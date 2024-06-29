«Места закончились, пройти негде!» В Кабардинке пляжи переполнили сотни туристов — видео

Что же будет в июле? Источник: makovozovy / T.me











Недавно мы рассказывали, что происходит в Анапе, где пляжи забиты отдыхающими. Блогер из Анапы Андрей Маковозов решил съездить в район Геленджика, а именно — в Кабардинку. И уже утром центральный пляж там был переполнен.

Анапчанин в шоке от увиденного Источник: makovozovy / T.me

— Пройти просто негде, приходится протискиваться между лежаками, чтобы не наступить. Это вам не Джемете и Витязево, где можно расположиться. Посмотрите, что здесь творится с самого утра, офигеть просто! И люди продолжают идти потоком. Если бы лежаки можно было в море располагать, они бы все уже лежали в море, но нет, места закончились, — рассказывает Андрей Маковозов.



Судя по кадрам, повезет, если расстояние между расстеленными полотенцами будет хотя бы 20 сантиметров. Многие также принесли с собой зонты и палатки. В комментариях люди уже пишут, что лучше остаться дома, чем отдыхать вот так.



Обстановка на центральном пляже в Кабардинке Источник: makovozovy / T.me

Толпы туристов идут на море Источник: makovozovy / T.me

Хотели бы оказаться там? Источник: makovozovy / T.me

Море в этом году «нарасхват» Источник: makovozovy / T.me

При этом пик сезона еще не начался, аншлаг на пляжах ожидается в июле.

