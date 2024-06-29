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Лето «Места закончились, пройти негде!» В Кабардинке пляжи переполнили сотни туристов — видео

«Места закончились, пройти негде!» В Кабардинке пляжи переполнили сотни туристов — видео

Придется постараться, чтобы найти свободное место

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Что же будет в июле?

Недавно мы рассказывали, что происходит в Анапе, где пляжи забиты отдыхающими. Блогер из Анапы Андрей Маковозов решил съездить в район Геленджика, а именно — в Кабардинку. И уже утром центральный пляж там был переполнен.

Анапчанин в шоке от увиденного

— Пройти просто негде, приходится протискиваться между лежаками, чтобы не наступить. Это вам не Джемете и Витязево, где можно расположиться. Посмотрите, что здесь творится с самого утра, офигеть просто! И люди продолжают идти потоком. Если бы лежаки можно было в море располагать, они бы все уже лежали в море, но нет, места закончились, — рассказывает Андрей Маковозов.

Судя по кадрам, повезет, если расстояние между расстеленными полотенцами будет хотя бы 20 сантиметров. Многие также принесли с собой зонты и палатки. В комментариях люди уже пишут, что лучше остаться дома, чем отдыхать вот так.

Обстановка на центральном пляже в Кабардинке
Толпы туристов идут на море
Хотели бы оказаться там?
Море в этом году «нарасхват»

При этом пик сезона еще не начался, аншлаг на пляжах ожидается в июле.

Ранее мы показывали, какая обстановка была на курортах в самом начале лета.

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Кабардинка Геленджик Туристы Курорты Краснодарского края Пляжи
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