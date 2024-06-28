«Выглядят как шимпанзе»: 10 красоток у бассейна — о чужих складках на боках и тратах на образы для короткой сибирской жары

Имеет ли значение пляжный гардероб и что девушки думают о неидеальных фигурах? Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Новосибирске продолжается лето — уже неделю горожане греются на солнышке, не веря своему счастью. Немного грустно, что жара выпадает на будние дни, впрочем, у счастливцев со сменным или удаленным графиком есть возможность провести время у воды. Корреспонденты НГС решили посмотреть, что происходит у популярного бассейна «Маяк» среди недели — в этот раз мы хотели поболтать с загорелыми красотками о пляжном гардеробе, пока случайно не услышали, как две гостьи с энтузиазмом обсуждают лишний вес отдыхающей напротив женщины. В придачу к пляжной моде мы решили узнать, что новосибирские красотки думают о чужих складках и бодипозитиве.

Алина, 28 лет, работает в сфере SMM

Алина считает, что всего должно быть в меру — бодипозитива тоже Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я не собираю пляжные образы и пляжный гардероб мне безразличен. Покупаю вещи по потребностям — в шоурумах, магазинах в ТЦ, могу заказать на маркетплейсе. Оптимальная цена купальника — 3 тысячи рублей, у меня их всего два. Люблю открытые модели, чтобы солнышко грело, нравится загорать.

Я считаю, что нужно всегда поддерживать себя в форме и не сильно поддерживаю бодипозитив. Я за самую обычную женскую фигуру: не перекаченную и не располневшую. Сама я регулярно хожу в зал, вижу, что очень много девушек занимаются спортом — и это круто.

Анастасия, 18 лет, фрилансер

Пляжный образ Анастасии зависит от настроения, на пляж она любит носить рубашки Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— В моем понимании пляжная мода — это что-то расслабленное, льняное, в испанском или итальянском стиле. Стараюсь обновлять пляжный гардероб каждый сезон: покупаю костюмы из льна, шорты, юбки, рубашки, а купальники мне дарят.

Я круглый год занимаюсь спортом, не представляю, как может быть по-другому.

Владислава, 24 года, мастер спорта по бальным танцам

Владислава занимается спортом профессионально и следит за внешностью Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Пляжный гардероб я обновляю, только если лечу куда-то в отпуск — в Новосибирске мне это ни к чему. Купальник — да, каждый сезон новый, для настроения. Могу заказать и за 900 рублей на Wildberries, и купить брендовый за 15 тысяч рублей, если модель мне понравится. Конечно, дорогой купальник на городской пляж я не надену — нужен случай. Люблю открытые, без лишних деталей и веревочек, которые помешают загару.

Бодипозитив в прямом смысле я не поддерживаю — мохнатые подмышки и вес 100+. Так же, как и болезненную худобу. Я за адекватное отношение к женскому телу: попа, грудь, может, чуть живот или целлюлит — все мы люди, любим вкусно пить и есть. У каждого свой образ жизни: кто-то спортсмен и поддержание формы для него естественно (как правило, спортивные люди привлекают свое окружение к спорту) а кто-то живет в свое удовольствие, абсолютно не огорчаясь из-за лишних килограммов — и это нормально. Каждый делает свой выбор сам.

Тем не менее лично я придерживаюсь того, что девушкам и женщинам следует следить за внешностью, да и мужчинам тоже — а то они порой слишком много требуют от женщин, а сами выглядят как шимпанзе.

Юлия, 36 лет, работает в сфере недвижимости

Девушка выбирает открытые модели купальников для комфортного загара Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня в гардеробе больше 10 купальников. Обычно покупаю или в шоурумах, или заказываю где-нибудь. Предел стоимости для меня — 10 тысяч рублей, больше люблю открытые модели.

Мне приятно смотреть на стройных и подтянутых людей, но фигура — это личный выбор каждого. Я предпочитаю стройность, слежу за питанием и занимаюсь в зале.

Анна, 31 год, работает на себя

Анна регулярно посещает тренажерный зал на протяжении 10 лет — по 4 раза в неделю Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня есть отдельная одежда для пляжа и бассейна — 10–12 комплектов, около 16 купальников. Мне нравится подбирать вещи так, чтобы они сочетались между собой: накидка или платье с купальником, обувь, головной убор. Аксессуары, украшения не люблю — думаю, в пляжных образах они лишние.

Бодипозитив — это хорошо, важно принимать и любить себя в любом теле. Но по моим личным наблюдениям, люди стали больше заниматься спортом, чем, скажем, 10 лет назад. Быть стройным или полным — личный выбор каждого, окружающим вообще не должно быть дела до чужой фигуры.

Кристина, 26 лет, модель

Кристина любит загорать, причем круглый год — частенько заглядывает в солярий Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня все зависит от настроения: иногда мне хочется собрать классный пляжный образ, а иногда вообще без разницы, в чем пойти загорать. Старые купальники я выбрасываю, а к сезону покупаю что-нибудь новенькое. Нравится бренд Trisha — качественные купальники, могу заказать на Wildberries, по цене — до 4–5 тысяч рублей. Чаще ношу открытые, хотя очень нравится, как закрытые модели сидят на других девушках.

Я стараюсь регулярно заниматься спортом. Обратила внимание, что начиная с апреля народу в зале прибавилось — люди начали активно готовиться к лету. Хорошо, что они заботятся о своем теле.

Александра, 42 года, работает в бьюти-сфере

Александра занимается на многофункциональном тренажере с TRX-петлями Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня есть вещи отдельно для пляжа: купальники, туники, рубашки, сланцы, головные уборы. Готовые образы я не покупаю, просто обновляю вещи, которые износились. В этом году купила только купальник — мне нравятся модели в Calzedonia или в Marmalato, там не дорого. Предел стоимости купальника для меня 5–7 тысяч рублей.

За своей фигурой я слежу, занимаюсь силовыми тренировками, а как выглядят другие — не обращаю внимания.



Лера, 30 лет, в декрете

Лера с дочерью Кирой Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Для пляжа я обычно покупаю только купальник, в этом году заказала еще пляжный костюм: шорты и что-то типа свитера. Могу потратить до 4–5 тысяч рублей. У меня всего три купальника, раздельные, чтобы загорать, хотя с нашим летом проще сходить в солярий.

Раньше я регулярно ходила в зал, сейчас дочка не дает мне такой возможности. Интерес к спорту вырос, люди стали больше внимания уделять физическим упражнениям, что благоприятно сказывается на их фигурах и здоровье. Если честно, я вообще не обращаю внимания на то, как кто выглядит: стройный, не стройный — каждый живет, как хочет.

Анастасия, 32 года, фотограф

Анастасия занимается конным спортом и посещает тренажерный зал Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня много пляжных комплектов, я люблю их составлять — жаль, не удается выгулять за лето сразу все. К этому сезону я купила только шляпу и купальник, всего купальников у меня около 20 штук. По цене разные, от 1 до 45 тысяч рублей — это самый дорогой в моей коллекции, от бренда Agent Provocateur.

Что касается людей на пляже и их фигур, мне кажется, стало больше спортивных и подтянутых — или других я просто не вижу. Скорее так: я вообще не смотрю на людей и тем более не оцениваю, кто как выглядит.



Александра, 34 года, фотограф

Александра надела купальник в трендовом серебристом оттенке — очень красиво переливался на солнце Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Каждый год я покупаю новый купальник — у меня их штук семь, заказываю на Wildberries или Ozon, по цене — до 3 тысяч рублей. Мне нравится составлять не только пляжные, а образы вообще, потому что я фотограф и люблю фотосессии.

К лету я никак не готовлюсь, потому что хожу в тренажерный зал на постоянной основе. Может быть, не всегда регулярно, но стараюсь и слежу за питанием.



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