Огурцы, яйца и помидоры: какие продукты подешевели в Новосибирске — изучаем статистику

В Новосибирской области снизились цены на сельскохозяйственную продукцию. Сильнее всего подешевели огурцы.
Как следует из данных Новосибирскстата, в мае 2024 года цены на продукцию аграриев снизились на 2,8%, овощи и фрукты подешевели на 9,9%, а мясо упало в цене на 0,7%.
Статистики отметили, что сильнее всего в регионе снизились цены на огурцы — на 26,6%, помидоры — на 7,7%, пшеница третьего класса подешевела чуть более чем на полтора процента.
Среди продукции животноводства подорожали свиньи — на 5,2%, в то же время куриные яйца подешевели на 10,6%.
Ранее в Новосибирске закрылись киоски сети «Хлебная столица», в которой продавали выпечку и хлеб. Сеть работала в городе более 30 лет, но не смогла перестроить модель экономики бизнеса под реальную картину дня.