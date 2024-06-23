Огурцы, яйца и помидоры: какие продукты подешевели в Новосибирске — изучаем статистику

Цены на овощи и фрукты снизились на 9,9% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области снизились цены на сельскохозяйственную продукцию. Сильнее всего подешевели огурцы.



Как следует из данных Новосибирскстата, в мае 2024 года цены на продукцию аграриев снизились на 2,8%, овощи и фрукты подешевели на 9,9%, а мясо упало в цене на 0,7%.



Статистики отметили, что сильнее всего в регионе снизились цены на огурцы — на 26,6%, помидоры — на 7,7%, пшеница третьего класса подешевела чуть более чем на полтора процента.



Среди продукции животноводства подорожали свиньи — на 5,2%, в то же время куриные яйца подешевели на 10,6%.

