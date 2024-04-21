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Лето Кризис-2024 эксперт Сочи станет дороже не то что Турции, но и Мальдив. Эксперты — о том, к чему приведет курортный сбор

Сочи станет дороже не то что Турции, но и Мальдив. Эксперты — о том, к чему приведет курортный сбор

Чем малодоступнее становится отдых за границей, тем дороже отдыхать на родине

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Российские туристы к отдыху готовятся заранее, чтобы не переплачивать в сотни раз

Россияне, наученные двумя годами валютного кризиса, покупают путевки на высокий сезон на морских курортах заранее. Боятся повышения цен. А еще — геополитических неурядиц. MSK1.RU разбирается, куда поехать отдыхать этим летом с учетом того, что за границу уехать всё сложнее, а дома всё дороже, еще и с учетом новых налогов.

В Турции — дешевле

После нового витка ирано-израильского конфликта россияне стали массово сдавать путевки в Иран, говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Направление пока что не массовое, но российских туристов в экзотичную пока страну едет всё больше. Точнее, ехало. Эскалация войны — удар по любому туристическому рынку, а особенно развивающемуся.

Неизвестно, что будет с другими морскими курортами Ближнего Востока, особенно ОАЭ и Египтом. Они ближе всего к зоне эскалации, и российские туристы пока выбрали выжидательную позицию. Хотя массовой отмены туров пока нет, признают в АТОР. Однако ведь неизвестно, как ирано-израильский конфликт будет развиваться в дальнейшем. Так, Египет уже оказывался его жертвой: 27 октября ракета рухнула на египетский курорт Нувейба, это примерно в 70 километрах от израильского Эйлата.

В Турции другая проблема — неконтролируемая инфляция. Из-за нее отельеры вынуждены повышать цены. Плюс к тому могут возникнуть проблемы с проводками платежей из России, пишет издание Ekonomi Gazetesi: из-за угрозы вторичных санкций США несколько турецких банков заморозили работу с российскими контрагентами.

Даже российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что проблемы с оплатой могут возникнуть у туристов, которые покупают авиабилеты и отели самостоятельно. Обслуживание через туроператоров — хоть какая-то гарантия, хотя санкции могут ударить и по ним.

А вот уж с какими зарубежными направлениями точно не будет проблем, так это, например, вечно дружественные Абхазия и Белоруссия, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Подавляющее большинство россиян всё равно останется отдыхать внутри России. Для того и бронируют поездки заранее (порой даже за полгода) — чтобы сэкономить. Ведь отдых в России становится всё дороже. Даже дороже зарубежного. АТОР подсчитал: пятизвездочные отели в Сочи летом будут стоить в полтора раза дороже, чем в Турции. Возьмем, например, тур на 2 недели на двоих с вылетом из Москвы. В Сочи он будет стоить минимум 636 тысяч рублей. В то время как в Турции — 426 тысяч.

Российский турбизнес, как видим, не бедствует. IBC Real Estate подсчитал, что в прошлом году туристы в поездках по России потратили 1,8 триллиона рублей. Из этой суммы почти 1 триллион рублей — это стоимость гостиниц.

Неудивительно, что такой быстрорастущий рынок государство решило обложить новым налогом. Курортный сбор (который в порядке эксперимента существует пока в 4 регионах с 2018 года) предлагают заменить на полноценный туристический налог. Чтобы всё было по-взрослому: не в избранных регионах, а по всей стране. Платят же россияне, отправляющиеся на курорты Турции и Египта, местные налоги, помогая развивать тамошнюю инфраструктуру.

А внутренних туристов намного больше!

В России тоже есть что посмотреть, например Владивосток

И хоть внутренних туристов и правда намного больше, опрошенные MSK1.RU эксперты сильно разошлись во мнении в целесообразности введения нового налога.

Налоговый эксперт Дмитрий Шумейко, генеральный директор компании «Шумейко и Партнеры», напоминает, что сейчас курортный сбор реально взимается лишь в 4 регионах (да и то не везде): в курортных местностях Краснодарского и Ставропольского краев и Алтая. Крым с 2022 года отказался от курортного сбора. А вот в Санкт-Петербурге его ввели с 1 апреля.

— Но ведь есть и другие места, куда туристы тысячами приезжают. Введение туристического налога позволит применять его не только в курортных городах, но и в тех местах, куда туристический поток по каким-то причинам стал усиливаться. Допустим, Териберка, — говорит Шумейко. — Это замечательное место. Абсолютно не курорт, но после нашумевшего фильма «Левиафан» стало просто обязательным местом для паломничества северных туристов. А поддержать обустройство и уход за таким местом можно, создав сбор в виде туристического налога. И приезжим будет приятно, и для местных будет возможность обустроить известное место. Поэтому создание туристического налога, уверен, только положительно скажется на самих туристах.

Маркетолог Ася Абрамова, которая специализируется в сфере гостеприимства, говорит MSK1.RU, что за рубежом уже много лет распространена практика курортного сбора. В среднем это около 1 евро на человека (примерно те же 100 рублей, которые составляет курортный сбор в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае).

— Это уже вошло в привычку туристов и уже не вызывает дополнительных комментариев или недовольства, — говорит Абрамова.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев объясняет, что в случае замены курортного сбора туристическим налогом его администрирование перейдет от коллективных средств размещения (отелей, гостевых домов, санаториев), как сейчас, к ФНС.

— Проблема в том, что пока авторы законопроекта даже толком не определились с концепцией налога. Банально, что считать налоговой базой. Пока наиболее рабочий вариант — обложить налогом стоимость размещения. Например, взимать с туристов около 3% от цены проживания, — объясняет Деев. — Таким образом, скорее всего, этот налог «зашьют» в стоимость номера или путевки. Хорошо бы, чтобы при этом покупатель видел наценку и понимал, какая часть его денег идет поставщику услуг, а какая — в казну.

Деев говорит, что пока трудно оценить, как именно повлияет введение туристического налога на рынок внутреннего туризма в целом. Ясно одно — стоимость услуг вырастет.

— Даже если предположить, что налог не добавят в цену размещения, а «накинут сверху», это будет значить для туриста лишь удорожание отдыха на 3%, — говорит эксперт.

Ну тогда-то уж точно стоимость поездки в Сочи окажется недостижимой роскошью не только для любителей Турции, как сейчас, но и для любителей куда более шикарных Мальдив и Дубая. Догоним и перегоним!

Какие планы на отпуск?

Никакого отпуска — буду работать
Останусь дома или погуляю по городу
Поеду на дачу — там дел много
Отправлюсь в путешествие по России
Съезжу на море: в Сочи или Крым
Слетаю за границу

А вообще, уже — вторая половина апреля. Пришло время задуматься, как провести майские праздники. Если сидеть дома или работать на даче не ваш вариант, то держите девять интересных и необычных направлений, куда полететь в длинные выходные.

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