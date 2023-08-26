Делаем землю плодородной: как быстро восстановить почву после сбора урожая и не разориться

В сентябре главной заботой дачников становится не только сбор урожая, но и восстановление земли. За лето растения истощили почву, и чтобы и дальше получать вкусные и крепкие овощи с ягодами, обязательно нужно озаботиться удобрениями. Объясняем, как на этом не разориться.
Какие сидераты посеять осенью
Самый простой и бюджетный вариант сделать землю плодородной — это зеленые удобрения. Так называют сидераты — растения, которые высаживают для того, чтобы вкопать зеленую массу. Перепревая в почве, они обогащают ее, восстанавливают плодородие, структуру и водно-физические свойства земли.
Но у этого способа есть серьезный недостаток: он требует много времени и сил. Нужно дождаться, пока растения вырастут, вкопать их в землю и опять подождать, пока перегниют в почве. Идеальное время для высадки — весна, но при этом придется пропустить целый сезон.
Осенью тоже можно высадить сидераты: времени на восстановление почвы будет меньше, но некоторые культуры могут дать хорошую зеленую массу.
— За сезон земля отдала в урожай все, что могла, поэтому требует восстановления, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сидераты могут спокойно заменить перегной и навоз, но важно высаживать их сразу на освободившиеся участки земли.
В сентябре дачники начнут убирать урожай — картофель, морковь, свеклу, томаты и другие культуры, и почву открытой оставлять опасно.
— Земля легко может подвергнуться воздушной и водной эрозии. Также очень быстро ее могут занять сорняки, — ответила специалист. — Поэтому лучший вариант — высадка сидератов. Некоторые растения успеют дать хорошую зеленую массу и просто уйти под снег.
Если сидераты высажены осенью, то их можно оставить под весеннюю перекопку, но все же лучше сделать все в этом сезоне. Лучше всего осенью себя показывают такие сидераты, как редька масличная, горчица белая, рапс.
Какие удобрения внести осенью
Если желания возиться с сидератами нет, то можно прибегнуть к самому старому способу удобрения земли: внести коровий навоз.
— Навоз может оказаться инфицирован и паразиты, поэтому лучше потратиться на перегной, или очень внимательно выбирать поставщика, — предупредила при этом Людмила Шубина.
Именно осенью в землю вносят хлористый калий, чтобы к следующему сезону хлор успел вымыться. Также обязательно внесение азота и фосфора.
Что делать с остатками растений
При уборке овощей не торопитесь избавляться от зеленой части растений. Не нужно их выбрасывать или сжигать, если растения без вредителей и здоровы.
— Часть нужно отправить в компостную кучу, а часть сразу вкопать в землю, — советует Людмила Шубина. — Очень важно возвращать зеленую массу в землю — так мы обогащаем почву.
Самый лучший вариант — вкопать пожнивные остатки, внести хлористый калий, суперфосфат двойной и высадить сидераты.
— У каждой культуры свой объем семян, на упаковке указано сколько нужно грамм на квадратный метр, — отметила специалист. — Сверху обязательно закрываем семена землей и лучше на первое время чем-то накрыть от птиц.
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