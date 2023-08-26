Делаем землю плодородной: как быстро восстановить почву после сбора урожая и не разориться

Осенью тоже можно высадить сидераты: времени на восстановление почвы будет меньше, но некоторые культуры могут дать хорошую зеленую массу.

— За сезон земля отдала в урожай все, что могла, поэтому требует восстановления, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сидераты могут спокойно заменить перегной и навоз, но важно высаживать их сразу на освободившиеся участки земли.