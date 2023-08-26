Счастливые и беззаботные: как загорелые сибирячки проводят последние жаркие дни августа у бассейна

— У меня сегодня выходной, поэтому я здесь, но всё равно немного работаю — запускаю свой онлайн-курс. Лето прошло замечательно, было много поездок, я классно отдохнула на Байкале. Мне всё понравилось, за исключением того, что мой парень сейчас на СВО. Если бы он был тут, было бы лучше — я переживаю, психоэмоциональный фон нервный. Он приезжал в мае в отпуск — вот самое яркое впечатление, правда это не лето, но было уже тепло. Пока не думаю о том, чем займусь осенью, но как только мой парень вернется, организуем поездку куда-нибудь.