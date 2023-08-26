Счастливые и беззаботные: как загорелые сибирячки проводят последние жаркие дни августа у бассейна

Лето неумолимо приближается к концу, оставляя за собой приятное послевкусие. Пожаловаться сибирякам не на что: погода стояла вполне приятная, жарких дней хватало. Последние дни августа не стали исключением — снова +29, снова можно нежиться на солнце и купаться. Корреспонденты НГС решили отправиться к популярным в городе бассейнам «Румба» и «Сосновый бор», чтобы пообщаться с отдыхающими там сибирячками: загорелые красотки поделились впечатлениями о своем лете и рассказали о планах на осень.
Елизавета, 24 года, тр
енер по спортивным бальным танцам
— Я месяц отдыхала в Сочи — видно, да, по моему загару? Недавно вернулась в Новосибирск. Лето классное и насыщенное, впервые у нас в городе стояла такая жара, это удивительно. Конечно, не хочется, чтобы лето заканчивалось. Может быть, осенью я поеду отдыхать еще, но это не точно.
Яна, 41 год, дизайнер
— Я специально взяла выходной сегодня, чтобы позагорать у бассейна, последний день не хотелось терять. Летом я очень довольна, часто отдыхала здесь, в «Сосновом бору» — кстати, вода сегодня очень теплая. Хочется еще лета, не хватило. Может быть, поеду отдыхать в теплую страну.
Екатерина, 22 года, мастер маникюра
— Всё грустно, я ничего не запомнила: всё лето работала, мало отдыхала. Недовольна. Скорее хочу в Турцию, осенью полечу.
Ирина, 34 года, работает в салоне красоты
— Очень насыщенное лето, жаль, короткое, пролетело моментально. Самое яркое впечатление? Мы с парнем гуляли ночью по цветочной аллее на Ленина, я смотрела на цветы, а он подхватил меня на руки и пронес через всю толпу. Если получится, то мы уедем на Алтай и немного продлим себе отдых, будем ориентироваться по погоде.
Ирина, 45 лет, работает в бьюти-сфере
— Я руководитель, могу себе позволить отдыхать, когда захочу, поэтому сегодня я здесь. Лето удалось, в мае я отдыхала в Дубае, прилетела в Новосибирск, меня встретила жара в +35, я постоянно отдыхала в «Румбе» — очень люблю это место, здесь комфортно. У меня нет конкретного воспоминания о лете, есть общее: солнце, бассейн, загар, легкие безалкогольные коктейли. Лето — маленькое счастье, но суть счастья в том, чтобы заканчиваться и начинаться снова. Я человек реальности. Лето заканчивается, я жду осень, готовлюсь к ней, потом будет прекрасный Новый год. Пусть всё идет своим чередом.
Екатерина, 31 год, визажист
— Я и отдыхала, и работала — классно, когда есть баланс. Летом довольна, было много всего, что запомнилось, не могу выделить что-то конкретное. Ничего сверхъестественного не было, всё в пределах разумного. Пока лето еще не кончилось, наслаждаемся. Как закончится — станет грустно, начну думать, куда полететь за продолжением. Я много где была: жила на Бали, в Таиланде, во Вьетнаме — везде свои особенности. Жаль, Европа сейчас закрыта, можно было бы полететь туда.
Александра, 21 год, тренер по плаванию
— Этим летом я нашла новую работу — вот основное мое событие. Классное было лето, я и работала, и отдыхала, времени на всё хватило. Никуда не уезжала, была в Новосибирске, часто ездила к бассейнам — сюда или в «Сосновый бор». Осенью тоже никуда не поеду, буду работать и тренироваться.
Алина, 23 года, своя студия бровей
— У меня сегодня выходной, поэтому я здесь, но всё равно немного работаю — запускаю свой онлайн-курс. Лето прошло замечательно, было много поездок, я классно отдохнула на Байкале. Мне всё понравилось, за исключением того, что мой парень сейчас на СВО. Если бы он был тут, было бы лучше — я переживаю, психоэмоциональный фон нервный. Он приезжал в мае в отпуск — вот самое яркое впечатление, правда это не лето, но было уже тепло. Пока не думаю о том, чем займусь осенью, но как только мой парень вернется, организуем поездку куда-нибудь.
Ирина 29 лет, стоматолог
— У меня выходной, решила с дочкой выбраться к бассейну. Этим летом было много путешествий: Иордания, Саудовская Аравия, Дагестан, по области поездили. Каждый день какое-то событие, жизнь бьет ключом — вот они, мои впечатления. Об отпуске на осень еще не думала, но скорее да, чем нет: полетим в Азию.
Алина, 22 года, SMM-специалист
— Я работаю удаленно, поэтому мне без разницы, где находиться, сегодня пришла с подругой к бассейну. Отличное было лето: я написала диплом, окончила учебу, работала, брала новые проекты. На отдых времени тоже хватало — ездила с друзьями на дачу, было весело. В начале сентября поедем с молодым человеком на Алтай — сначала далеко, где Акташ и гейзерное озеро, а потом вернемся на Чемал на пару дней.
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