«И ни разу ротавирусом не заболели». Расскажем, как отдохнуть в Сочи, чтобы не плеваться от ужаса и в два раза дешевле

В редакцию SOCHI1.RU Городских порталов написала читательница с просьбой опубликовать ее отзыв об отдыхе в Сочи. Она очень расстраивается, когда публикуют негативные впечатления туристов. И решила рассказать всем о своем незабываемом отпуске на российском субтропическом курорте. Может быть ее рассказ поможет кому-то тоже хорошо отдохнуть в Сочи и получить удовольствие.
Не нужно ехать в августе
Елена Спирина из Новосибирска, которая и написала в редакцию, много лет отдыхала в Турции, но во время пандемии, когда все мировые курорты были закрыты, а Сочи стал принимать гостей, отправилась на российский курорт. И была разочарована.
— Действительно обошлось все очень дорого. Мы тогда свою поездку не планировали заранее, время было страшное, весь мир закрыт. В поездку в Сочи собрались за две недели до ее начала. Приехали в августе — море теплое, грязное, людей много, очень жарко, прямо все время кажется, что ты в сауне находишься. Отель какой-то неудачный у нас был. Неделю выдержали и сбежали. Нам посоветовали приехать в конце сентября — начале октября, что мы и сделали, — рассказывает Елена. Уже тогда немного поняли, что такое город Сочи. «Обросли» знакомствами, кто-то посоветовал хороший отель. И провели две замечательные недели в Сочи в конце сентября — начале октября. Было очень тепло, но не жарко, большинство отдыхающих уже разъехались, цены на все снизили. От души поездили по экскурсиям и даже в Абхазию. Накупались в теплом море и хорошо загорели.
— Не нужно ехать в августе. Сентябрь и октябрь в Сочи более комфортный. Один раз съездили и теперь всегда приезжаем только в это время. Самое лучшее лекарство от наступающей осенне-зимней депрессии. В этом году заранее покупали билеты на самолет и бронировали отель еще зимой. Все намного дешевле выходит. И ни разу ротавирусом в это время не заболели, как сейчас все массово, — рассказала Елена.
Мария Белянова живет на Камчатке в Сочи приезжала в этом году впервые — в начале июля. Раньше всегда отдыхала в Китае или в Тайиланде. В этом году решила, что нужно осваивать внутренний туризм. Хоть и не ближний свет. Из Петропавловска-Камчатского в Сочи лететь больше 16 часов. Естественно с пересадкой, она, например, пересаживалась в Екатеринбурге. Однако, Мария считает Сочи — одним из лучших городов земли. И планирует на следующий год приехать снова.
— Это восторг и все по-русски разговаривают. В Китае ходишь и на пальцах объясняешься с людьми. Я негатива всякого про Сочи начиталась, про грубость людей. Но ничего у меня не подтвердилось. Мне встречались только хорошие люди, очень гостеприимные, они любят свой город и хотят, чтобы у гостей остались хорошие впечатления. Мы жили в трехзвездочном отеле в центре Сочи. Там очень все удобно, рядом, — рассказала Мария. В тот период еще не установилась жара в Сочи и она, вместе с двумя подругами могли о утрам делать традиционные пробежки, а потом купаться в бодрящем море.
— Море было прохладное, очень приятно. Никакой кишечной палочки. Мы и плавали и ныряли. Ездили на морскую рыбалку, там купались. Вообще Сочи, как мне показалось, очень удобный и хороший город для жизни. Правда общественный транспорт работает не очень, но может быть нам просто не повезло с автобусами, — рассказала Мария. Ее впечатлила красивейшая природа, море зелени, а также вкусная еда в кафе и ресторанах, их много, можно выбрать на любой вкус.
Айфон за отдых
Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС, генеральный директор туристической компании «Здоровый мир-Сочи» Дмитрий Богданов в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что в соцсетях масса отзывов, что в Сочи отдыхать очень дорого. И они все правдивые, но есть нюанс, который помогает существенно сэкономить. Многие объекты стараются еще зимой продать часть путевок по сниженным ценам на лето. Где-то называется акция раннего бронирования, где-то спецпредложения. В Сочи приезжает много миллионов туристов и примерно треть из них, бронируя путевки заранее или понимая, как устроен рынок и с помощью опытных туристических агентов, отдыхают в Сочи очень недорого. Если еще купить авиабилеты заранее, то отдых может быть сильно бюджетным. Даже в июле, августе или в сентябре. Администрация рапортует, что в Сочи приезжает 7 миллионов туристов, из них 2 миллиона отдыхает очень недорого.
— Понимая, как устроен рынок, и имея своего опытного турагента, действительно можно отдохнуть сильно дешевле, чем тем, кто планирует заезд через неделю. Поэтому мы всегда берем небольшую предоплату. Никто не заставляет все деньги выплачивать за полгода вперед. Но только проверенным турагентам, тем, которые этим занимаются 15–20 лет, — рассказал Дмитрий, он отмечает, что сейчас снова пришло время турагентов, это и индивидуальный подход, и исключение мошенничества.
Кроме того, в Сочи постоянно проводят разные акции. Например, при покупке путевки — сутки в подарок. Они начинаются с конца ноября и в это время приехать в санаторий можно по самой низкой цене в России в мире.
— Сочи в межсезонье очень доступен, а для сан-кура это не время, а благодать. Сейчас в жару какие процедуры можно принимать? А когда ты приезжаешь в ноябре или декабре, ты купаешься в бассейне с морской водой, наслаждаясь звездами и луной на небосклоне. Сейчас можно купить путевку и получить день бесплатно. Причем нужно только забронировать. Некоторые отели устраивают сейчас акцию: «забронируй осень и получи новый айфон». А там еще по секрету, я тебе расскажу, там еще будет ряд призов, — сообщил Дмитрий.
В Сочи очень много достойных объектов размещения, только крупных — больше 250. А большинство санаториев — «три звезды». При этом, по отзывам туристов, трехзвездочный отель у нас и в Турции — это большая разница. У нас сервис круче, утверждает спикер. Турция планирует рекламировать себя в 200 странах мира. А Сочи и без рекламы за год приезжают миллионы человек.
С началом осени и до лета Сочи становится раем для пенсионеров. «Декада зрелого возраста» собирает сотни людей со всей страны, они едут, чтобы провести 10 дней в лучших санаториях курорта по льготной цене и послушать лучших спикеров России, которые проводят лекции, мастер-классы. В этом году запустят акцию «Серебряный возраст — лайт» — это акция без лечения в санаториях, а просто проживание в отелях.
— Сочи уникален с точки зрения лечебно-оздоровительных программ. Это наша Мацеста. Очень хорош наши минеральные воды, сейчас в большинстве санаториев и пансионатов с лечением есть бюветы с минеральной водой. И пусть мы не так знамениты в этом плане как Кавказские Минеральные воды, но для человека, который живет в мегаполисе, в северных, сибирских регионах, он действительно может существенно укрепить здоровье с помощью минеральной воды, потому что микроэлементов всем не хватает, — говорит Дмитрий, он считает Мацесту — эталоном бальнеологического лечения в мире.
А еще плюс Сочи, по мнению Дмитрия Богданова в том, что он очень богат на инфраструктуру. Это не «пятизвездочные» отели Турции, которые находятся на удалении от городов, где к твоим услугам только гостиничные рестораны. А в Сочи вокруг отелей любые кафе и рестораны. Только завтрак в гостинице, а потом ходи каждый день в разные, и наслаждайся.
— Хочешь морепродукты, хочешь мидии — пожалуйста, у нас к «Медийному месту» очереди стоят. У людей есть выбор. Хочешь к Новикову, пожалуйста. Хочешь кавказскую кухню — пожалуйста. Лучшая баранина или плов в городе в «Восточном квартале». Хочешь вкусных сыров — иди на ферму «Экзархо», а вкусный местный чай на Сталинской даче — вообще крутяк. Сочи строился изначально, чтобы люди не сидели в отелях, к их услугам была вся инфраструктура Большого Сочи, — отметил Дмитрий.
Это касается и Красной Поляны, утверждает эксперт. Даже бывалые лыжники, которые посетили все горнолыжные курорты, удивляются современной инфраструктуре, которая создана в горах Сочи. А еще Дмитрий советует попробовать настоящие сочинские фрукты — за хурмой и фейхоа нужно ехать в декабре. Его гости балдеют и от свежих фруктов и от варения, которое варят из мандарин и инжира. И выпить свежего местного чаю, а потом в одну из краснополянских знаменитых бань, где проводят настоящие банные церемонии.
— У нас много чего классного есть в Сочи. Мне как коренному сочинцу в пятом поколении приятно знакомить всю страну с Сочи. И все мои гости в восторге, — заключил Дмитрий.
Подведем итог: довольных отдыхом в Сочи тоже много, но они предпочитают об этом не говорить и не писать. А большинство из тех, кто не доволен просто отказались от услуг профессионалов и сами планировали свое путешествие. 15 минут до моря в Сочи — это понятие очень растяжимое. Потому что 15 минут в гору, да еще и в августе — такое себе удовольствие. Да и картинки на сайтах отелей часто ничего не имеют с реальностью, мало кто ими заморачивается. И да, в августе в Сочи действительно лучше не отдыхать... Но мы договаривались, что сегодня только положительные отзывы.