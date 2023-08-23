«И ни разу ротавирусом не заболели». Расскажем, как отдохнуть в Сочи, чтобы не плеваться от ужаса и в два раза дешевле

Мария Белянова живет на Камчатке в Сочи приезжала в этом году впервые — в начале июля. Раньше всегда отдыхала в Китае или в Тайиланде. В этом году решила, что нужно осваивать внутренний туризм. Хоть и не ближний свет. Из Петропавловска-Камчатского в Сочи лететь больше 16 часов. Естественно с пересадкой, она, например, пересаживалась в Екатеринбурге. Однако, Мария считает Сочи — одним из лучших городов земли. И планирует на следующий год приехать снова.

— Это восторг и все по-русски разговаривают. В Китае ходишь и на пальцах объясняешься с людьми. Я негатива всякого про Сочи начиталась, про грубость людей. Но ничего у меня не подтвердилось. Мне встречались только хорошие люди, очень гостеприимные, они любят свой город и хотят, чтобы у гостей остались хорошие впечатления. Мы жили в трехзвездочном отеле в центре Сочи. Там очень все удобно, рядом, — рассказала Мария. В тот период еще не установилась жара в Сочи и она, вместе с двумя подругами могли о утрам делать традиционные пробежки, а потом купаться в бодрящем море.