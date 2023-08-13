«Стоим в очередях за водой при жаре +40». Сочи в разгар высокого сезона остался без водоснабжения, в горах мусора и с полчищами крыс

Этот сезон сломался — несите другой! В Сочи произошел настоящий коммунальный коллапс. Бывают дни, когда вообще весь город, на секундочку — главный курорт страны, остается без воды. Только отремонтируют один магистральный водовод — тут же рвется другой. В принципе, это никакой не сюрприз: должны же были когда-то трубы, проложенные еще в советское время, не выдержать нагрузки. Которая, кстати, вообще не контролируется, самостроев столько, что властям самим страшно, а ведь их жители потребляют ресурс, который на них вообще не рассчитан. Как бы городские власти ни отчитывались, но в Сочи в разгар высокого сезона самая настоящая катастрофа. Жители Сочи атаковали Telegram-канал водоканала, они забросали тысячами комментариев о каждой новой аварии, которая оставила без воды весь Адлерский, Хостинский районы и часть центрального Сочи. Люди из разных районов курорта жалуются, что воды нет, а на заявки на подвоз не реагируют.
«В городе закончились 5-литровые баклажки с водой»
Житель Сочи Максим Садыков обратился к нашим коллегам из Е1.RU буквально с криком души и рассказал, что его ЖК «Весенний квартал» без воды живет с 14 июля с незначительными исключениями.
— Я досчитал до 16 отключений за 23 дня и сбился. В городе закончились 5-литровые баклажки с водой — мы в железнодорожном тупике. У водоканала лопается просто всё, что можно. На улице +32, ощущается как +36 (и это уже минимум неделю), люди не знают, куда писать, завалили комментариями каналы Симоньян и Володина, в прокуратуре несколько десятков обращений. Такого не было никогда. Я считаю, это катастрофа. При этом у водоканала явно не хватает машин, чтобы возить людям воду, — написал Максим.
Пресс-службу муниципального предприятия жалко по-человечески, им приходится отбиваться и выкручиваться, то завоздушивание системы у них, то гидроудары, то живительная влага не доходит на высокие точки города. Жалко и сотрудников, которые в страшный зной вынуждены круглосуточно ремонтировать гнилые сети. Жалко жителей и туристов, которые не могут попить, помыться в такую жару и стоят в очередях за водой. Но сочинцы при этом не теряют чувства юмора и создают вирусные мемы.
Про все аварии этого месяца уже не вспомнить, приведем последние и самые крупные. Но начнем с того, что жители многоквартирников на улицах Транспортной, Севастьянова и Водораздельной, в принципе, уже долгое время живут без нормального водоснабжения, при этом их управляющая компания только разводит руками. Доведенные до нервных срывов отсутствием воды в самые жаркие месяцы горожане обратились с заявлением в прокуратуру Хостинского района, а также к президенту России Владимиру Путину. Специалисты водоканала обследовали сети, как оказалось, проблемы связаны с просчетами, которые допустила компания-застройщик при присоединении жилых домов к централизованной городской сети, и скрытыми повреждениями на частной системе водоснабжения. И как благородные люди, которые вроде бы и не имеют к сетям никакого отношения, обещали помочь. Но вода от этого не появилась. Даже видеообращение к президенту РФ, которое записали несчастные жители, не принесло результатов. А прокуратура проводит проверку.
— Убиваемся в очередях за водой на 40-градусной жаре. Мы не можем помыться в такую жару, помыть своих детей. У нас скоро вспышка не то что ротавируса будет, а дизентерии и тифа! Мы не можем стирать. Короче, живем как в Средневековье в своих квартирах, воду таскаем, — рассказал местный житель Игорь Петров. Дислокация водовозок очень неудобная, учитывая рельеф Сочи, людям приходится в гору таскать воду — и так с начала июня. На заявки на подвоз воды, которые оставляют жители, в большинстве случаев не реагируют. А воды в магазинах в центре Сочи не купишь. Вот какие недальновидные бизнесмены нынче пошли, могли бы целый капитал сколотить.
Короче, обследовали там что-то, отчитывались, но воды в многоквартирниках как не было, так и нет. Кто-то даже выразил желание построить во дворе общественный туалет с обычной выгребной ямой. К нему очереди выстроятся.
Где тонко, там рвется, а тонко везде
А теперь к авариям. Поздно вечером 8 августа в Сочи произошел прорыв на магистральном водоводе. Сеть имеет важное значение в транспортировке ресурса жителям двух крупных районов — Центрального и Хостинского. Водоканал утверждает, что авария случилась из-за нарушения строительных норм и правил, которые допустила какая-то там сторонняя подрядная организация, которая прокладывала сеть около 10 лет назад. Хотя аварии там случаются регулярно.
Из-за многолетних повышенных нагрузок эта сеть якобы разрушилась. Сейчас аварийный участок перекалывают силами водоканала. Завершить ремонтные мероприятия обещали до конца суток.
В результате аварии без воды остались десяток улиц.
На следующий день, 9 августа, в Адлере неожиданно активизировавшийся оползень порвал магистральную сеть диаметром 800 мм в районе ЖК «Курортный». Тогда выявили два поврежденных участка. Чтобы предотвратить коммунальную аварию, которая оставит без воды на неопределенный срок Адлерский и Хостинский районы, а также часть центра Сочи, было принято решение остановить оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта и полностью опустошить систему водоснабжения. Без воды остались Адлер, Кудепста, Хоста, Мацеста, Бытха, микрорайон Светлана, село Раздольное и ЖК «Министерские озера» — огромные территории. Воду обещали дать 11 августа, но, судя по сообщениям в Telegram-канале водоканала, ее дали, но далеко не всем и не сразу.
— Система заполняется в плавном режиме во избежание гидроударов. Ожидайте, — сочинцы уже наизусть выучили этот ответ водоканала.
10 августа беда пришла, откуда не ждали. На магистральном водоводе произошла очередная авария. «Ситуация расценивается как предкритическая и требует безотлагательных действий», — говорили в водоканале. «Перебои с ресурсом» ощутили на себе жители всего центра Сочи. Водоканал что-то там ремонтирует и стабильно отчитывается о проделанной работе, можно запутаться уже, где что порвалось и что они предпринимают.
А Лазаревский район просто обезвожен, Мамайский перевал, Нижняя Шаумяновка не только без воды, но и без света.
— Мы устали сидеть без воды и света круглогодично, очень хотим предать огласке ситуацию, которая никак не решается годами, и мы только и слышим новые и новые оправдания. У нас маленькие дети, пожилые люди — и все без коммуникаций, за которые мы платим! Нас перестали уже предупреждать об отключениях, чтобы не звонили и не возмущались, — написали в редакцию жители села.
— Пиковые нагрузки высокого сезона сохранятся еще примерно неделю. Работу всех служб города координирует летний оперативный штаб. Коллективы предприятий на время действия экстренного предупреждения синоптиков по жаре переведены в усиленный режим. На местах взаимодействуем с территориальными депутатскими группами и ТОС, чтобы незамедлительно реагировать на каждый сигнал, — отчитался мэр Сочи Алексей Копайгородский. Ну хотя бы неделю, а не до 2028 года, когда в Сочи обещают модернизировать всю систему водоводов. Власти объясняют проблемы тем, что на курорте зафиксированы рекордные объемы добычи и потребления питьевой воды за последние 5 лет. Ежемесячно население курорта расходует более 10 миллионов кубометров воды, а с начала года на курорте потребили около 80 миллионов. В предыдущие годы эти показатели были на 10 процентов меньше. Как тебе такой курорт, Илон Маск?
Туристы возмущены ситуацией с водоснабжением. Они заплатили большие деньги за отдых и вынуждены терпеть постоянные неудобства. Ольга Григорова из Твери говорит, что сняла апартаменты в центре Сочи за 10 тысяч рублей в сутки, но помыться нормально не может.
— Всё, что могут владельцы апартов, это привезти нам бутылки с водой, чтобы мы не бегали по магазинам. Ею и моемся. Купили тазик. Спасает душ на пляже. Совет всем, кто в ближайшее время едет в Сочи: приезжайте со своими тазиками, постирать в машинке вам вряд ли удастся, — говорит Ольга. Она каждый год отдыхает в Сочи уже 25 лет, но таких проблем еще не видела.
Мусорный коллапс на улицах
Но обезвоживание не единственная проблема этого года в Сочи. Жители и туристы жалуются на огромные кучи мусора на улицах. Настоящий мусорный коллапс случился во дворе многоквартирного дома № 129 на улице Пластунской в Сочи. Вся контейнерная площадка и прилегающая территория буквально завалены мусором, зловонные кучи с каждым днем растут, однако коммунальщики вывозят ТБО только из самих контейнеров.
Такая ситуация продолжается уже 4 месяца, утверждает местная жительница Яна. Она прислала в редакцию SOCHI1.RU фото и видео свалки прямо в центре города. На сильной жаре отходы разлагаются, из-за запаха мимо пройти невозможно. Но главная проблема — это нашествие крыс.
— Там крыс столько, что они людей не боятся. Мы идем, и они идут к нам, мы их выгоняем, ногами топаем, они даже не боятся. Они как будто ждут, что мы принесем им вкусненького. Эти крысы уже спокойно ходят по подъездам, дверь в подъезд открываешь, а они забегают перед тобой, — рассказывает Яна.
Никакие жалобы в администрацию и в другие органы результата не принесли, утверждают жильцы. Теперь они стараются по вечерам из дома не выходить, опасаются нападения грызунов, а еще инфекционных заболеваний.
Контейнерные площадки в Сочи и в Сириусе переполнены, при этом на курорте сильная жара. По данным Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, на накопительной площадке на улице Транспортной, по данным на 3 августа, находится более 5 тысяч тонн ТКО, которые ждут отправки на Белореченский полигон. Всё это разлагается в центре главного курорта страны.
Фото этой переполненной площадки сделали туристы в Адлере. Они шокированы тем, что мусор на курорте, да еще и в августовскую жару, вывозят редко.
— В нашем городе такого не увидишь. Понятно, что в Сочи находится очень много народу и очень много мусора, но ведь чиновники сами делали прогноз, что к ним несколько десятков миллионов туристов приедет, должны были как-то рассчитывать. Ладно урны переполненные по утрам, не успевают, может, но вот такое на контейнерных площадках — это позор, — говорит Даниил Морозов из Москвы.
Пережить бы август, вздыхают жители Сочи. Жизнь на курорте совсем не сахар, как думают многие. Но всё равно россияне едут и едут за лучшей долей, а потом сидят без света, воды и нюхают мусорные кучи.