«Стоим в очередях за водой при жаре +40». Сочи в разгар высокого сезона остался без водоснабжения, в горах мусора и с полчищами крыс

«В городе закончились 5-литровые баклажки с водой»

Житель Сочи Максим Садыков обратился к нашим коллегам из Е1.RU буквально с криком души и рассказал, что его ЖК «Весенний квартал» без воды живет с 14 июля с незначительными исключениями.

— Я досчитал до 16 отключений за 23 дня и сбился. В городе закончились 5-литровые баклажки с водой — мы в железнодорожном тупике. У водоканала лопается просто всё, что можно. На улице +32, ощущается как +36 (и это уже минимум неделю), люди не знают, куда писать, завалили комментариями каналы Симоньян и Володина, в прокуратуре несколько десятков обращений. Такого не было никогда. Я считаю, это катастрофа. При этом у водоканала явно не хватает машин, чтобы возить людям воду, — написал Максим.