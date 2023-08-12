«Некомфортная погода»: глава Гидрометцентра России предупредил о сильных дождях в Новосибирске

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются сильные дожди. Такая ситуация возможна и в других регионах Сибири.
Об этом Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС:
— Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14–20 градусов максимальная. Это на 4–6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь.
Также, по словам синоптика, дожди возможны в Краснодарском крае, Адыгее, Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской и Новгородской областях.
Накануне, 11 августа, новосибирские синоптики предупредили о том, что в городе ожидается дождь на протяжении трех дней. Сегодня в Новосибирске начался ливень, из-за которого дороги оказались под водой. Посмотрите на последствия в онлайн-трансляции.