Три дня дождей: в Новосибирске на выходных сохранится циклон — к чему готовиться

В Новосибирской области 12–14 августа сохранится похолодание, которое пришло из Ханты-Мансийского автономного округа. Температура может опуститься до +4 градусов.
В Новосибирске ночью 12 августа ожидается
На территории Новосибирской области температура днем составит
— До середины месяца ситуация не меняется, сохраняется циклон, поэтому на последующие дни преобладает северо-западная составляющая. Тот холод, который к нам сместился с районов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, будет сохраняться подпиткой холодной и влажной воздушной массы, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Циклон начнет уходить на восток после 16 августа, на его место будет смещаться воздушная масса со Среднего Урала, в результате начнется потепление. В конце декады ожидается умеренное тепло до
Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирской области в августе ожидается похолодание до +2 градусов. Агроном Людмила Шубина объяснила, как спасти урожай в такую погоду.