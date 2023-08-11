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Три дня дождей: в Новосибирске на выходных сохранится циклон — к чему готовиться

По области возможно похолодание до +4 градусов

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В городе ждут кратковременные дожди

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В Новосибирской области 12–14 августа сохранится похолодание, которое пришло из Ханты-Мансийского автономного округа. Температура может опуститься до +4 градусов.

В Новосибирске ночью 12 августа ожидается +12... +14 градусов, 13 и 14 августа — от +11 до +13 градусов. Днем на все трое суток синоптики прогнозируют температуру +17... +19 градусов. В выходные ветер северо-западный 4–9 м/с, в понедельник днем переход на юго-западный силой 3–8 м/с. Все три дня в городе возможен небольшой дождь.

На территории Новосибирской области температура днем составит +15... +20 градусов в субботу и +14... +19 градусов в воскресенье и понедельник. Ночью 12 августа ожидается +6... +11 градусов, 13 августа — от +4 до +9 градусов, 14 августа — +5... +10 градусов.

— До середины месяца ситуация не меняется, сохраняется циклон, поэтому на последующие дни преобладает северо-западная составляющая. Тот холод, который к нам сместился с районов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, будет сохраняться подпиткой холодной и влажной воздушной массы, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Циклон начнет уходить на восток после 16 августа, на его место будет смещаться воздушная масса со Среднего Урала, в результате начнется потепление. В конце декады ожидается умеренное тепло до +20… +25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирской области в августе ожидается похолодание до +2 градусов. Агроном Людмила Шубина объяснила, как спасти урожай в такую погоду.

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