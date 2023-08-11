Три дня дождей: в Новосибирске на выходных сохранится циклон — к чему готовиться

В Новосибирской области 12–14 августа сохранится похолодание, которое пришло из Ханты-Мансийского автономного округа. Температура может опуститься до +4 градусов.



В Новосибирске ночью 12 августа ожидается +12... +14 градусов, 13 и 14 августа — от +11 до +13 градусов. Днем на все трое суток синоптики прогнозируют температуру +17... +19 градусов. В выходные ветер северо-западный 4–9 м/с , в понедельник днем переход на юго-западный силой 3–8 м/с . Все три дня в городе возможен небольшой дождь.