Оставит без помидоров и огурцов: похолодание до +5 градусов грозит лишить новосибирских дачников урожая — что делать

В Новосибирск пришло похолодание, и до 20 августа ожидается, что температура ночью может опускаться до +5 градусов. Как дачникам в этих условиях уберечь урожай?
— Огуречные теплицы нужно на ночь закрывать, чтобы там сохранялась температура выше +14 градусов. Иначе растения погибнут, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В открытом грунте нужно позаботиться о томатах.
— Все помидоры бланжевой спелости, когда плоды становятся розоватыми, нужно собрать, потому что температура ниже +10 градусов и сочетание с сыростью ведет к очень быстрому развитию фитофтороза. Это грибковое заболевание. И помидоры тут же начинают заболевать, в том числе и зеленые, — объяснила агроном. — Не дожидаясь похолодания, нужно снять все крупные, молочной спелости помидоры.
В конце августа ожидаются заморозки до -2 градусов и дожди.