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Семь кругов сада

Оставит без помидоров и огурцов: похолодание до +5 градусов грозит лишить новосибирских дачников урожая — что делать

Нужно внимательно следить за температурой

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Когда помидор перестал быть ярко-зеленым, его пора убирать с грядки

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В Новосибирск пришло похолодание, и до 20 августа ожидается, что температура ночью может опускаться до +5 градусов. Как дачникам в этих условиях уберечь урожай?

— Огуречные теплицы нужно на ночь закрывать, чтобы там сохранялась температура выше +14 градусов. Иначе растения погибнут, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В открытом грунте нужно позаботиться о томатах.

— Все помидоры бланжевой спелости, когда плоды становятся розоватыми, нужно собрать, потому что температура ниже +10 градусов и сочетание с сыростью ведет к очень быстрому развитию фитофтороза. Это грибковое заболевание. И помидоры тут же начинают заболевать, в том числе и зеленые, — объяснила агроном. — Не дожидаясь похолодания, нужно снять все крупные, молочной спелости помидоры.

В конце августа ожидаются заморозки до -2 градусов и дожди.

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