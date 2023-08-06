В МЧС предупредили новосибирцев о 30-градусной жаре на следующей неделе

Новосибирск на следующей неделе накроет жара, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Спасатели МЧС предупредили о том, какие опасности она в себе несет.
— По прогнозу синоптиков, на следующей неделе температура воздуха будет в пределах
В ведомстве отметили, что безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах. Если вы собрались в лес, то необходимо возвращаться засветло. При этом обязательно следует предупредить родных и близких, а также взять заряженный мобильный телефон.
Ранее НГС изучил прогнозы популярных сервисов. На смену изнуряющей жаре придет похолодание до +18 градусов.