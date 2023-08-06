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Тема дняИзучаем погоду на следующую неделю в Новосибирске
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В МЧС предупредили новосибирцев о 30-градусной жаре на следующей неделе

Высокие температуры продлятся до выходных

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В ведомстве предупредили об опасностях, которые несет жаркая погода

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Новосибирск на следующей неделе накроет жара, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Спасатели МЧС предупредили о том, какие опасности она в себе несет.

— По прогнозу синоптиков, на следующей неделе температура воздуха будет в пределах +23… +28 градусов, а к выходным — и до +30, — пояснили в МЧС.

В ведомстве отметили, что безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах. Если вы собрались в лес, то необходимо возвращаться засветло. При этом обязательно следует предупредить родных и близких, а также взять заряженный мобильный телефон.

Ранее НГС изучил прогнозы популярных сервисов. На смену изнуряющей жаре придет похолодание до +18 градусов.

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