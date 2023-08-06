Днем будет +18 градусов: изучаем погоду на следующую неделю в Новосибирске

В Новосибирске на рабочей неделе ожидаются перепады температур — сначала жара в +27 градусов, а затем похолодание до +18 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов.
По данным Гидрометцентра, до среды продержится жара в
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что самым холодным днем на неделе станет следующее воскресенье. Тогда в дневное время будет +18 градусов. При этом ночные показатели будут в пределах
Gismeteo с четверга обещает сильные дожди в Новосибирске и постепенное понижение дневной температуры с +27 градусов до +19 градусов с пятницы по субботу.
Синоптики уточнили месячный прогноз погоды на август в Новосибирской области. Дачникам стоит быть готовым к ночным заморозкам к концу месяца.