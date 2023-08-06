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Днем будет +18 градусов: изучаем погоду на следующую неделю в Новосибирске

В городе будут дожди

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В Новосибирске на рабочей неделе ожидаются перепады температур — сначала жара в +27 градусов, а затем похолодание до +18 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

По данным Гидрометцентра, до среды продержится жара в +26... +27 градусов. А в пятницу температура в светлое время суток опуститься до +22 градусов. Тогда же в город придут и дожди.

Начало недели будет жарким

Начало недели будет жарким

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Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что самым холодным днем на неделе станет следующее воскресенье. Тогда в дневное время будет +18 градусов. При этом ночные показатели будут в пределах +13... +14 градусов.

В следующее воскресенье, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет днем +18 градусов

В следующее воскресенье, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет днем +18 градусов

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Gismeteo с четверга обещает сильные дожди в Новосибирске и постепенное понижение дневной температуры с +27 градусов до +19 градусов с пятницы по субботу.

Дожди будут сильными

Дожди будут сильными

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Синоптики уточнили месячный прогноз погоды на август в Новосибирской области. Дачникам стоит быть готовым к ночным заморозкам к концу месяца.

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