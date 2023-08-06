Днем будет +18 градусов: изучаем погоду на следующую неделю в Новосибирске

В Новосибирске на рабочей неделе ожидаются перепады температур — сначала жара в +27 градусов, а затем похолодание до +18 градусов. Изучаем прогнозы популярных сервисов.



По данным Гидрометцентра, до среды продержится жара в +26... +27 градусов. А в пятницу температура в светлое время суток опуститься до +22 градусов. Тогда же в город придут и дожди.