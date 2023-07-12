В МЧС предупредили о возможном повреждении рельс в Новосибирской области из-за жары

В Новосибирской области могут повредиться рельсы из-за жары. Об этом сообщили в институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ ГОЧС), в июле сохраняется продолжительной сухая жаркая погода с температурой воздуха на
— Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, — объяснили в МЧС.
Кроме жителей Новосибирской области от инцидентов могут пострадать жители Республики Башкортостан, Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областей.
Как ранее сообщили синоптики, в Новосибирской области в некоторых районах температура может подняться до +39 градусов.