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В МЧС предупредили о возможном повреждении рельс в Новосибирской области из-за жары

Температура в регионе на 3–8 градусов выше среднего

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Кроме того, из-за повышенной температуры могут перегреться трансформаторные подстанции

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В Новосибирской области могут повредиться рельсы из-за жары. Об этом сообщили в институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ ГОЧС), в июле сохраняется продолжительной сухая жаркая погода с температурой воздуха на 3–8 градусов выше средних значений в Новосибирской области.

— Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, — объяснили в МЧС.

Кроме жителей Новосибирской области от инцидентов могут пострадать жители Республики Башкортостан, Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областей.

Как ранее сообщили синоптики, в Новосибирской области в некоторых районах температура может подняться до +39 градусов.

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