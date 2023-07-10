Аномальное пекло, потопы и снег: что происходит с российским летом и когда это закончится

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.



Синоптик посоветовал россиянам не паниковать из-за резких перемен в погоде, по его словам, такие погодные контрасты — норма для июля.

— Июль и прогнозировался контрастным, когда горячая волна сменяется более холодной. Точно спрогнозировать смерчи и другие подобные катаклизмы на фоне резких температурных изменений возможно не ранее чем за сутки, а то и несколько часов, — отметил Роман Вильфанд.