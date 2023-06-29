После грозы и ветра в Новосибирскую область могут прийти пожары

Высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях прогнозируется на этой неделе в Новосибирской области.
— Учитывая среднесрочный прогноз метеопараметров, на текущей неделе повышается вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях. На азиатской части — в Магаданской, Омской, Новосибирской и Иркутской областях, отдельных районах Республик Саха (Якутия) и Тыва, Камчатского, Забайкальского, Алтайского и юга Красноярского краев. На европейской части — в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, Республиках Карелия и Коми, — сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
При этом гидрологическая обстановка в стране соответствует сезонным нормам, отметили эксперты ВНИИ ГОЧС. Исключение составляет только Краснодарский край: там существует риск подтоплений низменных участков местности.
Вчера в Новосибирске прошла гроза. МЧС разослало штормовое предупреждение: со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщалось, что в регионе ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер