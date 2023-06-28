Нужно немного потерпеть: синоптики сообщили, когда жара может вновь вернутся в Новосибирск

В Новосибирске ближайшие три дня ожидаются дожди, при этом дневные температуры в регионе будут постепенно расти.
— Вся конвекция смещается с юго-запада на северо-восток. Проходят фронтальные разделы. Циклон смещается в сторону Томской области. В ближайшие трое суток в Новосибирской области ожидаются дожди. На третьи — только по востоку региона, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова. — Ветер до 18 м/с, стихает постепенно к третьим сукам. Ночью будет все трое суток +8...+13 градусов. Днем ожидается постепенный прогрев до +25 градусов.
В начале июля в регион может прийти более жаркая погода.
— Ждем в начале месяца постепенное повышение температур. Есть надежда, что будет тепло, — добавила эксперт.
В Новосибирске 29 июня ночью ждем умеренный, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный 6–11 м/с, с порывами до 16 м/с. В темное время суток +11...+13 градусов, в светлое +19...+21 градусов.
В пятницу, 30 июня, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5–10 м/с без порывов. Ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21 градусов.
1 июля, в субботу ожидается в отдельных районах города дождь. Ветер северо-западный 4–9 м/с без порывов. Температура такая же, как и в четверг, пятницу.
Сегодня новосибирцы массово пересылают в мессенджерах видео, на котором снят сильный смерч, сметающий всё на своем пути. Кто-то из жителей подписал его: «Купино. Новосибирская область».