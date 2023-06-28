Нужно немного потерпеть: синоптики сообщили, когда жара может вновь вернутся в Новосибирск

В Новосибирске ближайшие три дня ожидаются дожди, при этом дневные температуры в регионе будут постепенно расти.



— Вся конвекция смещается с юго-запада на северо-восток. Проходят фронтальные разделы. Циклон смещается в сторону Томской области. В ближайшие трое суток в Новосибирской области ожидаются дожди. На третьи — только по востоку региона, — объяснила корреспонденту НГС ведущий синоптик Марина Виноградова. — Ветер до 18 м/с, стихает постепенно к третьим сукам. Ночью будет все трое суток +8...+13 градусов. Днем ожидается постепенный прогрев до +25 градусов.