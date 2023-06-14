Власти объявили об открытии официальных пляжей в Новосибирске. Но аномальная жара уже ушла из города

В Новосибирске купаться разрешили на всех шести официальных пляжах. Об этом стало известно сегодня, 14 июня, на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.
— На сегодня все шесть пляжей, которые у нас есть, — готовы и работают в режиме «купание разрешено». Уже с пятницы они работают. Все анализы получены. На всех работают посты спасателей, — объяснил Александр Ерохин, заместитель начальника департамента по ЧС мэрии Новосибирска.
При этом уже в прошлую пятницу, 9 июня, в город пришел холодный фронт.
В Новосибирске шесть официальных пляжей, где теперь можно купаться: Бугринский пляж, четыре пляжа парка «У моря Обского» и «Звезда».
Мэр поручил департаменту культуры и администрациям районов обеспечить безопасную работу пляжей.
За последние две недели в Новосибирской области резко возросло количество утонувших людей.