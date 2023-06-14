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Тема дняЖара ушла, а пляжи наконец-то открыли
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Власти объявили об открытии официальных пляжей в Новосибирске. Но аномальная жара уже ушла из города

Разрешения на купание стало действовать в пятницу, когда в город пришел холодный фронт

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Жаркие деньки прошли — в город пришла прохлада и разрешение на купание

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В Новосибирске купаться разрешили на всех шести официальных пляжах. Об этом стало известно сегодня, 14 июня, на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

— На сегодня все шесть пляжей, которые у нас есть, — готовы и работают в режиме «купание разрешено». Уже с пятницы они работают. Все анализы получены. На всех работают посты спасателей, — объяснил Александр Ерохин, заместитель начальника департамента по ЧС мэрии Новосибирска.

При этом уже в прошлую пятницу, 9 июня, в город пришел холодный фронт.

В Новосибирске шесть официальных пляжей, где теперь можно купаться: Бугринский пляж, четыре пляжа парка «У моря Обского» и «Звезда».

Мэр поручил департаменту культуры и администрациям районов обеспечить безопасную работу пляжей.

За последние две недели в Новосибирской области резко возросло количество утонувших людей.

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