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«Превышение показателей гибели»: число утонувших новосибирцев за неделю достигло 7 человек

Среди них ребенок

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Количество происшествий на воде растет вторую неделю

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В Новосибирской области резко возросло количество утонувших людей. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— Крайне сложная обстановка на водных объектах. Вторую неделю подряд отмечается значительное увеличение происшествий на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей гибели людей на водных объектах более чем в два раза, гибели детей в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, — объяснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

За неделю погибло семь человек, в том числе один ребенок в Новосибирском районе.

— Причиной стало оставление без присмотра взрослых во время купания, — добавил Виктор Орлов.

Следователи города Обь начали проверку после смерти 14-летнего подростка в селе Боровое. Во время отдыха с друзьями мальчик утонул.

УтоплениеГУ МЧС по Новосибирской областиПроисшествия на водеКупальный сезон
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