«Превышение показателей гибели»: число утонувших новосибирцев за неделю достигло 7 человек

В Новосибирской области резко возросло количество утонувших людей. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, на оперативном совещании при губернаторе НСО.



— Крайне сложная обстановка на водных объектах. Вторую неделю подряд отмечается значительное увеличение происшествий на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей гибели людей на водных объектах более чем в два раза, гибели детей в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, — объяснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.