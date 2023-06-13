«Превышение показателей гибели»: число утонувших новосибирцев за неделю достигло 7 человек

В Новосибирской области резко возросло количество утонувших людей. Об этом стало известно сегодня, 13 июня, на оперативном совещании при губернаторе НСО.
— Крайне сложная обстановка на водных объектах. Вторую неделю подряд отмечается значительное увеличение происшествий на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей гибели людей на водных объектах более чем в два раза, гибели детей в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, — объяснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
За неделю погибло семь человек, в том числе один ребенок в Новосибирском районе.
— Причиной стало оставление без присмотра взрослых во время купания, — добавил Виктор Орлов.
Следователи города Обь начали проверку после смерти 14-летнего подростка в селе Боровое. Во время отдыха с друзьями мальчик утонул.