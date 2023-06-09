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«Пришел холодный фронт»: когда жара опять вернется в Новосибирск — прогноз от синоптиков

В ближайшее время будет значительно прохладнее, чем на этой неделе

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В городе будут дожди и даже грозы

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В Новосибирске жара отступила, но днем всё равно будет жарко. Более прохладно будет только на первые два дня выходных.

— Пришло ослабление жары, холодный фронт. Хорошая, комфортная погода нас ожидает, которая будет сохраняться и на следующей неделе. Максимальные температуры — +25... +27 градусов днем, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.

В Новосибирске 10 июня ночью ожидается кратковременный дождь, гроза и +12... +14 градусов, днем преимущественно без осадков, +21... +23 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.

В воскресенье, 11 июня, в темное время суток преимущественно без осадков, +11... +13 градусов, в светлое время суток местами пройдет небольшой дождь, +23... +25 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

12 июня, в понедельник, в ночные часы дождя не будет, +10... +12 градусов, а в дневные часы будет дождь, гроза. Температура — +25... +27 градусов. Ветер северо-западный 7–12 м/с.

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