«Пришел холодный фронт»: когда жара опять вернется в Новосибирск — прогноз от синоптиков

В Новосибирске жара отступила, но днем всё равно будет жарко. Более прохладно будет только на первые два дня выходных.
— Пришло ослабление жары, холодный фронт. Хорошая, комфортная погода нас ожидает, которая будет сохраняться и на следующей неделе. Максимальные температуры —
В Новосибирске 10 июня ночью ожидается кратковременный дождь, гроза и
В воскресенье, 11 июня, в темное время суток преимущественно без осадков,
12 июня, в понедельник, в ночные часы дождя не будет,
Вечером 7 июня в Новосибирской области выпал град.