Неустойчивый характер погоды: новосибирцев ждет прохладная рабочая неделя — прогноз синоптиков

В Новосибирске короткая рабочая неделя будет нежаркой. Синоптики не ожидают тепла выше +25 градусов.
— К нам поступила достаточно холодная воздушная масса. Неустойчивый характер погоды. Будет чередование облачной погоды с прояснениями с ветром. В отдельных районах небольшие дожди, а 15–16 июня возможны грозы, — объяснила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова. — Ветер на три дня будет западный и северо-западный 2–9 м/с. По области ожидаем ветер с порывами 14–16 м/с. На 14 июня возможны заморозки до -2 градусов.
В Новосибирске 14 июня ночью возможен небольшой дождь. В темное время суток будет +8...+10 градусов, в светлое +19...+21 градус.
15 июня, в четверг преимущественно без осадков. Ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25 градусов.
В пятницу, 16 июня, осадков не ожидается. В ночное время +12...+14 градусов, в дневное +22...+24 градуса.
Заморозки в Новосибирской области ожидаются ночью 15 июня. Ранее агроном подробно объяснила, как спасти свой урожай от холода.