Заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области — пострадает ли урожай

В Новосибирской области 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. Такие температуры могут негативно сказаться на посадках на дачах.
— Кратковременные заморозки не страшны таким культурам, как капуста, морковь, чеснок, лук. А вот теплолюбивые культуры нужно укрыть. Например, огурец перестает расти при температуре ниже +14 градусов и гибнет, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Нужно позаботиться также о помидорах, перцах и баклажанах.
Ранее специалист более подробно объяснила, как спасти свой урожай от холода.