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Заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области — пострадает ли урожай

Стоит позаботиться о теплолюбивых культурах

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Заморозки возможны две ночи

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В Новосибирской области 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. Такие температуры могут негативно сказаться на посадках на дачах.

— Кратковременные заморозки не страшны таким культурам, как капуста, морковь, чеснок, лук. А вот теплолюбивые культуры нужно укрыть. Например, огурец перестает расти при температуре ниже +14 градусов и гибнет, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Нужно позаботиться также о помидорах, перцах и баклажанах.

Ранее специалист более подробно объяснила, как спасти свой урожай от холода.

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