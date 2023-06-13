Холод с Арктики: когда новосибирцы смогут больше не бояться заморозков — ответ синоптиков

Заморозки в Новосибирской области ночью возможны из-за холода с Арктики. При этом они могут быть последними в этом июне.
— В первой половине июня у нас бывают так называемые возвратные заморозки. И сейчас как раз происходит заток арктической воздушной массы в регион, — отметила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова. — Поэтому ночью
При этом почва достаточно прогрелась из-за аномальной жары.
— Скорее всего, это будут последние заморозки в июне, — подчеркнула специалист.
Ранее специалист более подробно объяснила, как спасти свой урожай от холода.