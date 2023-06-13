freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняСибиряк выхватил телефон у незрячего прохожего
Все новости
Все новости

Холод с Арктики: когда новосибирцы смогут больше не бояться заморозков — ответ синоптиков

Ночью ожидается до -2 градусов

2 983

Происходит заток арктической воздушной массы в регион

Поделиться

Заморозки в Новосибирской области ночью возможны из-за холода с Арктики. При этом они могут быть последними в этом июне.

— В первой половине июня у нас бывают так называемые возвратные заморозки. И сейчас как раз происходит заток арктической воздушной массы в регион, — отметила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова. — Поэтому ночью 14 июня возможны заморозки до -2 градусов.

При этом почва достаточно прогрелась из-за аномальной жары.

— Скорее всего, это будут последние заморозки в июне, — подчеркнула специалист.

Ранее специалист более подробно объяснила, как спасти свой урожай от холода.

По теме

ЗаморозкиПогодаИюньХолод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter