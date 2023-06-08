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Жара +39, раскаты грома, молнии и град: сибиряки запечатлели буйство стихии в Новосибирской области

Все природные явления за 7 июня

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Первые летние раскаты грома и молнии запечатлели в Колыванском районе

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В Новосибирской области сегодня, 7 июня, можно было столкнуться со всем спектром природных явлений. Пока в одном районе жители спасались от жары, другие прятались от града. Мы собрали в одном материале все буйства стихии за день.

Так, по данным Западно-Сибирского метеоцентра, в Новосибирске температура днем поднялась +36... +37 градусов, ветер юго-восточный, 5–10 м/с. В отдельных районах области столбики термометра поднялись и того выше. Так, в Мошковском районе воздух прогрелся до +50 градусов.

Житель Мошковского района шутит, что не хватает шкалы на термометре

Житель Мошковского района шутит, что не хватает шкалы на термометре

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И всё же к вечеру на смену испепеляющей жаре пришел дождь. В Новосибирске первые капли дождя выпали в Академгородке.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дождь пошел в Советском районе

Видео: читательница НГС

В то время, пока жители Новосибирска радовались летнему дождю, Куйбышевский и Мошковский районы завалило градом. Видео буйства стихии очевидцы опубликовали в паблике «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

А в Бердске 7 июня во время шторма ветер повалил несколько деревьев. Как сообщили очевидцы, во время инцидента были повреждены провода.

Ветер повалил березы и тополя

Ветер повалил березы и тополя

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А уже к вечеру жители Колыванского района наблюдали первые вспышки молний этим летом. Видео очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Совсем скоро жару в Новосибирске сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели. По словам специалистов, в ближайшие дни ожидаются грозы, град и штормовой ветер до 23 м/с.

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