Жара +39, раскаты грома, молнии и град: сибиряки запечатлели буйство стихии в Новосибирской области

В Новосибирской области сегодня, 7 июня, можно было столкнуться со всем спектром природных явлений. Пока в одном районе жители спасались от жары, другие прятались от града. Мы собрали в одном материале все буйства стихии за день.
Так, по данным Западно-Сибирского метеоцентра, в Новосибирске температура днем поднялась
И всё же к вечеру на смену испепеляющей жаре пришел дождь. В Новосибирске первые капли дождя выпали в Академгородке.
В то время, пока жители Новосибирска радовались летнему дождю, Куйбышевский и Мошковский районы завалило градом. Видео буйства стихии очевидцы опубликовали в паблике «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте».
А в Бердске 7 июня во время шторма ветер повалил несколько деревьев. Как сообщили очевидцы, во время инцидента были повреждены провода.
А уже к вечеру жители Колыванского района наблюдали первые вспышки молний этим летом. Видео очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Совсем скоро жару в Новосибирске сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели. По словам специалистов, в ближайшие дни ожидаются грозы, град и штормовой ветер до 23 м/с.