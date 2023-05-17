«У нас две главные площадки»: где отпразднуют День защиты детей в Новосибирске

В Новосибирске День защиты детей 1 июня отпразднуют на Михайловской набережной и в зоопарке. Также мероприятия проведут во всех парках города.
— У нас много мероприятий на нескольких площадках. Основные — на Михайловской набережной и в зоопарке. Там будет интерактивная площадка, мероприятия на целый день. То же самое в зоопарке, — рассказала Анна Терешкова.
В 2023 году этот праздник выпадет на четверг.
В Новосибирске на День города исполнят песни из советских фильмов. В мэрии Новосибирска сообщали, что на праздник не будут приглашать известных артистов за счет местного бюджета. Но 24 июня в парке «Арена» состоится VK Fest, на котором выступит Баста.