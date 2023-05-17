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«У нас две главные площадки»: где отпразднуют День защиты детей в Новосибирске

Мероприятия проведут в городских парках

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На набережной целый день будут игры

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В Новосибирске День защиты детей 1 июня отпразднуют на Михайловской набережной и в зоопарке. Также мероприятия проведут во всех парках города.

— У нас много мероприятий на нескольких площадках. Основные — на Михайловской набережной и в зоопарке. Там будет интерактивная площадка, мероприятия на целый день. То же самое в зоопарке, — рассказала Анна Терешкова.

В 2023 году этот праздник выпадет на четверг.

В Новосибирске на День города исполнят песни из советских фильмов. В мэрии Новосибирска сообщали, что на праздник не будут приглашать известных артистов за счет местного бюджета. Но 24 июня в парке «Арена» состоится VK Fest, на котором выступит Баста.

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День защиты детейНовосибирскНабережнаяЗоопарк
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