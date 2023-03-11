В Сочи очень дорого, а в Абхазии отдыхать негде, хотя по популярности она обогнала даже Турцию. Почему так?

Сочи бьет по карману, отдых на российском курорте в этом году подорожал минимум на 15%. Туроператоры ожидают рост стоимости перелетов на майские праздники на российский курорт в пять раз, про лето даже страшно подумать. При этом спрос на краснодарские курорты всё равно огромный, ожидается 100-процентная загрузка объектов размещения. Абхазия в этом году становится альтернативой Сочи, хоть перелет и будет стоить так же, как в Сочи, но сам отдых там обойдется намного дешевле.
— Из-за того что спрос на российских курортах превышает предложение, отельеры имеют возможность поднимать цены без повышения качества сервиса. А тем туристам, которые не смогли забронировать места в хороших объектах размещения Сочи, рекомендуют отдохнуть в Абхазии. Там есть отели очень хорошего качества, правда, немного, — заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Хороших отелей в Абхазии действительно немного, и почти все они уже встали на «стоп».
А теперь о том, почему в республике мало хороших отелей, хотя спрос на отдых там с каждым годом растет. Росстат подготовил доклад о туристическом потоке на границу в 2022 году, из него следует, что из России в Абхазию туристы совершили 5,4 миллиона поездок. Это самая большая цифра в докладе. Турция только на втором месте по посещаемости.
Почему в Абхазии мало отелей?
Казалось бы, земли в Абхазии предостаточно, пляжи, как в Сочи, не поделены. Строй — не хочу. Но в республике открывают крайне мало новых объектов размещения. Российские инвесторы опасаются ввязываться в авантюру, и правильно делают. Хотя покупка коммерческой недвижимости иностранцам там разрешена. Есть много законных способов купить участок под отель, зарегистрировать ИП или ООО, но, опять же, нет никаких гарантий, что построишь и будешь работать. Гарантии может дать разве что только президент, и то они шаткие, сегодня он глава государства, а завтра другой. Тем не менее два года назад крупнейший российский туроператор «Библио-Глобус» построил на родине действующего президента Аслана Бжания в селе Тамыш Очамчирского района одноименный кемпинг на берегу моря. «Тамыш Village» находится в эвкалиптовой роще в 30 км от Сухума. Все бунгало кемпинга состоят из 2 номеров, каждый из которых имеет собственный санузел, душевую кабину и веранду. На территории есть ресторан, магазин, бассейн с подогревом, прокат спортивного и пляжного оборудования. Но нужно понимать, это не отель, а кемпинг экономкласса, и находится он в самом настоящем абхазском селе с бродящими по дорогам коровами.
Что касается хороших отелей. Также Аслан Бжания в конце 2021 года поддержал желание бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева построить в Пицунде гостиничный комплекс «Москва Резорт» на 700 номеров площадью 45 га и стоимостью 20 миллиардов рублей. Срок реализации проекта — три года. Заниматься реализацией проекта будет ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"».
Купить коммерческую недвижимость у моря крайне сложно, говорит сибирячка Ирина Логвинова, которая мечтала построить свой маленький бизнес в Абхазии. Она загорелась идеей открыть свой небольшой отель в Гагре, но так и не смогла найти коммерческую недвижимость на берегу моря. Поэтому договорилась с местными, она достаточно много времени проводила в Абхазии, обзавелась знакомыми, которые с радостью согласились помочь. На одного из таких знакомых оформили купленный Ириной участок. Она продала всю недвижимость в Сибири, взяла несколько кредитов и стала строить отель своей мечты.
— Сложности со строительством там, стройматериалов нет в таком количестве, нужно везти через границу. Всё это очень удорожает объект. Тем не менее я справилась. Строителей привезла из Омска, потому что поняла — из местных такие себе строители, — рассказывает Ирина. За одну зиму справились, к весне начались отделочные работы. Через год после начала строительства отель был готов. Завезла всё необходимое для открытия. И тут в ее жизни начался кошмар. Знакомый, который по факту являлся владельцем ее участка, оценил масштабы своего владения: всё же готово для приема гостей, только двери открывай и деньги считай. В один прекрасный день Ирина приехала в Абхазию, как раз для открытия объекта, а там вооруженная охрана.
— Мой знакомый даже не собирался со мной общаться! Говорит, покажи документы, что это твое. Я вызвала милицию, они приехали, он им показал документы, что всё это его. А у меня только счета-фактуры на покупку стройматериалов, мебели и всяких расходников. Они развели руками и уехали. Я ездила на прием в администрацию президента, в Генпрокуратуру Абхазии — все только разводили руками. Сказать, что я была растоптана, ничего не сказать, — вздыхает Ирина. Только после этого ей рассказали истории российских инвесторов, которые, вложив в Абхазию свои деньги, потеряли всё.
Еще круче попал российский бизнесмен Михаил Панов, который построил в селе Лыхны Гудаутского района завод по производству пластиковых труб, его запустили в 2015 году с помощью абхазских «партнеров». Документально свое джентльменское соглашение они никак не оформили, а после открытия Панов уволил своих «партнеров», которые занимали руководящие должности на заводе. После этого якобы всех сотрудников завода-россиян и самого Панова вывезли на границу и настоятельно «рекомендовали» больше в республике не появляться. Даже вмешательство властей не помогло.
Еще один громкий скандал, который длился около десяти лет, — это конфликт между учредителями торгового комплекса «Континент» в Гагре. В результате разногласий екатеринбургского бизнесмена Игоря Варова и его абхазских партнеров торговый комплекс прекратил свою работу. Здание стоит заброшенное.
У Ирины ситуация разрешилась частично, она нашла способ давления на владельца участка, где построила отель. Заплатила «уважаемым» людям, те поговорили с алчным товарищем, и удалось договориться. Она управляет отелем, он получает 50 процентов прибыли и не лезет в ее дела. Вложения отбила не за три года, как планировала, до сих пор работает в минус, но надеется, что с таким спросом на отдых выйдет уже на прибыль и будет расширяться. Ей известно несколько подобных историй, но с менее счастливым концом. Российские инвесторы просто потеряли деньги после того, как построили отели и гостевые дома на участках «хороших знакомых» с абхазским паспортом.
Положительный опыт
Автор канала «Путешествие со смыслом» на «Яндекс.Дзене» Алексей Жирухин рассказал о положительном опыте постройки и открытия отеля в Абхазии. В республику он переехал с семьей и родителями 8 лет назад из Брянска. Несмотря на то что их отговаривали от строительства гостиницы, они всё же решились. В 2007 году стали искать подходящий участок.
— В Абхазии жилую недвижимость нельзя приобретать иностранцам, но можно коммерческую, а также разрешается открывать ООО и ИП для бизнеса. Мы пошли, как нам показалось, по простому пути, оформив участок на местного, а также впоследствии гостиницу. Как потом выяснилось, это было плохой идеей. Это была катастрофа. Такого стресса мы в своей жизни не испытывали. К общей стратегии развития бизнеса мы не смогли придти и после некоторых разногласий и не без проблем решили переоформить гостиницу на себя, — рассказал Николай. И у них это неожиданно получилось.
Строительство семейной гостиницы началось в 2011 году. Своих средств семье не хватило, продали жилье в Брянске и машины. Пришлось еще брать кредиты, заложили даже последнее жилье — дом в Брянске. И обратного пути у них не было.
— Три года напряженной работы, строительства дали свой результат. В 2014 году наша гостиница открыла двери для долгожданных туристов. Естественно, опыта работы в гостиничном бизнесе у нас не было, но было желание работать. Мы ни на минуту не пожалели о принятом решении работать и жить в Абхазии. Всё нормализовалось, гостиницу оформили на себя, правда, с большими финансовыми потерями, — говорит Николай. Жизнь наладилась, появились постоянные гости, финансовые проблемы потихоньку решаются. Получается, что вложение в Абхазию — это настоящая русская рулетка. Может, повезет, а может, нет. Поэтому немного желающих так рисковать, а в Абхазии нет таких богатых людей, чтобы строить отели. Поэтому в республике катастрофическая нехватка хороших объектов размещения. Но комнат в гостевых домах с сомнительными удобствами много.
Хочу вспомнить свой опыт проживания в одном из таких домов в Гагре. Комнаты уютные, удобства на этаже, милый дворик с розами в палисаднике. Приятная хозяйка. На улице дикая жара и частые отключения воды. Окна и двери в комнате открыты настежь. Всё было хорошо, пока муж хозяйки не выпил лишнего. Мы проснулись от того, что он с топором стоит над нами и что-то кричит на абхазском. Супруга его прибежала, долго извинялась, говорила, что он участник войны с Грузией и по пьяной лавочке у него в голове что-то переклинивает. Но еще никого не зарубил. Наскоро собравшись, схватив вещи, мы пошли искать другое жилье. И нашли за те же деньги номер с кондиционером, а главное — с возможностью закрывать дверь на ключ. Другие гости милой тетушки Хатуны последовали нашему примеру.
А теперь приведем список хороших отелей в Абхазии, по мнению туроператоров:
- «Аквамарин» 4* — подходит для семейного отдыха на берегу моря в Гагре. Номера оформлены в приятной цветовой гамме, современные. Открытый бассейн с подогревом на территории. Завтраки, обеды и ужины в ресторане, а также бар с напитками и закусками на пляже. Сам пляж оборудован, песок + галька.
- Apsuana Rose 4* — отель с приятным дизайном номеров, спа-центром и своим пляжем. Открыт в 2016 году, удобно расположен — в центре Гагры.
- А.V.Sokol 4* — отель открылся в 2021 году, рядом песчаный пляж, где бесплатные шезлонги и зонты. Получил много хороших отзывов туристов, которые отдыхали там в прошлом сезоне.
- Amza Park 5* — обновленный советский пансионат «Энергетик» в Новой Гагре. Ремонт прошел недавно, есть открытый бассейн и субтропический парк. Номера с балконами и видом на море.
- Amra Park 4*. Многим нравится этот отель — очень вкусно, чисто и красиво. Есть теплый бассейн. В главном корпусе интерьер оставили в стиле сталинский ампир.
- «Гарден Резорт» 4* — пансионат «Москва» после реновации. Есть бассейн с подогревом на улице, лифт до моря, спа-зона с хаммамом, детская комната с игрушками и няней.
- «Самшитовая Роща» 4* — пансионат в Пицунде. Есть бассейны, бар на пляже, анимация. Есть детский клуб, который работает с утра и до вечера, кинозал с мультфильмами и фильмами.
- Paradise Beach 4* — новый отель в селе Алахадзы рядом с Пицундой. Номера современные, уютные, чистые. Первая береговая линия, свой пляж с шезлонгами и зонтами, открытый бассейн на территории, питание и алкогольные напитки включены.
- «Дельфин» 4* — клубный отель рядом с Пицундой на берегу моря. Тихий и семейный.
- Garuda Boutique Hotel 4* — новый городской отель в Сухуме. Большие кровати с качественным бельем, в каждом номере есть кондиционер и обогреватель (отель круглогодичный).
Несколько правил отдыха в Абхазии
На самом деле отдых в Абхазии действительно может стать хорошим, нужно просто останавливаться в проверенных местах. Дадим несколько советов, как себя вести.
На границе несколько магазинов беспошлинной торговли, но алкоголь из них завозить в Абхазию запрещено, воспользоваться торговыми точками можно только на обратном пути. Нужно учесть, что к оплате принимают только карту «Мир», этой же картой можно расплачиваться в кафе и ресторанах, где предусмотрена безналичная оплата. Много где предлагают сделать перевод по номеру телефона или карты. Снять наличные деньги с карты российского Сбербанка можно в банкоматах Сбербанка Абхазии в Сухуме и без комиссии. Денежная единица Абхазии — российский рубль.
Соблюдайте умеренность при употреблении спиртного. Пьяного человека легко ограбить, поверьте, в Абхазии много желающих это сделать.
Во избежание возможных утерь не следует оставлять без внимания кошельки и другие ценные вещи в общественных местах.
Не принимайте приглашений на пикники, в путешествия или в гости к незнакомым людям.
При посещении ресторанов необходимо помнить, что национальная кухня Абхазии может быть острой.
Абхазы с уважением относятся к старшим, родителям, семье. Учитывайте это в разговорах о своей личной жизни и отношениях.
В ресторанах обычный размер чаевых уже включен в счет и составляет 10% от чека.
Горы священны для абхазов. Правила поведения в горах строго регламентируются. Нельзя обнажаться, сквернословить, загрязнять природу. В этих местах следует вести себя как в храме.
Горные озера — не место для купания. Вода в них остается холодной даже в жаркое время года. Резкая перемена температуры опасна, в особенности для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Горные реки стремительны. При быстром течении и крутых склонах купаться стоит с осторожностью. Вода в них также остается холодной и в жаркое время года.
Отдельно нужно сказать про одежду. В полуголом виде появляться вне пляжа нельзя, это относится и к женщинам, и к мужчинам. Ходить по улицам курортных городов в купальнике и в плавках, как это делают туристы в Сочи, не стоит. Абхазы считают, что тем самым приезжие проявляют неуважение к их традициям. Легко получить очень жесткое замечание. Короткие шорты, юбки и платья тоже лучше не носить, во-первых, это неуважение к традициям, как мы уже говорили, а во-вторых, в таком виде можно спровоцировать горячих абхазских мужчин. Это актуально, возможно, только для тех, кто едет туда за приключениями. В любом случае если выполнять все правила, то отдых получится очень душевным, вкусным и интересным.