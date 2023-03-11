В Сочи очень дорого, а в Абхазии отдыхать негде, хотя по популярности она обогнала даже Турцию. Почему так?

— Из-за того что спрос на российских курортах превышает предложение, отельеры имеют возможность поднимать цены без повышения качества сервиса. А тем туристам, которые не смогли забронировать места в хороших объектах размещения Сочи, рекомендуют отдохнуть в Абхазии. Там есть отели очень хорошего качества, правда, немного, — заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Хороших отелей в Абхазии действительно немного, и почти все они уже встали на «стоп».

А теперь о том, почему в республике мало хороших отелей, хотя спрос на отдых там с каждым годом растет. Росстат подготовил доклад о туристическом потоке на границу в 2022 году, из него следует, что из России в Абхазию туристы совершили 5,4 миллиона поездок. Это самая большая цифра в докладе. Турция только на втором месте по посещаемости.