Вызывали шамана, но отели дешевле не стали. В горах Сочи дефицит снега, но туристам продолжают заламывать цены

В горах Сочи очень ждут снега. Месяц туристического сезона уже практически провален, а склоны горнолыжных трасс остаются бесснежными. Уже и шамана из Сибири привозили. В конце января он провел на территории ГК «Красная Поляна» специальный обряд и призвал горных духов Кавказа, чтобы они дали большой снегопад.
Может, шаман что-то перепутал, но после его отъезда температура воздуха в горах прогрелась до исторического максимума — +13 градусов. Только в последние несколько дней в горах начались снегопады. На выходные там даже объявили штормовое предупреждение. Трассы, конечно, открыты, но далеко не все. На открытые большой спрос, и, соответственно, туда пускают ограниченное количество человек. А пока горнолыжные курорты придумывают для туристов разные бесснежные мероприятия. Что не очень радует любителей лыж и сноубордов.
«Без снега, конечно, тоска»
Валерий Малевский сейчас живет в Ростове-на-Дону, он «понаех» из Кемеровской области. Там под боком был Шерегеш, где с удовольствием катались всей семьей. После переезда облюбовал Красную Поляну, приезжают всегда в январе-феврале, специально выкраивают отпуск. В этом году покататься удалось всего несколько раз.
— Без снега, конечно, тоска. На открытых трассах полно народу. Просто не хочется в очередях стоять и отслеживать, какие трассы открыты, какие закрыты. А так в Красной Поляне делать совершенно нечего. Два дня погуляли здесь, в аквапарк сходили, на каток, два дня в Сочи на море. И всё. Понятно, что это природа, форс-мажор. Но могли бы хотя бы снизить цены на проживание. Отель стоит бешеных денег, рестораны в горах тоже ужасно дорогие. Грохнули полмиллиона рублей и никакого кайфа не получили, — говорит Валерий. Они приняли решение прервать отпуск и поехать в родной Шерегеш, даже с дорогой там намного дешевле и не так пафосно, говорит он.
Москвич Олег Никифоров также разочарован в отдыхе на Красной Поляне. Его семья привыкла к альпийским горнолыжным курортам, но сейчас они стали недоступны, поэтому решили осваивать российские. По интернету забронировал номер в дорогом отеле, 5 суток в котором обошлось ему более чем в 200 тысяч рублей.
— Я посмотрел на сайте, отель хороший, четырехзвездочный. И отзывы вроде были неплохие. Но по факту это остатки прежней роскоши, ремонта не было давно — и это видно, всё обшарпанное. А цены задрали сумасшедшие, сервис неплохой, но всё равно российский. Я заметил, что на всё цены в Красной Поляне задраны максимально. Я человек не бедный, но цены дороже, чем в Австрии, даже меня напрягают, — говорит Олег, от души его семье тоже не удалось покататься.
Ценник на подъемники большой, но не все трассы открыты. Чтобы только подняться на гору ГК «Красная Поляна» семье из четырех человек — двое взрослых и двое детей, приходится выложить 10 тысяч 600 рублей. Подъемник на «Розе Хутор» для этой семьи обойдется в 11 тысяч 900 рублей. Дешевле на «Газпроме», ски-пасс там стоит 999 рублей, но есть ограничения по количеству человек, поскольку не все трассы открыты. Если учесть еще и расходы по прокату горнолыжного оборудования, питания, то в день выходит круглая сумма. Стоимость единого ски-пасса на все курорты сразу начинается с 4 тысяч 500 рублей с человека в день.
Народу не так много, как хотелось
Администратор одной из гостиниц Красной Поляны, Оксана, рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что сейчас в отеле заселено не больше 50 процентов номеров. К открытию сезона и Новому году загрузка составляла не больше 70 процентов.
— Мы ждали сезон, потому что летом почти не заработали. Но он никак не начнется, гости отменяют брони или переносят их, потому что не все трассы открыты. Некоторые гости переносили отдых уже несколько раз. Снега мало, мы зависим от него. Наше руководство, кстати, снизило цены на 15–20 процентов, но особо это не помогло. В доковидные времена в январе, феврале у нас была практически 100-процентная загрузка, — говорит администратор.
Генеральный директор туроператора «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает существенное снижение загрузки сочинских курортов в этом году. По его данным, они заполнены чуть больше 60 процентов, в другие годы в это время были заселены 80–90 процентов отелей. И не только теплая погода тому виной. Но и высокие цены на проживание и пользование инфраструктурой.
— Учитывая, что в этом году россияне лишены возможности прямых рейсов на зарубежные горнолыжные курорты, то показатель в
Туроператоры ждут повышения спроса на длинные февральские и мартовские выходные, поскольку эти даты, наряду с Новым годом, считаются «высоким периодом». Цены на размещение подскочили уже на 30 процентов.
По данным Ассоциации туроператоров России, на курорте «Красная Поляна» на «высокие» даты февраля-марта уже забронировано около
Официальным цифрам лучше не верить
Зато власти Сочи бодро отчитываются, что на горнолыжных курортах за последнюю неделю побывало 3 тысячи туристов. Это же смотря как повернуть. 63 процента загруженности — это мало, а 3 тысячи туристов — это вроде бы много.
Но на цифры администрации курорта особо обращать внимание не нужно, у них просто нет объективной методики подсчета людей, которые приезжают в Сочи летом или зимой. Столько, сколько им нужно для отчетов, столько и приезжают. Об этом сообщил заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев. Кстати, он говорит, что спрос на отдых в морском кластере Сочи, то есть на побережье, достаточно высокий, по крайней мере, не меньше, чем в прошлом году.
— Напоминаю, в прошлом году в январе был старт кешбэка, и тогда все говорили о хороших результатах. Мы специально делали замеры именно по этому периоду: текущий год и прошлый. Так вот, статистика показывает, что объемы одинаковые. За исключением того, что кешбэк сформировал отложенный спрос за неделю до его старта. Что в итоге можно сказать: программа носила больше социальный характер — государство позволило удешевить отдых, — говорит Валерий.
Он отмечает, что отели Сочи держат высокие цены в межсезонье, особенно объекты размещения горного кластера задрали цены в надежде на высокий спрос. А его так и не случилось, подтверждает Валерий.
— Здесь виноват менеджмент, то есть отсутствие гибкой правильной маркетинговой стратегии. Стратегически сейчас все отели Красной Поляны в долгосрочной перспективе выстроили проигрышную стратегию. Со временем будут с этим сталкиваться всё сильнее. В сегменте приморском есть ряд объектов, кто сильно задрал цены, но это привело лишь к тому, что там просела загрузка. И если вам говорят, что в Сочи стало меньше клиентов, в первую очередь смотрите на их цены, — говорит Валерий.
Зато объекты со взвешенной ценовой политикой загружены достаточно хорошо. Что касается грядущего летнего сезона, то высокий спрос на Сочи сохранится. И этот повышенный спрос будет давить на рынок. А у отельеров снова будет большой соблазн увести цены в космос, но этого не получится, поскольку они уже достигли пороговых значений, после которых спрос резко падает. Главное — не перейти эту грань. Иначе непомерные аппетиты сочинских отельеров могут просто распугать туристов.