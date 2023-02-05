Вызывали шамана, но отели дешевле не стали. В горах Сочи дефицит снега, но туристам продолжают заламывать цены

Москвич Олег Никифоров также разочарован в отдыхе на Красной Поляне. Его семья привыкла к альпийским горнолыжным курортам, но сейчас они стали недоступны, поэтому решили осваивать российские. По интернету забронировал номер в дорогом отеле, 5 суток в котором обошлось ему более чем в 200 тысяч рублей.

— Я посмотрел на сайте, отель хороший, четырехзвездочный. И отзывы вроде были неплохие. Но по факту это остатки прежней роскоши, ремонта не было давно — и это видно, всё обшарпанное. А цены задрали сумасшедшие, сервис неплохой, но всё равно российский. Я заметил, что на всё цены в Красной Поляне задраны максимально. Я человек не бедный, но цены дороже, чем в Австрии, даже меня напрягают, — говорит Олег, от души его семье тоже не удалось покататься.