«Ожидаются заморозки от 0 до -1 градуса»: МЧС предупредили новосибирцев о первых заморозках на выходных
Заморозки прогнозируют с 20 по 22 августа
В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируются первые заморозки. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура с 20 по 22 августа будет от 0 до -1 градуса при прояснениях. Местами ожидаются небольшие дожди, а ночью и утром может быть сильный туман. Спасатели МЧС России предупредили жителей области о возможных происшествиях.
— С прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления. Выходные дни большинство граждан проводит на дачных участках и в период похолодания активно использует электрические обогреватели, перегружает электрические сети, подключая несколько приборов к одной розетке, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Чтобы избежать пожаров, рекомендуют для обогрева помещений использовать только исправные бытовые электроприборы. Запрещено устанавливать обогреватели вблизи от сгораемых предметов и материалов. Не стоит оставлять электроприборы без присмотра.
— В холодное время суток также увеличивается количество пожаров из-за нарушения правил эксплуатации и неисправности печей. При эксплуатации печного отопления соблюдайте правила пожарной безопасности. Пользуйтесь только исправной печью, не оставляйте без присмотра топящуюся печь, — отметили в пресс-службе МЧС.
Опасность грозит отдыхающим на природе. Спасатели не советуют выходить на водоемы в ветреную погоду и темное время суток. Не забудьте сообщить родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки и возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой.
— В дождливую погоду водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на резких поворотах. Следите за дорогой, заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Во время тумана обязательно двигайтесь с включенными противотуманными фарами, — напомнили спасатели МЧС.
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