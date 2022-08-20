«Ожидаются заморозки от 0 до -1 градуса»: МЧС предупредили новосибирцев о первых заморозках на выходных

В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируются первые заморозки. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура с 20 по 22 августа будет от 0 до -1 градуса при прояснениях. Местами ожидаются небольшие дожди, а ночью и утром может быть сильный туман. Спасатели МЧС России предупредили жителей области о возможных происшествиях.

— С прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления. Выходные дни большинство граждан проводит на дачных участках и в период похолодания активно использует электрические обогреватели, перегружает электрические сети, подключая несколько приборов к одной розетке, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.