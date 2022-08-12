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Тема дняНовосибирцев предупредили о сильном ветре и граде
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«Ожидаются дожди, ливни, град». Новосибирцам рассылают предупреждения о непогоде в эти выходные

Возможен также шквалистый ветер — до 27 м/с

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В области ожидаются грозы и ливни

В области ожидаются грозы и ливни

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Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды — шквалистый ветер и грозы ожидаются с 13 по 14 августа.

— В Новосибирской области ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 27 м/с, — говорится в сообщении от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое рассылается новосибирцам по СМС.

Кроме того, МЧС России по Новосибирской области предупредило, что синоптики прогнозируют скачки температур: днем температура опустится с +30 до +19... +24 градусов. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, при грозах до 25–27 м/с.

— Возможны повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на водоемы, — рассказали в пресс-службе МЧС.

НГС писал о том, что синоптики предупредили о похолодании. Холодные воздушные массы накроют регион уже к этим выходным, в Новосибирске похолодает до +4 градусов.

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