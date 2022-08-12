«Ожидаются дожди, ливни, град». Новосибирцам рассылают предупреждения о непогоде в эти выходные
Возможен также шквалистый ветер — до
Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды — шквалистый ветер и грозы ожидаются с 13 по 14 августа.
— В Новосибирской области ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до
Кроме того, МЧС России по Новосибирской области предупредило, что синоптики прогнозируют скачки температур: днем температура опустится с +30 до
— Возможны повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на водоемы, — рассказали в пресс-службе МЧС.
НГС писал о том, что синоптики предупредили о похолодании. Холодные воздушные массы накроют регион уже к этим выходным, в Новосибирске похолодает до +4 градусов.