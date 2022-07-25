Будет ветрено, но тепло: под конец июля в Новосибирске обещают меньше осадков и температуру под +30 градусов

С выводами коллег не согласны специалисты сервиса Gismeteo. Они отметили, что к концу недели будет очень даже ветрено — в некоторых местах порывы будут достигать 12 метров в секунду. При этом температура воздуха в заключении месяца едва ли поднимется выше 27 градусов. В пятницу-субботу вероятно выпадение осадков, но при этом синоптики обещают и ясные дни — 28 и 31 июля.

