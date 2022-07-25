Будет ветрено, но тепло: под конец июля в Новосибирске обещают меньше осадков и температуру под
+30 градусов
Журналисты НГС изучили прогнозы трех онлайн-сервисов погоды на оставшиеся дни месяца
В ближайшую неделю в Новосибирске столбики термометров будут неизменно расти. К такому выводу пришли специалисты трех онлайн-сервисов погоды. В предсказании других метеорологических явлений синоптики не столь единодушны.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», теплеть начнет уже в ближайшее время. Температура воздуха днем 26 июля поднимется до +26 градусов, 27-го числа — до +28 градусов, далее до конца недели — в пределах 24–26 градусов выше нуля. Ночью температурный фон будет колебаться от +15 до +17 градусов. Осадки маловероятны, но солнце будут периодически закрывать облака. Скорость ветра не достигнет выдающихся значений — максимум до 3,6 метра в секунду, отметили метеорологи.
С выводами коллег не согласны специалисты сервиса Gismeteo. Они отметили, что к концу недели будет очень даже ветрено — в некоторых местах порывы будут достигать 12 метров в секунду. При этом температура воздуха в заключении месяца едва ли поднимется выше 27 градусов. В пятницу-субботу вероятно выпадение осадков, но при этом синоптики обещают и ясные дни — 28 и 31 июля.
Сервис Meteoinfo обещает новосибирцам пасмурную, но теплую среду, 27 июля. По прогнозу специалистов, воздух в столице Сибири в этот день прогреется до +29 градусов, при этом солнце в этот день из-за облаков так и не покажется. Синоптики также полагают, что самым дождливым днем на неделе может стать пятница, 29 июля, а порывы ветра не доставят большого дискомфорта — в пределах 2–4 метров в секунду.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова заявила, что потепление в Новосибирске — результат смещения теплых воздушных масс.