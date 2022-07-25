СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 57.39
eur 57.76
СрочноВ зоопарке умер лев Сэм
Все новости
Все новости

До +29 градусов: дожди и холода уходят из Новосибирска — синоптики дали прогноз погоды

В город смещается теплая воздушная масса

2 154
В четверг синоптики обещают грозу

В четверг синоптики обещают грозу

Поделиться

В Новосибирск после холода и дождей придет тепло. Всю неделю температура будет выше +25 градусов.

— Теплая воздушная масса к нам смещается. Начиная с завтрашнего дня ждем повышение температур дневных, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 26 июля, в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночью обещают температуру +13... +15 градусов. Днем температура будет +25... +27 градусов.


В среду, 27 июля, преимущественно будет без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Ночью температуру обещают +15... +17 градусов. Днем, по данным синоптиков, +27...+29 градусов.

В четверг, 28 июля, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 4–9 м/с. Ночью температура +16... +18 градусов. Днем обещают +27... +29 градусов.

Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.

По теме

погодапрогноз погодыГидрометеоцентр
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2