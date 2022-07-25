До +29 градусов: дожди и холода уходят из Новосибирска — синоптики дали прогноз погоды
В город смещается теплая воздушная масса
В Новосибирск после холода и дождей придет тепло. Всю неделю температура будет выше +25 градусов.
— Теплая воздушная масса к нам смещается. Начиная с завтрашнего дня ждем повышение температур дневных, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 26 июля, в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
В среду, 27 июля, преимущественно будет без осадков. Ветер южный
В четверг, 28 июля, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный
Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.