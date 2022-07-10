Отдых в Томске: видеопрогулка по главным достопримечательностям исторического города
Это отличный вариант для небольшого путешествия на выходные
Путешествия за границу для многих новосибирцев стали менее доступными, поэтому многие ищут варианты для активного отдыха недалеко от нашего региона.
Томск — отличный вариант для путешествия на выходные. Затраты будут невеликие, а приятных впечатлений точно останется много. Предлагаем вам вместе с нами прогуляться по историческому городу в 250 километрах от Новосибирска. Более подробный репортаж с описанием достопримечательностей вы можете прочитать здесь.
Если вы любите больше парки и скверы, нежели архитектуру, то посмотрите сколько возможностей для такого отдыха в Томске.