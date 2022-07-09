«Озверели в погоне за выручкой»: что творится на пляжах Сочи этим летом — фотографии и истории туристов

Жительница Адлера Виктория Малова хоть и родилась в Сочи, но, в отличие от многих местных, всё лето ходит на море, с удовольствием купается и загорает. В этом году Виктория возмущена тем, что ей в буквальном смысле негде прилечь с полотенцем.

— Власти пиарятся, какие они пляжи нам сделали, а по факту арендаторы так плотно заставили всё своими шезлонгами и зонтами, что, как раньше, позагорать на полотенце не получится. Они озверели в погоне за выручкой! Я пришла рано на пляж в центре Адлера, народу было немного, но потом они стали подходить, шезлонги стали заполняться. Я лежала прямо рядом с водой, ко мне подошли сотрудники пляжа и попросили куда-нибудь «свалить», им некуда дополнительные шезлонги ставить, — возмущается Виктория.