«Озверели в погоне за выручкой»: что творится на пляжах Сочи этим летом — фотографии и истории туристов
Люди жалуются, что все пляжи заняты платными лежаками, а спасатели не умеют спасать утопающих
Высокий туристический сезон в Сочи начался со скандалов. В начале июля сотрудники адлерского пляжа «Фрегат» избили чемпиона по самбо Никиту Гораева. Трое подозреваемых, в том числе директор фирмы — арендатора пляжа, арестованы, четвертый пустился в бега. За день до этого в том же Адлере, только уже на пляже «Чайка», подрались сотрудники пляжа и отдыхающие. Туристы сняли потасовку на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что человека избивают не только охранники в форме, но и кассир. Почему на черноморских курортах нынче такая напряженная обстановка и как вообще сейчас отдыхают туристы — SOCHI1.RU поговорил с отдыхающими и записал их истории.
То самое видео, снятое на пляже «Чайка»:
Повсюду платные шезлонги
Одна из главных жалоб этого сезона — отсутствие свободного места на пляжах. Жительница Адлера поделилась видеозаписью, как сейчас выглядит побережье, и рассказала о конфликте с сотрудниками пляжа «Бытха». Женщину прогнали с территории из-за того, что она убрала платный шезлонг и на его место постелила полотенце. Хотя другого места для того, чтобы позагорать бесплатно, в округе не было.
Автор ролика утверждает, что на пляже «Бытха» вместо положенных 30% территории, которая должна оставаться бесплатной и свободной от платного пляжного инвентаря, 100% пляжа занято шезлонгами и зонтами.
Жительница Адлера Виктория Малова хоть и родилась в Сочи, но, в отличие от многих местных, всё лето ходит на море, с удовольствием купается и загорает. В этом году Виктория возмущена тем, что ей в буквальном смысле негде прилечь с полотенцем.
— Власти пиарятся, какие они пляжи нам сделали, а по факту арендаторы так плотно заставили всё своими шезлонгами и зонтами, что, как раньше, позагорать на полотенце не получится. Они озверели в погоне за выручкой! Я пришла рано на пляж в центре Адлера, народу было немного, но потом они стали подходить, шезлонги стали заполняться. Я лежала прямо рядом с водой, ко мне подошли сотрудники пляжа и попросили куда-нибудь «свалить», им некуда дополнительные шезлонги ставить, — возмущается Виктория.
Девушка считает, что таким образом сотрудники пляжа вынуждают платить за платные лежаки — по 500 рублей. Податься жителям Адлера некуда, единственный пляж, куда можно было спокойно подъехать на машине, «Крылья Балтики», забит, оставить автомобиль негде, если только бросить прямо вдоль дороги.
Негде переодеться и сходить в туалет
Альфия из Уфы рассказала SOCHI1.RU о своем конфликте с работниками одного из адлерских пляжей. Хоть и дорого, 500 рублей за лежак и зонт, но она предпочитает платить эти деньги, поскольку особо негде расположиться. Ей выдали бумажный браслет с названием пляжа, который она повесила на сумку: он говорит о том, что человек уже оплатил платные услуги и может весь день пользоваться пляжным оборудованием.
— Мы пошли в столовую, все вещи собрали. Думали, что по браслету сможем вернуться и опять воспользоваться лежаком. Но когда мы пообедали, то кассир сказал нам в грубой форме, что мы должны были хотя бы полотенца оставить на лежаке, а сейчас всё занято и мест нет. Предложил заплатить снова. Мы отказались. За 500 рублей они готовы в драку кинуться, — говорит Альфия.
А туристка из Курска Тамара Донская жалуется, что на пляжах в Адлере не хватает кабинок для переодевания и туалетов. Отдыхающим, чтобы переодеться, нужно стоять в очереди на солнцепеке, то же самое и в Сочи, где она провела неделю.
— Инфраструктура вроде обновленная, но кабинка одна на весь пляж. Люди переодеваются старым дедовским способом: прямо на пляже, закрываясь полотенцами, светят всеми местами. Неужели нельзя поставить несколько кабинок, ведь столько денег собирают... А бесплатных туалетов вообще нет, — говорит Тамара.
«В спасателях — случайные люди»
Пляжный спасатель — самая популярная вакансия в Сочи. Даже сейчас, когда сезон в разгаре, на популярных сайтах по поиску работы есть несколько объявлений по набору матросов-спасателей. Так, например, на пляж «Ривьера» требуются женщины и мужчины с действующим удостоверением или готовностью его сделать. В обязанности спасателя входит умение хорошо плавать, быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, расставлять пляжный инвентарь. Набирают людей и на пляж в Адлере, там вообще единственное требование — гражданство России. Зарплата обычно 1500–2000 рублей за смену, в месяц выходит 35–40 тысяч рублей.
Спасатель должен иметь крепкое здоровье, хорошую физическую форму и подготовку, обладать выдержкой, выносливостью и уметь сохранять спокойствие. Всё это поможет ему быстро оценить ситуацию и оперативно помочь утопающим.
Поскольку от действий спасателя зависят жизнь и здоровье людей, он обязан пройти специальную подготовку и получить удостоверение матроса-спасателя. Об этом говорит матрос-спасатель Никита Ермолин, у которого есть такое удостоверение.
— В Сочи единицы действительно профессиональных матросов-спасателей. Подчеркну, я не говорю, что их нет вообще, но их крайне мало. Остальные — случайные люди, как правило, местные предприниматели пристраивают своих родственников, знакомых. Как спасать и действовать в момент ЧП, они не знают и знать не хотят, — утверждает Никита.
Сам он постоянно проходит повышение квалификации и знает, как предотвратить травмы, оказать доврачебную первую помощь, сердечно-легочную реанимацию, как экстренно подать кислород и использовать автоматический наружный дефибриллятор. Знания серьезные, и Никита Ермолин считает, что многие сочинские спасатели не обучены этим навыкам. Подтверждение тому — гибель беременной женщины на одном из пляжей. Ей стало плохо во время купания, проплывающий рядом мужчина пытался ее спасти и стал тащить к берегу, но это оказалось ему не по силам.
— Спасатели долгое время ничего не видели. Когда очевидец стал орать во всё горло о помощи, а отдыхающие на берегу стали ругаться на спасателей матом, они, вместо того чтобы оказать помощь, стали пререкаться с туристами. Один остался на спасательном пункте, а двое других опустили лодку на воду и поплыли спасать. В момент погрузки тела женщины в лодку ее бездумно тащили за руку, из-за чего она ударилось очень сильно головой о борт. Я видел это всё своими глазами, — рассказывал позже очевидец.
Ждут 5 миллионов туристов
После череды трагедий и скандалов сочинские власти собрали владельцев и арендаторов пляжей и напомнили им о соблюдении правил.
— Этим летом мы ожидаем в Сочи 5 миллионов туристов. Их отдых не должен быть омрачен подобными фактами. Это недопустимо. На территории города действуют 188 пляжных территорий. Все будут проверены на проведение соответствующего инструктажа с персоналом. Наша позиция в этом плане жесткая, вплоть до расторжения договора с арендаторами пляжей, где еще произойдут подобные случаи, — прокомментировала замглавы Сочи Инна Петухова.