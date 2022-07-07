«Собрали целую корзину»: сезон груздей начался в Новосибирской области — карта грибных мест
Сейчас гриб еще чистый, при этом активно растет
Новосибирцы начали собирать грузди — грибы уже появились в лесах, как белый гриб и лисички. Смотрим, что удалось привезти грибникам из леса, а также публикуем карту грибных мест.
— Собираем в Здвинском районе на территории Петраковского сельсовета. В эти леса мы с детства ездили за грибами. Вчера за 2 часа мы собрали корзину груздей, очень хорошего качества, — рассказал местный житель Эдуард Щербаков. — Из всего объёма, лишь один гриб был червивый. Мой отец собирает по 1–2 ведра в день, вот уже в течение недели. Кроме груздей, очень много белого гриба, но его нужно знать где искать, и он тоже прекрасного качества.
Новосибирцы также хвастаются уловом и маслят. Собирают горожане в лесах и свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов.