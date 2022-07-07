СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 64.33
Тема дняНачался сезон груздей
Все новости
Все новости
По грибы, по ягоды

«Собрали целую корзину»: сезон груздей начался в Новосибирской области — карта грибных мест

Сейчас гриб еще чистый, при этом активно растет

311
Проливные дожди и тепло сделали свое дело — грузди растут очень активно

Проливные дожди и тепло сделали свое дело — грузди растут очень активно

Поделиться

Новосибирцы начали собирать грузди — грибы уже появились в лесах, как белый гриб и лисички. Смотрим, что удалось привезти грибникам из леса, а также публикуем карту грибных мест.

— Собираем в Здвинском районе на территории Петраковского сельсовета. В эти леса мы с детства ездили за грибами. Вчера за 2 часа мы собрали корзину груздей, очень хорошего качества, — рассказал местный житель Эдуард Щербаков. — Из всего объёма, лишь один гриб был червивый. Мой отец собирает по 1–2 ведра в день, вот уже в течение недели. Кроме груздей, очень много белого гриба, но его нужно знать где искать, и он тоже прекрасного качества.

Грибы очень чистые

Грибы очень чистые

Поделиться

Собирают новосибирцы и лисички

Собирают новосибирцы и лисички

Поделиться

Поделиться

Новосибирцы также хвастаются уловом и маслят. Собирают горожане в лесах и свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов.

По теме

грибымаслятатихая охотагрузди
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2