Фотографии полных лукошек: показываем, какие грибы принесли новосибирцы из леса

В Новосибирской области грибной сезон набирает обороты. На этих выходных любители тихой охоты поехали в леса области, чтобы собрать грибы и ягоды.

Своими результатами новосибирцы поделились в соцсетях и рассказали НГС о грибных и не очень местах.