Фотографии полных лукошек: показываем, какие грибы принесли новосибирцы из леса
На этих выходных многие новосибирцы вышли на тихую охоту
В Новосибирской области грибной сезон набирает обороты. На этих выходных любители тихой охоты поехали в леса области, чтобы собрать грибы и ягоды.
Своими результатами новосибирцы поделились в соцсетях и рассказали НГС о грибных и не очень местах.
Маргарита собирала грибы в Академгородке. Как рассказала девушка, за 3 часа она с компанией набрала корзины маслят.
— Маслята, первый слой уже отходит, но на удивление, практически все чистые, — поделилась Маргарита.
Анастасия
— Мы за Каменкой вдвоем полведра грибов набрали. Лес буграми обойдем. Всё о белых мы мечтали, — написала Анастасия.
Грибы активно растут и в Алтайском крае. Как рассказал корреспонденту НГС Иван, он вместе с
Екатерина Детцель с компанией побывали в лесу Жеребцово
— В лесах, как на площади Ленина, не протолкнуться. Грибов мало. Ягоды почти нет. Всё собрано. Зато поганок море, лес и околки протоптаны уже не по одному кругу. Мы ездили по дачам. В основном собирают коровники, — рассказала Екатерина.
На тихую охоту Екатерина потратила 2–3 часа. Помимо грибов, также набрали 2 литра ягоды.
Юлия собирала грибы в поселке Грибном Черепановского района.
— Собирала я не долго, там просека, сбор был всего два часа и ведро готово. Там чистый лес, совместила прогулку и сбор грибов, — рассказала Юлия.
О том, какие грибы можно найти в Новосибирской области, вы можете прочесть в нашем обзоре.