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Фотографии полных лукошек: показываем, какие грибы принесли новосибирцы из леса

На этих выходных многие новосибирцы вышли на тихую охоту

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Сергей сфотографировал дубовик в дендропарке им. Синягина

Сергей сфотографировал дубовик в дендропарке им. Синягина

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В Новосибирской области грибной сезон набирает обороты. На этих выходных любители тихой охоты поехали в леса области, чтобы собрать грибы и ягоды.

Своими результатами новосибирцы поделились в соцсетях и рассказали НГС о грибных и не очень местах.

Маргарита на выходных открыла грибной сезон

Маргарита на выходных открыла грибной сезон

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Маргарита собирала грибы в Академгородке. Как рассказала девушка, за 3 часа она с компанией набрала корзины маслят.

— Маслята, первый слой уже отходит, но на удивление, практически все чистые, — поделилась Маргарита.

Анастасия отметила, что в лесу много комаров

Анастасия отметила, что в лесу много комаров

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Анастасия 2 июля съездила в Каменку, чтобы проверить грибные места. Как отметила девушка, лес только просыпается. В Каменке нашлись подосиновики, подберезовики, коровники. Белого гриба оказалось немного, зато поспела земляника. Анастасия по итогу прогулки сочинила стихотворение.

— Мы за Каменкой вдвоем полведра грибов набрали. Лес буграми обойдем. Всё о белых мы мечтали, — написала Анастасия.

Две корзины грибов собрали Иван с сыном

Две корзины грибов собрали Иван с сыном

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Грибы активно растут и в Алтайском крае. Как рассказал корреспонденту НГС Иван, он вместе с 14-летним сыном собирал грибы в Павловском районе Алтайского края с 6 до 9 утра.

Екатерина заехала в околок недалеко от Жеребцово, где набрала таз коровников. Девушка отметила, что белого гриба много, но он червивый

Екатерина заехала в околок недалеко от Жеребцово, где набрала таз коровников. Девушка отметила, что белого гриба много, но он червивый

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Екатерина Детцель с компанией побывали в лесу Жеребцово 2 июля. Девушка рассказала, что в лесу было много людей.

— В лесах, как на площади Ленина, не протолкнуться. Грибов мало. Ягоды почти нет. Всё собрано. Зато поганок море, лес и околки протоптаны уже не по одному кругу. Мы ездили по дачам. В основном собирают коровники, — рассказала Екатерина.

На тихую охоту Екатерина потратила 2–3 часа. Помимо грибов, также набрали 2 литра ягоды.

Леонид набрал ведро грибов в Колыванском районе. Собирал грибы Леонид во время прогулки с подругой

Леонид набрал ведро грибов в Колыванском районе. Собирал грибы Леонид во время прогулки с подругой

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За два часа Юлия собрала ведро грибов

За два часа Юлия собрала ведро грибов

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Юлия собирала грибы в поселке Грибном Черепановского района.

— Собирала я не долго, там просека, сбор был всего два часа и ведро готово. Там чистый лес, совместила прогулку и сбор грибов, — рассказала Юлия.

Вероника собирала грибы в Искитимском районе. Всего на сбор ушло 2 часа, и попадались, в основном, коровники, сыроежки и немного маслят

Вероника собирала грибы в Искитимском районе. Всего на сбор ушло 2 часа, и попадались, в основном, коровники, сыроежки и немного маслят

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О том, какие грибы можно найти в Новосибирской области, вы можете прочесть в нашем обзоре.

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