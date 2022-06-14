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На смену жаре придут дожди и ветер: синоптики составили новый прогноз погоды в Новосибирске

Город ожидает прохождение холодного фронта

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В ближайшие три дня в Новосибирске спадет жара. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз погоды на следующие 3 дня.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью 15 июня обещают юго-западный ветер скоростью 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Днем ветер будет 7–12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура ночью ожидается +16... +18 градусов, днем — +23... +25 градусов.

16 июня ночью прогнозируют северо-западный ветер, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью составит +11... +14 градусов, днем +21... +23 градуса.

Ночью 17 июня ветер также будет северо-западный, скоростью 4–9 м/с. Ночные температуры ожидаются в районе +11... +14 градусов, дневные — +21... +23 градусов.

— Мы завтра ждем в течение дня прохождения холодного фронта, и жара немного ослабнет. Ветер станет северо-западным и будет усиливаться при прохождении фронта, — рассказали НГС в Гидрометцентре.

Погодные сервисы тоже не обещают солнечной погоды — здесь мы проанализировали данные разных сайтов. Ранее НГС рассказывал, что Новосибирск в этом году ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме.

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