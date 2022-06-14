На смену жаре придут дожди и ветер: синоптики составили новый прогноз погоды в Новосибирске
Город ожидает прохождение холодного фронта
В ближайшие три дня в Новосибирске спадет жара. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз погоды на следующие 3 дня.
В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью 15 июня обещают юго-западный ветер скоростью
16 июня ночью прогнозируют северо-западный ветер,
Ночью 17 июня ветер также будет северо-западный, скоростью
— Мы завтра ждем в течение дня прохождения холодного фронта, и жара немного ослабнет. Ветер станет северо-западным и будет усиливаться при прохождении фронта, — рассказали НГС в Гидрометцентре.
Погодные сервисы тоже не обещают солнечной погоды — здесь мы проанализировали данные разных сайтов. Ранее НГС рассказывал, что Новосибирск в этом году ожидает прохладный июнь, а в июле и августе температура приблизится к норме.