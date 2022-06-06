Первый белый гриб собрал новосибирец — что еще везут из леса горожане в начале июня

В Новосибирске после засухи возобновился грибной сезон. Так как в регионе держится холодная погода, он пока не настолько активный, как обычно.

Но горожане уже нашли первые подберезовики и даже белый гриб. На выходных многие уже отправились в лес. Своими находками они хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022». Посмотрим, что им удалось собрать, а главное — где.