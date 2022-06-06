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По грибы, по ягоды

Первый белый гриб собрал новосибирец — что еще везут из леса горожане в начале июня

В регионе возобновился грибной сезон

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Первый белый гриб нашли на прошлой неделе

Первый белый гриб нашли на прошлой неделе

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В Новосибирске после засухи возобновился грибной сезон. Так как в регионе держится холодная погода, он пока не настолько активный, как обычно.

Но горожане уже нашли первые подберезовики и даже белый гриб. На выходных многие уже отправились в лес. Своими находками они хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022». Посмотрим, что им удалось собрать, а главное — где.

Несмотря на то что микологи не раз рассказывали об опасностях коровников, новосибирцы всё равно собирают эти грибы.

Лучше оставить свинушки в лесу

Лучше оставить свинушки в лесу

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Найдены по дороге <b class="_">из Академгородка в Кольцово</b>

Найдены по дороге из Академгородка в Кольцово

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Вот такой небольшой, но приятный улов

Вот такой небольшой, но приятный улов

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Собраны на <b class="_">Ине-Восточной</b>

Собраны на Ине-Восточной

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На выходных в статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом мы рассказали подробно, что в июне можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.

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