Первый белый гриб собрал новосибирец — что еще везут из леса горожане в начале июня
В регионе возобновился грибной сезон
В Новосибирске после засухи возобновился грибной сезон. Так как в регионе держится холодная погода, он пока не настолько активный, как обычно.
Но горожане уже нашли первые подберезовики и даже белый гриб. На выходных многие уже отправились в лес. Своими находками они хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022». Посмотрим, что им удалось собрать, а главное — где.
Несмотря на то что микологи не раз рассказывали об опасностях коровников, новосибирцы всё равно собирают эти грибы.
На выходных в статье нашей постоянной рубрики «По грибы, по ягоды» вместе с микологом мы рассказали подробно, что в июне можно будет собрать помимо белого гриба и подберезовиков, а главное — где.