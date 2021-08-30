Сибиряк нашел яркий фиолетовый краснокнижный гриб

В Новосибирской области был найден очень яркий и необычный гриб. Он фиолетового цвета и достаточно крепкий на ощупь.
Гриб относится к паутинникам. Без детального осмотра и изучения определить более точно вид трудно. Это либо паутинник фиолетовый — краснокнижный несъедобный гриб или не менее редкий, но также несъедобный, представитель подвида Phlegmacium.
В любом случае его лучше не есть, хоть он и не ядовит.
— Паутинник фиолетовый в подходящей среде вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Гриб такой яркости в Новосибирской области — большая редкость.
Что еще почитать про грибы
В Новосибирской области на прошлой неделе сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше руки Юлии Позолотиной росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.
Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.