Сибиряк нашел яркий фиолетовый краснокнижный гриб

В Новосибирской области был найден очень яркий и необычный гриб. Он фиолетового цвета и достаточно крепкий на ощупь.

Гриб относится к паутинникам. Без детального осмотра и изучения определить более точно вид трудно. Это либо паутинник фиолетовый — краснокнижный несъедобный гриб или не менее редкий, но также несъедобный, представитель подвида Phlegmacium.



В любом случае его лучше не есть, хоть он и не ядовит.

— Паутинник фиолетовый в подходящей среде вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

