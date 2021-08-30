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Сибиряк нашел яркий фиолетовый краснокнижный гриб

Микологи отмечают, что он растет в нетронутых лесах

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Гриб не ядовит, но и не съедобен

Гриб не ядовит, но и не съедобен

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В Новосибирской области был найден очень яркий и необычный гриб. Он фиолетового цвета и достаточно крепкий на ощупь.

Гриб относится к паутинникам. Без детального осмотра и изучения определить более точно вид трудно. Это либо паутинник фиолетовый — краснокнижный несъедобный гриб или не менее редкий, но также несъедобный, представитель подвида Phlegmacium.

В любом случае его лучше не есть, хоть он и не ядовит.

— Паутинник фиолетовый в подходящей среде вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Гриб такой яркости в Новосибирской области — большая редкость.

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В Новосибирской области на прошлой неделе сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше руки Юлии Позолотиной росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.

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Новосибирская областьгриб
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