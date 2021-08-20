Блогер снял роскошный закат на Оби и парусную яхту — посмотрите на эти завораживающие кадры

Новосибирец снял с высоты роскошный закат на Оби
Блогер Станислав Ражев опубликовал ролик с прогулкой на двух яхтах по Обскому морю во время заката. Кадры сняты с высоты вечером
— Мы решили прокатиться на двух лодках до острова. А тут такой красивый закат, — рассказал НГС Станислав Ражев. — Когда так дует ветер, то Обское море сразу становится похожим на настоящее.
Полюбуйтесь завораживающим видео:
Проблем во время съемок не возникло. Ветер хоть и был, но не настолько сильным, чтобы помешать квадрокоптеру.
Новосибирск этим летом не в первый раз снимают с высоты птичьего полета. На предыдущем ролике можно увидеть знакомые горожанам места с необычного ракурса. Также на видео попали стройка четвертого моста и новой ледовой арены.
В начале августа новосибирский фотограф Станислав Ражев снял двухминутный ролик с заброшенным санаторием «Речкуновский», который часто привлекает внимание сталкеров и любителей неизведанного.