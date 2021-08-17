Сибирячка c двумя детьми оказалась в Анапе во время сильнейшего потопа. Она показала, как выглядит сейчас курорт

Блогер Юлия Демидова с двумя сыновьями поехала в Анапу 15 августа . Как раз в это время курортный город затопило, и отдыхать там стало невозможно. Сибирячка рассказала и показала, как это — отдыхать на российском юге во время разгула стихии.

— Мы прилетели, когда всё самое страшное уже случилось. Уточняли по возврату билетов в «Аэрофлоте», но нам сказали, что всё в порядке, никакого ЧП в Анапе нет, поэтому деньги не вернут. По новостям тоже информация разная проходила. Вот и решили лететь, — объясняет жительница Новосибирска.

