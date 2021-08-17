Сибирячка c двумя детьми оказалась в Анапе во время сильнейшего потопа. Она показала, как выглядит сейчас курорт

Семья из Новосибирска оказалась на юге во время потопа
Блогер Юлия Демидова с двумя сыновьями поехала в Анапу
— Мы прилетели, когда всё самое страшное уже случилось. Уточняли по возврату билетов в «Аэрофлоте», но нам сказали, что всё в порядке, никакого ЧП в Анапе нет, поэтому деньги не вернут. По новостям тоже информация разная проходила. Вот и решили лететь, — объясняет жительница Новосибирска.
Юлия с детьми живет в апартаментах, которые практически не пострадали. И, даже несмотря на это, хозяйка предлагала вернуть деньги — когда стало понятно, что отдохнуть не получится.
— Крытый бассейн сейчас закрыт — он находится в цоколе, воды очень много, больше метра. Аквапарк, магазины, кафе работают в штатном режиме. До моря не дойти, если только вплавь. Дорогу не перейти, так как кругом вода. Все уезжают в Сочи, Крым, хотя в Керчи тоже сильное наводнение. В Анапе, как говорят местные, много домов смыло, совсем! Внизу улицы совсем разбиты и затоплены. Лодки, которые стояли на берегу, полностью ушли под воду. И это не море бушует, это дождь! И подобного местные жители не припомнят, — рассказывает Юлия Демидова.
Посмотрите, как отдыхают туристы во время непогоды:
Билеты на самолет в это время подорожали в четыре раза. Ближайший поезд, на который новосибирцы смогли купить билеты, в воскресенье,
— Мы поехали не потому, что не смогли сдать билеты, а мне как блогеру было интересно. Такое редко увидишь. Хотели уехать в Сочи, но решили остаться, погода налаживается, и интересно понаблюдать за стихией. Тем более мы всего на несколько дней тут. С нами летели туристы из Иркутска, вот у них санаторий оплачен. На пляже людей мало. Скорее посмотреть приходят. Купался кто-то, но это совсем отчаянные люди.
Своими впечатлениями о потопе в Анапе сибирячка делится на своей странице в Instagram. Она показывает, что в городе грязно и отдыхать сложно. Предпоследнее видео набрало больше 10 тысяч просмотров.
НГС разбирался в хронологии событий, которые произошли на юге России, и как стихия повлияла на отдых в 2021 году.