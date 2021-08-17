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Сибирячка c двумя детьми оказалась в Анапе во время сильнейшего потопа. Она показала, как выглядит сейчас курорт

В городе смывает дома, размывает и топит улицы, но люди всё равно отдыхают и купаются в море

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Примерно так люди ходят по улицам Анапы: до моря, говорят туристы, нужно добираться почти вплавь

Примерно так люди ходят по улицам Анапы: до моря, говорят туристы, нужно добираться почти вплавь

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Семья из Новосибирска оказалась на юге во время потопа

Блогер Юлия Демидова с двумя сыновьями поехала в Анапу 15 августа. Как раз в это время курортный город затопило, и отдыхать там стало невозможно. Сибирячка рассказала и показала, как это — отдыхать на российском юге во время разгула стихии.

— Мы прилетели, когда всё самое страшное уже случилось. Уточняли по возврату билетов в «Аэрофлоте», но нам сказали, что всё в порядке, никакого ЧП в Анапе нет, поэтому деньги не вернут. По новостям тоже информация разная проходила. Вот и решили лететь, — объясняет жительница Новосибирска.

Юлия с детьми живет в апартаментах, которые практически не пострадали. И, даже несмотря на это, хозяйка предлагала вернуть деньги — когда стало понятно, что отдохнуть не получится.

— Крытый бассейн сейчас закрыт — он находится в цоколе, воды очень много, больше метра. Аквапарк, магазины, кафе работают в штатном режиме. До моря не дойти, если только вплавь. Дорогу не перейти, так как кругом вода. Все уезжают в Сочи, Крым, хотя в Керчи тоже сильное наводнение. В Анапе, как говорят местные, много домов смыло, совсем! Внизу улицы совсем разбиты и затоплены. Лодки, которые стояли на берегу, полностью ушли под воду. И это не море бушует, это дождь! И подобного местные жители не припомнят, — рассказывает Юлия Демидова.

Посмотрите, как отдыхают туристы во время непогоды:

Билеты на самолет в это время подорожали в четыре раза. Ближайший поезд, на который новосибирцы смогли купить билеты, в воскресенье, 22 августа. Пока же Юлия с детьми гуляет по городу и надеется на прогноз погоды, который обещает, что всё наладится уже 18 августа и температура воздуха поднимется до +28, без осадков.

— Мы поехали не потому, что не смогли сдать билеты, а мне как блогеру было интересно. Такое редко увидишь. Хотели уехать в Сочи, но решили остаться, погода налаживается, и интересно понаблюдать за стихией. Тем более мы всего на несколько дней тут. С нами летели туристы из Иркутска, вот у них санаторий оплачен. На пляже людей мало. Скорее посмотреть приходят. Купался кто-то, но это совсем отчаянные люди.

Своими впечатлениями о потопе в Анапе сибирячка делится на своей странице в Instagram. Она показывает, что в городе грязно и отдыхать сложно. Предпоследнее видео набрало больше 10 тысяч просмотров.

НГС разбирался в хронологии событий, которые произошли на юге России, и как стихия повлияла на отдых в 2021 году.

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Анапаотдыхпотоп
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