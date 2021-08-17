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«Заплатил за 9 дней отдыха 300 тысяч»: пока туристы спасались от разгула стихии, кто-то спешил делать бизнес

Разрушенные пляжи и уплывающие автомобили — что пришлось пережить российским отпускникам

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Туристы оказались заложниками погодных условий

Туристы оказались заложниками погодных условий

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В Краснодарском крае туристический сезон находится на самом пике — это время, когда еще рано думать о школьном сезоне, а температура воды в море на максимальных отметках. В регион съехались сотни тысяч людей из разных регионов: и те, кто отдыхает тут постоянно, и те, кому пришлось ехать на юг России из-за закрытой границы. Но не повезло всем одновременно. Побережье Черного и Азовского морей с 12 по 16 августа накрыл мезоциклон. Из-за него затопило почти 2000 домов, ушли под воду улицы с машинами, вымыло берег и пляжную инфраструктуру.

Ливневки, работающие в обратную сторону

Мезоциклон — сильнейшее атмосферное явление с тропическими ливнями. Его заметили даже в Москве: синоптики Института физики атмосферы РАН предупреждали о том, что погода на юге будет «скверной». Такой «вихрь» компактнее, чем классические циклоны, но не уступает им по своей силе и сосредотачивает ее на меньшем пространстве. Вечером 12 августа циклон сдвинулся в сторону западной части Краснодарского края и обрушился на Темрюкский, Крымский районы и Анапу.

Одними из первых ощутили на себе стихию туристы в Пересыпи — затерявшемся на Азовском море под Темрюком поселке, едва ли известном для приезжих курортников. Пляжи здесь почти не оборудованы, а глубина моря даже на 50 метрах от берега едва доходит до пояса. Зато тут мало людей, а обустраивать кемпинги можно прямо около моря. Именно в таком кемпинге и отдыхали туристы 13 августа, когда начался сильный дождь. Он подмыл небольшой склон и вызвал оползень. По данным МЧС, никто не пострадал, но земля сошла на три стоявшие рядом машины и снесла их с дороги.

А в соседнем поселке Кучугуры, тоже на Азовском море, стихия разрушила оборудование на пляже. На кадрах, которые снял очевидец, заметны обвалившиеся пляжные топчаны (дощатые квадратные навесы с сиденьями. — Прим. ред.)

В Анапе ливень не только разломал навесы, но и буквально смыл пляж. Потоки воды, несущиеся из города, вымывали песок и выносили его в море. В результате на дне провалов оголились бетон, трубы и другие подземные коммуникации.

Ливневки настолько не справлялись с объемом осадков, что во время дождя начали работать в обратную сторону: из них бурным потоком выходила вода, смешавшаяся с фекальными стоками (из-за незаконных врезок):

Именно в такой воде пришлось ходить туристам, приехавшим в детскую здравницу России:

— Первый проезд на Джемете ушел под воду полностью, вода стоит вперемешку с канализацией, а ведь это только начало — дожди обещают всю неделю вперед. Что будет дальше? Страшно представить. Но торговцев это не смущает, тут же по колено в воде с канализацией наливают кофе, торгуют вяленой рыбой, пирожки можно купить, не отплывая от прилавка, — рассказывал еще 8 августа анапский блогер и фотограф Андрей Маковозов.

В Геленджике тоже затопило пляжи:

Кстати, далеко не всех отдыхающих смущал шторм, воющие сирены и запрет на купание. Некоторые продолжали лезть с детьми в воду и стоять на пирсах.

Несмотря на невысокие с виду волны, это весьма опасно. Дело в том, что во время шторма усиливается тягун — обратное течение воды, которое сбивает с ног и резко уносит в море, сопротивляться ему практически невозможно. Так, во время шторма в июле тягун в Анапе унес в воду 12-летнего мальчика. Он погиб вместе с еще двумя мужчинами, которые пытались его спасти.

«Больше туда ни ногой»

Даже если туристы и не планировали дальше отдыхать на пляжах, выбраться из кубанских курортов оказалось не так просто. В Анапе ручей Можепсин, который в обычное время похож на высохшую канаву, 14 августа поднялся на несколько метров, прорвал плотину на местном пруду и затопил округу. А вместе с ней и дорогу, которая ведет в аэропорт. Асфальт в этом месте не выдержал и поплыл вместе с водой — местные удивлялись тому, что слой дорожного покрытия составлял всего 3 сантиметра. Из-за этого туристам, вылет которых совпал с потопом, пришлось добираться до аэропорта вброд, с чемоданами и детьми на руках.

Даже когда Можепсин спал и вода ушла, для пассажиров ничего не изменилось. Машины не могли подъехать и отъехать от аэропорта из-за отсутствующего асфальта, поэтому людям приходилось идти около 5 км пешком. Заехать в аэровокзал можно было с другой стороны, но в таком случае время в дороге увеличивалось на несколько часов.

Екатеринбуржец Сергей, который в это же время отдыхал в Анапе, рассказал, что его отпуск с семьей не заладился с самого начала. Дожди шли с первого дня, но особо сильные осадки начались 12 августа. Уже на следующий день перестала ловиться связь, а дорогу от отеля до Пионерского проспекта, где ходит общественный автобус, затопило.

— Местами было воды по пояс. Нам пришлось детей и чемоданы носить на себе, потому что в отеле помогать отказались. Мы попросили нас вывезти [чтобы добраться до аэропорта], но нам сказали, что это наши проблемы. Я попросил хозяина отеля найти машину, какой-нибудь высокий джип, чтобы довезти нас с детьми и вещами до автобуса, сказал, что заплачу — бесполезно. 200 метров в грязной воде пришлось перетаскивать вручную. Автобус, конечно, нас ждать не стал. Мне пришлось искать другой транспорт, чтобы ехать в аэропорт.

Сергей нашел микроавтобус, водитель которого согласился довезти до аэропорта. Но ехать пришлось вкруговую из-за прорвавшейся дамбы. По дороге до аэропорта машину постоянно сталкивало с дороги водой, а по городу работали сирены: «Словами не передать, как это страшно». Он добавил, что заплатил за отдых 3 взрослых и 2 детей в Анапе 300 000 рублей за девять дней. Однако «больше туда ни ногой».

Цены на самолет взлетели

Усложняло ситуацию и то, что в Краснодарском крае резко выросли цены на авиабилеты. Улететь тем, кто решил не оставаться в опасных подтопляемых зонах, было довольно затруднительно: на 15 августа ценник на самолет из Краснодара в Москву добрался до 28 00040 000 рублей (вместо 9000–18 000 рублей, если покупать сегодня на 17 августа). В Анапе цены тоже отличаются, но не так сильно: во время потопа за место на борту предлагали заплатить 13 00030 000 рублей, сейчас билет на 17 августа стоит 7000–20 000 рублей.

Цены на самолет из Краснодара на 17 августа

Цены на самолет из Краснодара на 17 августа

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Стоимость билетов из Анапы на 17 августа

Стоимость билетов из Анапы на 17 августа

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Но не только улететь из Анапы было сложно. Как рассказал турист Борис Фадеев, сесть в городе во время разгула стихии оказалось также затруднительно. А за час до вылета в Анапу ему и вовсе сообщили, что домик, который он бронировал, смыло.

— Самолет начинает болтать и качать как на самых американских горках. Гроза, говорят, такая, что не сесть совсем, будем ждать, когда кончится... Сели мы в результате с четвертой попытки. И на час позже. Полночь, за стеной хлещет дождь, никаких обычных «сдавальщиков» жилья в аэропорту, ни единого. И интернет на телефоне, который выдает всё что угодно, кроме того, что от него просят. Начал звонить по всем отелям, ночевать-то надо. Везде — спят, где не спят — там битком, где не битком и не спят, ценник как... неприличное слово. Дали несколько телефонов разных операторов — они просыпались, сочувствовали, обещали сейчас найти и засыпали обратно, — описал ситуацию мужчина.

Местный таксист отвез мужчину в гостинице в Витязево, пообещав, что там точно будут места. Но и там оказалось занято, в итоге Борис заночевал у самого водителя. Анапа не была конечной точкой его путешествия, и утром он уехал в Керчь, где погода была гораздо лучше, чем в Краснодарском крае.

В отличие от туристов, приезжающих издалека, у местных жителей была возможность отказаться от путешествия. Но и здесь не обошлось без неприятностей. Журналист портала 93.RU запланировала отдых в кемпинге на побережье под Новороссийском. Узнав прогноз погоды, она вместе с подругами отказалась от поездки и уведомила об этом владельцев кемпинга. Он заметил, что и сам намеревался отговорить туристов от отдыха и пообещал вернуть залог, но так этого и не сделал.

При этом, по данным ТАСС, подтопления не привели к массовым аннуляциям туров. Большинство туристов надеются на восстановление хорошей погоды, а туроператоры по возможности соглашаются предоставлять альтернативные варианты размещения.

—Туристы с пониманием относятся к ситуации. Там, где целесообразно предлагать переселение, туроператоры предоставляют альтернативные варианты размещения. Аннуляций бронирований нет, но есть просьбы переносов сроков поездки либо замен гостиниц, но и они не носят массовый характер, — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Скрывали от МЧС детей с инвалидностью

Когда из-за неостанавливающихся ливней начало топить дома и детские лагеря на побережье, встал вопрос об эвакуации. По данным краевого оперштаба, детей вывезли из четырех лагерей: «Огонек» в Анапе (332 ребенка), «Северянка» в Темрюкском районе (330), «Лебяжий Берег» (225) и «Ровесник» (45) в селе Ачуево в Славянском районе. Воспитанников временно перевезли в санатории и школы и организовали им питание, отчитались власти. Но как выяснилось, как минимум один лагерь во время потопа остался без помощи.

Родители детей, размещенных в детском лагере для инвалидов «Черноморская зорька», рассказали, что более суток провели в подтопленных корпусах без света и горячей воды. В помещениях было холодно и влажно, из-за отсутствия электричества детей кормили сухпайком, а у некоторых начинались приступы. Как сообщает петербургское издание «Мой район», директор пансионата скрывала от МЧС, что у них в корпусе сидят без света и воды семьи с особыми детьми, именно поэтому к детям так долго не приходили спасатели. Однако по данным администрации края, «ситуация не критична» и находилась на контроле.

А вот как эвакуировали людей в Анапе. Для спасения использовали надувного дракона:

Как сообщала администрация края, эвакуированных туристов отправляли во временные пункты размещения. А вот так пережидали непогоду туристы в Джемете — с чемоданами и вещами в кафе:

Плывущие по улице столы


Те, кто остался в прибрежных городах и понадеялся на улучшение погоды, попали во вторую волну потопа. В субботу ночью и в воскресенье днем дождь снова накрыл Анапу, Новороссийск, Темкрюский район, а вместе с ними и Геленджик. За несколько часов в них выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. На курортах затопило улицы и дома, под водой оказались десятки машин, а по дорогам поплыли столы и стулья из кафе.

16 августа погода на Кубани наконец присмирела, а температура в регионе постепенно поднимается до своих обычных отметок. Краевое МЧС не дает штормовых предупреждений на ближайшие дни, хотя и предупреждает о кратковременных дождях с грозой. По данным сервиса Ventusky, 17 августа циклон окончательно рассосется, а в Краснодарском крае, за исключением Сочи, будет сухо и тепло.

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