«Заплатил за 9 дней отдыха 300 тысяч»: пока туристы спасались от разгула стихии, кто-то спешил делать бизнес

Ливневки, работающие в обратную сторону

Мезоциклон — сильнейшее атмосферное явление с тропическими ливнями. Его заметили даже в Москве: синоптики Института физики атмосферы РАН предупреждали о том, что погода на юге будет «скверной». Такой «вихрь» компактнее, чем классические циклоны, но не уступает им по своей силе и сосредотачивает ее на меньшем пространстве. Вечером 12 августа циклон сдвинулся в сторону западной части Краснодарского края и обрушился на Темрюкский, Крымский районы и Анапу.

Одними из первых ощутили на себе стихию туристы в Пересыпи — затерявшемся на Азовском море под Темрюком поселке, едва ли известном для приезжих курортников. Пляжи здесь почти не оборудованы, а глубина моря даже на 50 метрах от берега едва доходит до пояса. Зато тут мало людей, а обустраивать кемпинги можно прямо около моря. Именно в таком кемпинге и отдыхали туристы 13 августа, когда начался сильный дождь. Он подмыл небольшой склон и вызвал оползень. По данным МЧС, никто не пострадал, но земля сошла на три стоявшие рядом машины и снесла их с дороги.