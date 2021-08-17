«Заплатил за 9 дней отдыха 300 тысяч»: пока туристы спасались от разгула стихии, кто-то спешил делать бизнес

В Краснодарском крае туристический сезон находится на самом пике — это время, когда еще рано думать о школьном сезоне, а температура воды в море на максимальных отметках. В регион съехались сотни тысяч людей из разных регионов: и те, кто отдыхает тут постоянно, и те, кому пришлось ехать на юг России из-за закрытой границы. Но не повезло всем одновременно. Побережье Черного и Азовского морей с 12 по 16 августа накрыл мезоциклон. Из-за него затопило почти 2000 домов, ушли под воду улицы с машинами, вымыло берег и пляжную инфраструктуру.
Ливневки, работающие в обратную сторону
Мезоциклон — сильнейшее атмосферное явление с тропическими ливнями. Его заметили даже в Москве: синоптики Института физики атмосферы РАН предупреждали о том, что погода на юге будет «скверной». Такой «вихрь» компактнее, чем классические циклоны, но не уступает им по своей силе и сосредотачивает ее на меньшем пространстве. Вечером 12 августа циклон сдвинулся в сторону западной части Краснодарского края и обрушился на Темрюкский, Крымский районы и Анапу.
Одними из первых ощутили на себе стихию туристы в Пересыпи — затерявшемся на Азовском море под Темрюком поселке, едва ли известном для приезжих курортников. Пляжи здесь почти не оборудованы, а глубина моря даже на 50 метрах от берега едва доходит до пояса. Зато тут мало людей, а обустраивать кемпинги можно прямо около моря. Именно в таком кемпинге и отдыхали туристы 13 августа, когда начался сильный дождь. Он подмыл небольшой склон и вызвал оползень. По данным МЧС, никто не пострадал, но земля сошла на три стоявшие рядом машины и снесла их с дороги.
А в соседнем поселке Кучугуры, тоже на Азовском море, стихия разрушила оборудование на пляже. На кадрах, которые снял очевидец, заметны обвалившиеся пляжные топчаны (дощатые квадратные навесы с сиденьями. — Прим. ред.)
В Анапе ливень не только разломал навесы, но и буквально смыл пляж. Потоки воды, несущиеся из города, вымывали песок и выносили его в море. В результате на дне провалов оголились бетон, трубы и другие подземные коммуникации.
Ливневки настолько не справлялись с объемом осадков, что во время дождя начали работать в обратную сторону: из них бурным потоком выходила вода, смешавшаяся с фекальными стоками (из-за незаконных врезок):
Именно в такой воде пришлось ходить туристам, приехавшим в детскую здравницу России:
— Первый проезд на Джемете ушел под воду полностью, вода стоит вперемешку с канализацией, а ведь это только начало — дожди обещают всю неделю вперед. Что будет дальше? Страшно представить. Но торговцев это не смущает, тут же по колено в воде с канализацией наливают кофе, торгуют вяленой рыбой, пирожки можно купить, не отплывая от прилавка, — рассказывал еще 8 августа анапский блогер и фотограф Андрей Маковозов.
В Геленджике тоже затопило пляжи:
Кстати, далеко не всех отдыхающих смущал шторм, воющие сирены и запрет на купание. Некоторые продолжали лезть с детьми в воду и стоять на пирсах.
Несмотря на невысокие с виду волны, это весьма опасно. Дело в том, что во время шторма усиливается тягун — обратное течение воды, которое сбивает с ног и резко уносит в море, сопротивляться ему практически невозможно. Так, во время шторма в июле тягун в Анапе унес в воду
«Больше туда ни ногой»
Даже если туристы и не планировали дальше отдыхать на пляжах, выбраться из кубанских курортов оказалось не так просто. В Анапе ручей Можепсин, который в обычное время похож на высохшую канаву, 14 августа поднялся на несколько метров, прорвал плотину на местном пруду и затопил округу. А вместе с ней и дорогу, которая ведет в аэропорт. Асфальт в этом месте не выдержал и поплыл вместе с водой — местные удивлялись тому, что слой дорожного покрытия составлял всего 3 сантиметра. Из-за этого туристам, вылет которых совпал с потопом, пришлось добираться до аэропорта вброд, с чемоданами и детьми на руках.
Даже когда Можепсин спал и вода ушла, для пассажиров ничего не изменилось. Машины не могли подъехать и отъехать от аэропорта из-за отсутствующего асфальта, поэтому людям приходилось идти около 5 км пешком. Заехать в аэровокзал можно было с другой стороны, но в таком случае время в дороге увеличивалось на несколько часов.
Екатеринбуржец Сергей, который в это же время отдыхал в Анапе, рассказал, что его отпуск с семьей не заладился с самого начала. Дожди шли с первого дня, но особо сильные осадки начались 12 августа. Уже на следующий день перестала ловиться связь, а дорогу от отеля до Пионерского проспекта, где ходит общественный автобус, затопило.
— Местами было воды по пояс. Нам пришлось детей и чемоданы носить на себе, потому что в отеле помогать отказались. Мы попросили нас вывезти [чтобы добраться до аэропорта], но нам сказали, что это наши проблемы. Я попросил хозяина отеля найти машину, какой-нибудь высокий джип, чтобы довезти нас с детьми и вещами до автобуса, сказал, что заплачу — бесполезно. 200 метров в грязной воде пришлось перетаскивать вручную. Автобус, конечно, нас ждать не стал. Мне пришлось искать другой транспорт, чтобы ехать в аэропорт.
Сергей нашел микроавтобус, водитель которого согласился довезти до аэропорта. Но ехать пришлось вкруговую из-за прорвавшейся дамбы. По дороге до аэропорта машину постоянно сталкивало с дороги водой, а по городу работали сирены: «Словами не передать, как это страшно». Он добавил, что заплатил за отдых 3 взрослых и 2 детей в Анапе
Цены на самолет взлетели
Усложняло ситуацию и то, что в Краснодарском крае резко выросли цены на авиабилеты. Улететь тем, кто решил не оставаться в опасных подтопляемых зонах, было довольно затруднительно: на 15 августа ценник на самолет из Краснодара в Москву добрался до
Но не только улететь из Анапы было сложно. Как рассказал турист Борис Фадеев, сесть в городе во время разгула стихии оказалось также затруднительно. А за час до вылета в Анапу ему и вовсе сообщили, что домик, который он бронировал, смыло.
— Самолет начинает болтать и качать как на самых американских горках. Гроза, говорят, такая, что не сесть совсем, будем ждать, когда кончится... Сели мы в результате с четвертой попытки. И на час позже. Полночь, за стеной хлещет дождь, никаких обычных «сдавальщиков» жилья в аэропорту, ни единого. И интернет на телефоне, который выдает всё что угодно, кроме того, что от него просят. Начал звонить по всем отелям, ночевать-то надо. Везде — спят, где не спят — там битком, где не битком и не спят, ценник как... неприличное слово. Дали несколько телефонов разных операторов — они просыпались, сочувствовали, обещали сейчас найти и засыпали обратно, — описал ситуацию мужчина.
Местный таксист отвез мужчину в гостинице в Витязево, пообещав, что там точно будут места. Но и там оказалось занято, в итоге Борис заночевал у самого водителя. Анапа не была конечной точкой его путешествия, и утром он уехал в Керчь, где погода была гораздо лучше, чем в Краснодарском крае.
В отличие от туристов, приезжающих издалека, у местных жителей была возможность отказаться от путешествия. Но и здесь не обошлось без неприятностей. Журналист портала 93.RU запланировала отдых в кемпинге на побережье под Новороссийском. Узнав прогноз погоды, она вместе с подругами отказалась от поездки и уведомила об этом владельцев кемпинга. Он заметил, что и сам намеревался отговорить туристов от отдыха и пообещал вернуть залог, но так этого и не сделал.
При этом, по данным ТАСС, подтопления не привели к массовым аннуляциям туров. Большинство туристов надеются на восстановление хорошей погоды, а туроператоры по возможности соглашаются предоставлять альтернативные варианты размещения.
—Туристы с пониманием относятся к ситуации. Там, где целесообразно предлагать переселение, туроператоры предоставляют альтернативные варианты размещения. Аннуляций бронирований нет, но есть просьбы переносов сроков поездки либо замен гостиниц, но и они не носят массовый характер, — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Скрывали от МЧС детей с инвалидностью
Когда из-за неостанавливающихся ливней начало топить дома и детские лагеря на побережье, встал вопрос об эвакуации. По данным краевого оперштаба, детей вывезли из четырех лагерей: «Огонек» в Анапе (332 ребенка), «Северянка» в Темрюкском районе (330), «Лебяжий Берег» (225) и «Ровесник» (45) в селе Ачуево в Славянском районе. Воспитанников временно перевезли в санатории и школы и организовали им питание, отчитались власти. Но как выяснилось, как минимум один лагерь во время потопа остался без помощи.
Родители детей, размещенных в детском лагере для инвалидов «Черноморская зорька», рассказали, что более суток провели в подтопленных корпусах без света и горячей воды. В помещениях было холодно и влажно, из-за отсутствия электричества детей кормили сухпайком, а у некоторых начинались приступы. Как сообщает петербургское издание «Мой район», директор пансионата скрывала от МЧС, что у них в корпусе сидят без света и воды семьи с особыми детьми, именно поэтому к детям так долго не приходили спасатели. Однако по данным администрации края, «ситуация не критична» и находилась на контроле.
А вот как эвакуировали людей в Анапе. Для спасения использовали надувного дракона:
Как сообщала администрация края, эвакуированных туристов отправляли во временные пункты размещения. А вот так пережидали непогоду туристы в Джемете — с чемоданами и вещами в кафе:
Плывущие по улице столы
Те, кто остался в прибрежных городах и понадеялся на улучшение погоды, попали во вторую волну потопа. В субботу ночью и в воскресенье днем дождь снова накрыл Анапу, Новороссийск, Темкрюский район, а вместе с ними и Геленджик. За несколько часов в них выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. На курортах затопило улицы и дома, под водой оказались десятки машин, а по дорогам поплыли столы и стулья из кафе.
16 августа погода на Кубани наконец присмирела, а температура в регионе постепенно поднимается до своих обычных отметок. Краевое МЧС не дает штормовых предупреждений на ближайшие дни, хотя и предупреждает о кратковременных дождях с грозой. По данным сервиса Ventusky, 17 августа циклон окончательно рассосется, а в Краснодарском крае, за исключением Сочи, будет сухо и тепло.