Лекарство от жадности — ковид и потопы: Сочи снижает цены для туристов. Комнаты «бабушки Сирануш» опять нарасхват

— Мы хотели бунгало доделать зимой, но спрос оказался такой большой, и особенно он активизировался в 20-х числах июля, что мы за двое суток доделали бунгало и тут же заселили. Честно, я такого спроса за 20 лет работы не помню, — сообщила Кристина, она говорит, что люди, как в советском фильме «Будьте моим мужем», ходят по частному сектору и спрашивают, нет ли свободной комнаты, частники переоборудуют под номера душевые, бытовки и другие подсобные помещения.



— По нашей улице пройтись, везде объявления: мест нет. Я разговаривала с нашими гостями, опасаются прививаться, откладывают. Я прошу у всех ПЦР-тесты, чтобы мне спокойно работать, но заставить поставить прививку я не могу и не хочу, — сообщила Кристина.

Частный сектор отреагировал на большой спрос повышением цен: в августе стоимость жилья увеличилась в среднем на 20 процентов, примерно на столько же снизили цены крупные отели.



— Немного подпортила в этом году сезон погода: как только тайфун приходит в Сочи, гости собираются домой, некоторые даже уезжают. В этом году несколько таких серьезных потопов было. Но на место уехавших тут же приезжают новые туристы, — рассказала Кристина, у нее уже забронирован весь сентябрь и половина октября. В это время поедут бездетные гости или те, кто своих детей уже вырастил.