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Лекарство от жадности — ковид и потопы: Сочи снижает цены для туристов. Комнаты «бабушки Сирануш» опять нарасхват

Что происходит на главном курорте страны после введенных ограничений и погодных аномалий

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Аномальное лето, когда вся Кубань просто захлебывается от воды, и обязательный сертификат о вакцинации, который нужно предъявлять с 1 августа при заселении в отели Краснодарского края, ударил по крупным и официальным объектам размещения, зато новые правила создали небывалый спрос на гостевые дома и квартиры. Крупные гостиницы снижают цены и придумывают кешбэки, частники, наоборот, подняли стоимость проживания.

В ход пошли недостроенные бунгало

Комнаты «бабушки Сирануш», образ которой в свое время воплотил в КВН Михаил Галустян, снова пользуются небывалым спросом в Сочи. Россияне было, расслабившись после турецких отелей, недорогих и приятных, долгое время искали такой же сервис в Сочи по тем же ценам, звездность отелей имела значение. Бассейн, вид на море. В этом августе — небывалый спрос на комнатки в гостевых домах, где стены картонные, одна кухня на весь дом. Если раньше в таких отдыхали люди со скромным достатком, не имея возможности потянуть неумеренные аппетиты отельеров, то теперь — граждане без сертификата о вакцинации. Поскольку, как правило, в гостевые дома из года в год едут одни и те же гости, то и бронируют комнаты сильно заранее. Найти свободный номер сейчас в гостевых домах в Сочи просто невозможно. Владелица гостевого дома в Имеретинской низменности Кристина Демирчан рассказала корреспонденту 93.RU, что ей пришлось срочно вводить в эксплуатацию недостроенные бунгало на территории: такой большой спрос оказался.

— Мы хотели бунгало доделать зимой, но спрос оказался такой большой, и особенно он активизировался в 20-х числах июля, что мы за двое суток доделали бунгало и тут же заселили. Честно, я такого спроса за 20 лет работы не помню, — сообщила Кристина, она говорит, что люди, как в советском фильме «Будьте моим мужем», ходят по частному сектору и спрашивают, нет ли свободной комнаты, частники переоборудуют под номера душевые, бытовки и другие подсобные помещения.

— По нашей улице пройтись, везде объявления: мест нет. Я разговаривала с нашими гостями, опасаются прививаться, откладывают. Я прошу у всех ПЦР-тесты, чтобы мне спокойно работать, но заставить поставить прививку я не могу и не хочу, — сообщила Кристина.

Частный сектор отреагировал на большой спрос повышением цен: в августе стоимость жилья увеличилась в среднем на 20 процентов, примерно на столько же снизили цены крупные отели.

— Немного подпортила в этом году сезон погода: как только тайфун приходит в Сочи, гости собираются домой, некоторые даже уезжают. В этом году несколько таких серьезных потопов было. Но на место уехавших тут же приезжают новые туристы, — рассказала Кристина, у нее уже забронирован весь сентябрь и половина октября. В это время поедут бездетные гости или те, кто своих детей уже вырастил.

В моде нынче не оборудованные пляжи, а дикие. Не спросят сертификатов и дешевле

В моде нынче не оборудованные пляжи, а дикие. Не спросят сертификатов и дешевле

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Владелец гостевого дома в поселке Мирный Адлерского района Михаил Добров также доволен нынешним туристическим сезоном: спрос огромный, все номера и две квартиры, которые он сдает посуточно, заняты до середины октября.

— А в середине октября квартиры у меня уходят на долгосрочную аренду, мое объявление об аренде в «Инстаграм» провисело полторы минуты, и их уже сняли. Мы же с семьей на зиму из Сочи уезжаем, здесь жить теперь сложно, пробки, людей полно, — рассказал Михаил, он сообщил, что повысил стоимость номеров для новых броней, при этом стоимость для тех, кто забронировал заранее, осталась прежней.

— Самый бюджетный номер — с туалетом на этаже — у меня стоил 1500 рублей, сейчас 2500 рублей. Для тех, кто бронировал зимой, весной и в начале лета, цена осталась прежняя. Люксы за 4000 рублей теперь сдаю за 6000 рублей. В сентябре-октябре немного дешевле будет, — сообщил Михаил.

Отели считают убытки

Владелица трехзвездочного отеля в Адлерском районе Сочи сообщила, что новые ковидные ограничения для туристов снизили количество гостей в крупных отелях.

— За весь период было процентов 20 отмен бронирования и возвратов. На сегодня загрузка 70 процентов. Лично я цены не снижала, считаю это бессмысленным, у меня и так ценник лояльный: 4000 рублей двухместный номер с завтраком, отель сертифицированный, трехзвездник, есть бассейн, — рассказала владелица отеля, — и на сентябрь очень слабое бронирование.

Рестораны тоже не ломятся от избытка посетителей

Рестораны тоже не ломятся от избытка посетителей

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Заместитель генерального директора туроператора «РосЮгКурорт» Валерий Сычев назвал августовский туристический трафик медленным и вялотекущим, при этом, по его словам, первый шок по поводу введения обязательной вакцинации в Краснодарском крае у потенциальных туристов прошел, и людей поехало больше ближе к середине августа, но тем не менее догнать прошлогоднюю загрузку не получится.

— Цены пришлось снижать, и сейчас рынок более-менее стабилизировался. Впереди нас ожидает битва за осень, спрос на нее плохой, — заявил Валерий.

Администрация Краснодарского края, как всегда, оптимистична: ее пресс-служба сообщает о том, что объекты размещения заполнены на 80 процентов, но оговаривается, что это средние данные по побережью. По официальным данным, заполняемость гостиниц в Сочи 77%, в Анапе — 80%, в Геленджике — 86%.

Что почем в Сочи в августе

Интерфакс, ссылаясь на данные портала Booking, приводит такие расчеты: семье из трех человек недельный отдых в Сочи (6 ночей) в августе в трехзвездочном апарт-отеле «Бревис» обойдется в 78 тысяч рублей (в июле цена составляла 108 тысяч рублей, в конце мая — 120 тысяч рублей), стоимость номера завтраком в отеле Sanremo by Undersun категории 3* составляет 123,6 тысячи рублей (ранее 144 и 161 тысячу рублей соответственно). Путевка в санаторий «Золотой колос» категории 4*, расположенный в центре Сочи, в период с 16 по 22 августа будет стоить уже 113,9 тысячи рублей, тогда как в июле цена составляла 256,8 тысячи рублей, а в мае превышала 500 тысяч руб. Неизменной по сравнению с маем осталась цена в Hyatt Regency Sochi категории 5* (в июле она опускалась до 310 тысяч рублей).

В Адлере, в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre 5*, стандартный номер с видом на горы можно забронировать на 6 ночей от 123 тысяч рублей (в июле — 136 тысяч рублей, в мае — 148,8 тысячи рублей). Номер в отеле «Гамма Сириус» 3* обойдется от 46 тысяч рублей (в мае — 93,9 тысячи рублей).

Вместе с тем стоимость номера в частной мини-гостинице возросла по сравнению с июлем и теперь составляет от 4,5 тысячи рублей в сутки (ранее — 3,5 тысячи). Бюджетный номер без удобств стоит от 3,5 тысячи рублей.

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Что касается ковида, как это ни странно, с начала курортного сезона на Черноморском побережье подтвердилось 3747 случаев заболевания. В том числе за последнюю неделю — 342. Инфекцию выявили у 55 работников санаторно-курортных организаций, 62 организованных отдыхающих. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14,5%. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. А что касается потопов, то все очевидно. Кубань тонет в очередной раз.

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