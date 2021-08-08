Похолодание до +18 и грозы: погода в Новосибирске на грядущей неделе

На неделе сибирскую столицу заливали дожди, последствия которых однозначно не обрадовали новосибирцев — ливневки просто не справлялись с потоками воды. На выходных погодные условия были чуть лучше, и все-таки кое-где прошел дождь. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какой погоды ожидать на грядущей неделе.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», дожди не покинут Новосибирск до конца недели. Зато с пятницы по воскресенье осадков не будет. Самый жаркий день придется на понедельник с небольшим дождем и переменной облачностью — будет +26 градусов днем и +18 ночью. А вот в четверг и пятницу дневная температура не поднимется выше +18 градусов.
Центр погоды «Фобос» в свою очередь сообщает, что дождя стоит ожидать лишь в четверг, 12 августа, — дневная температура составит всего +13 градусов, но ночью потеплеет до +18. По данным сервиса, малооблачно будет в понедельник, среду и пятницу.
А вот «Гисметео» не так оптимистичен в своих прогнозах. По информации сервиса, грозовые дожди в регионе продолжатся до четверга. При этом начало недели будет теплее, чем пятница и выходные. Согласно сайту, самым теплым днем будет вторник, 10 августа — +27 градусов днем, +18 ночью. Солнечная пятница будет самой прохладной — дневная температура воздуха поднимется всего до +19 градусов, а ночью — до +11. На выходных будет теплее всего на один градус.
Новосибирские синоптики уже составили прогноз на конец августа. По их данным, заморозки не ожидаются, но температура ночью всё же снизится.