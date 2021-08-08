8 августа воскресенье
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняСамый необычный и огромный сад Сибири (фото)

Все новости

Все новости

Похолодание до +18 и грозы: погода в Новосибирске на грядущей неделе

К концу недели в городе похолодает

7 196
23Обсудить

Поделиться

Поделиться

На неделе сибирскую столицу заливали дожди, последствия которых однозначно не обрадовали новосибирцев — ливневки просто не справлялись с потоками воды. На выходных погодные условия были чуть лучше, и все-таки кое-где прошел дождь. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какой погоды ожидать на грядущей неделе.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», дожди не покинут Новосибирск до конца недели. Зато с пятницы по воскресенье осадков не будет. Самый жаркий день придется на понедельник с небольшим дождем и переменной облачностью — будет +26 градусов днем и +18 ночью. А вот в четверг и пятницу дневная температура не поднимется выше +18 градусов.

Поделиться

Центр погоды «Фобос» в свою очередь сообщает, что дождя стоит ожидать лишь в четверг, 12 августа, — дневная температура составит всего +13 градусов, но ночью потеплеет до +18. По данным сервиса, малооблачно будет в понедельник, среду и пятницу.

Поделиться

А вот «Гисметео» не так оптимистичен в своих прогнозах. По информации сервиса, грозовые дожди в регионе продолжатся до четверга. При этом начало недели будет теплее, чем пятница и выходные. Согласно сайту, самым теплым днем будет вторник, 10 августа — +27 градусов днем, +18 ночью. Солнечная пятница будет самой прохладной — дневная температура воздуха поднимется всего до +19 градусов, а ночью — до +11. На выходных будет теплее всего на один градус.

Поделиться

Новосибирские синоптики уже составили прогноз на конец августа. По их данным, заморозки не ожидаются, но температура ночью всё же снизится.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

дождипогода в Новосибирскепрогноз на неделю
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...