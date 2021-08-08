Похолодание до +18 и грозы: погода в Новосибирске на грядущей неделе

На неделе сибирскую столицу заливали дожди, последствия которых однозначно не обрадовали новосибирцев — ливневки просто не справлялись с потоками воды. На выходных погодные условия были чуть лучше, и все-таки кое-где прошел дождь. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какой погоды ожидать на грядущей неделе.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», дожди не покинут Новосибирск до конца недели. Зато с пятницы по воскресенье осадков не будет. Самый жаркий день придется на понедельник с небольшим дождем и переменной облачностью — будет +26 градусов днем и +18 ночью. А вот в четверг и пятницу дневная температура не поднимется выше +18 градусов.