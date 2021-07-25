Сотни людей отправились на пляж Академгородка — толпа попала на видео

В Новосибирске толпы людей отправились на пляж Центральный Академгородка
В воскресенье,
— Снимала сегодня где-то в 14:00. Всё количество людей, которые шли в сторону пляжа, не поместилось на видео, — сообщила в редакцию НГС читательница.
На кадрах видно, как десятки жителей города идут в сторону пляжа.
В начале июля на границе с Бердском произошла авария на канализации. Из-за этого власти закрыли два пляжа, а новосибирцев попросили временно не купаться в Обском море. Однако многих это не остановило — люди купались и ловили рыбу.