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Сотни людей отправились на пляж Академгородка — толпа попала на видео

Сегодня в Новосибирске было очень жарко

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Толпа шла вдоль дороги

Толпа шла вдоль дороги

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В Новосибирске толпы людей отправились на пляж Центральный Академгородка

В воскресенье, 25 июля, в Новосибирске стояла очень жаркая, солнечная погода. Поэтому на Центральный пляж Академгородка отправились сотни людей. Толпа из желающих попала на видео.

— Снимала сегодня где-то в 14:00. Всё количество людей, которые шли в сторону пляжа, не поместилось на видео, — сообщила в редакцию НГС читательница.

На кадрах видно, как десятки жителей города идут в сторону пляжа.

В начале июля на границе с Бердском произошла авария на канализации. Из-за этого власти закрыли два пляжа, а новосибирцев попросили временно не купаться в Обском море. Однако многих это не остановило — люди купались и ловили рыбу.

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жарапляжтолпа
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