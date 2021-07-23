Мужчинам — дороже: сколько зарабатывают на продаже полевых и дачных цветов (фоторепортаж с улиц)

На улицы Новосибирска вышли торговцы полевыми и дачными цветами
Сезон цветов — в самом разгаре. Пенсионеры продают ромашки, васильки, астры и даже огромные лилии на улицах Новосибирска. Корреспондент НГС Елизавета Горячева обошла популярные места, где продают полевые и дачные букеты, и узнала, откуда привозят цветы и за сколько их продают.
Возле площади Ленина — на углу, где пересекаются Красный проспект и Орджоникидзе — пожилая женщина продает букеты из аптечных ромашек за 150 рублей. В некоторые букеты женщина добавляет подсолнухи — такие стоят уже 200 рублей. Все цветы, рассказывает сибирячка, она собирает в поле. В ассортименте — ромашки, подсолнухи и тысячелистник.
— Все букеты по
За день на этом месте можно продать
Около Краеведческого музея женщина продает такие же букеты, но уже все за 200 рублей. Собирает она их под деревней Ояш.
— В день выходит мало: 1000 рублей, иногда 500 рублей. Покупают не все, много букетов уношу домой, — делится пенсионерка.
У женщины 17 правнуков, 12 внуков и 5 детей, но несколько дней в неделю она собирает цветы и продает их на этом месте.
Женщина жалуется, что около почты на пересечении Советской и Ленина другие торговцы никого не пускают. По ее словам, они перекупают цветы, а потом продают дороже.
Мужчина и женщина, которые продают цветы около почты, говорят обратное: мол, сами выращивают на огороде. Букеты и вправду стоят дороже — здесь за них просят уже 400 рублей.
В поле, говорят торговцы цветами у почты, ничего не нарвать, кроме крапивы и бурьяна, поэтому самые красивые букеты — с огорода.
На площади Калинина развернулся целый торговый ряд. Букеты продают слева и справа от входа в метро.
Здесь уже нет таких ромашек, которые были на площади Ленина, но много лилий разных сортов.
Продавец, которая стоит справа от входа в метро, рассказывает, что выращивает цветы на огороде — в дачном поселке Мочище. Приезжает редко, а цветы взяла с собой первый раз. За целый день смогла продать только один букет тигровых лилий за 250 рублей.
Рядом женщина продает букеты за 400 рублей, иногда уступает до 350 рублей. Астры можно приобрести за 300 рублей. За четыре часа она продала два букета и заработала 700 рублей.
Женщина специально посадила цинии, чтобы украшать букеты, она сама придумывает новые сочетания, смотрит, какие покупают лучше, а какие хуже.
На площади Калинина продают огромные лилии, за одну веточку попросят 150 рублей, а женщина в конце торгового ряда за такой же сорт — 250 рублей.
— Для меня это как хобби, я продам эти цветы, куплю новые луковицы на заработанные деньги. Главное — все делать в удовольствие: выращивать, ухаживать и продавать.
Такие лилии, по словам продавца, простоят две недели, потому что это гибридный сорт.
На улицах сейчас также продают грибы. Горожане везут их из леса машинами. Какие грибы уже собрали новосибирцы, смотрите здесь.