Мужчинам — дороже: сколько зарабатывают на продаже полевых и дачных цветов (фоторепортаж с улиц)

За день на этом месте можно продать 10–11 букетов и заработать примерно две тысячи рублей.

Около Краеведческого музея женщина продает такие же букеты, но уже все за 200 рублей. Собирает она их под деревней Ояш.

— В день выходит мало: 1000 рублей, иногда 500 рублей. Покупают не все, много букетов уношу домой, — делится пенсионерка.

У женщины 17 правнуков, 12 внуков и 5 детей, но несколько дней в неделю она собирает цветы и продает их на этом месте.