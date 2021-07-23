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Мужчинам — дороже: сколько зарабатывают на продаже полевых и дачных цветов (фоторепортаж с улиц)

У пенсионеров можно купить всё — от полевых ромашек и садовых лилий до подсолнухов

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На стихийных уличных рынках можно найти и простые цветы, и искусно собранные букеты

На стихийных уличных рынках можно найти и простые цветы, и искусно собранные букеты

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На улицы Новосибирска вышли торговцы полевыми и дачными цветами

Сезон цветов — в самом разгаре. Пенсионеры продают ромашки, васильки, астры и даже огромные лилии на улицах Новосибирска. Корреспондент НГС Елизавета Горячева обошла популярные места, где продают полевые и дачные букеты, и узнала, откуда привозят цветы и за сколько их продают.

Возле площади Ленина — на углу, где пересекаются Красный проспект и Орджоникидзе — пожилая женщина продает букеты из аптечных ромашек за 150 рублей. В некоторые букеты женщина добавляет подсолнухи — такие стоят уже 200 рублей. Все цветы, рассказывает сибирячка, она собирает в поле. В ассортименте — ромашки, подсолнухи и тысячелистник.

— Все букеты по 150–200 рублей. Я сама выбираю, кому и за сколько продать: мужчинам за 200 рублей, женщинам 150 рублей. Кто просит дешевле — отдаю дешевле, а кто не просит, тому дороже, — объясняет продавец.

Почти у каждого продавца цветов обустроено место: стул, вазы для букетов, иногда вместо ваз — одноразовые пластиковые стаканчики

Почти у каждого продавца цветов обустроено место: стул, вазы для букетов, иногда вместо ваз — одноразовые пластиковые стаканчики

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Корреспонденту НГС пару дней назад женщина продала такой букет за 200 рублей

Корреспонденту НГС пару дней назад женщина продала такой букет за 200 рублей

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За день на этом месте можно продать 10–11 букетов и заработать примерно две тысячи рублей.

Около Краеведческого музея женщина продает такие же букеты, но уже все за 200 рублей. Собирает она их под деревней Ояш.

— В день выходит мало: 1000 рублей, иногда 500 рублей. Покупают не все, много букетов уношу домой, — делится пенсионерка.

У женщины 17 правнуков, 12 внуков и 5 детей, но несколько дней в неделю она собирает цветы и продает их на этом месте.

«Полиция нас, стареньких, не гоняет, к нам хорошо относятся. А вот молодежь гоняют», — признается продавец цветов

«Полиция нас, стареньких, не гоняет, к нам хорошо относятся. А вот молодежь гоняют», — признается продавец цветов

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Женщина жалуется, что около почты на пересечении Советской и Ленина другие торговцы никого не пускают. По ее словам, они перекупают цветы, а потом продают дороже.

Мужчина и женщина, которые продают цветы около почты, говорят обратное: мол, сами выращивают на огороде. Букеты и вправду стоят дороже — здесь за них просят уже 400 рублей.

«Мужчины подходят — одна цена, женщинам — другая», — уже около почты рассказывают продавцы

«Мужчины подходят — одна цена, женщинам — другая», — уже около почты рассказывают продавцы

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В поле, говорят торговцы цветами у почты, ничего не нарвать, кроме крапивы и бурьяна, поэтому самые красивые букеты — с огорода.

Некоторые букеты стоят в ведрах, некоторые в самодельных вазах, которые сделаны из тетрапаков

Некоторые букеты стоят в ведрах, некоторые в самодельных вазах, которые сделаны из тетрапаков

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На площади Калинина развернулся целый торговый ряд. Букеты продают слева и справа от входа в метро.

На площади Калинина около метро цветов гораздо больше

На площади Калинина около метро цветов гораздо больше

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Здесь уже нет таких ромашек, которые были на площади Ленина, но много лилий разных сортов.

Продавец, которая стоит справа от входа в метро, рассказывает, что выращивает цветы на огороде — в дачном поселке Мочище. Приезжает редко, а цветы взяла с собой первый раз. За целый день смогла продать только один букет тигровых лилий за 250 рублей.

Лилии — 250 рублей, остальные букеты — за цену, которую люди предложат сами

Лилии — 250 рублей, остальные букеты — за цену, которую люди предложат сами

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Рядом женщина продает букеты за 400 рублей, иногда уступает до 350 рублей. Астры можно приобрести за 300 рублей. За четыре часа она продала два букета и заработала 700 рублей.

«Миллионы зарабатываем на цветах», — выкрикнула женщина рядом

«Миллионы зарабатываем на цветах», — выкрикнула женщина рядом

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Женщина специально посадила цинии, чтобы украшать букеты, она сама придумывает новые сочетания, смотрит, какие покупают лучше, а какие хуже.

Такие букеты стоят от 300 до 400 рублей

Такие букеты стоят от 300 до 400 рублей

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На площади Калинина продают огромные лилии, за одну веточку попросят 150 рублей, а женщина в конце торгового ряда за такой же сорт — 250 рублей.

На маршрутке такие лилии привезти невозможно, поэтому продавец доставляет их к месту продажи в своем автомобиле

На маршрутке такие лилии привезти невозможно, поэтому продавец доставляет их к месту продажи в своем автомобиле

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Большие лилии встречаются ярких и светлых цветов

Большие лилии встречаются ярких и светлых цветов

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— Для меня это как хобби, я продам эти цветы, куплю новые луковицы на заработанные деньги. Главное — все делать в удовольствие: выращивать, ухаживать и продавать.

Такие лилии, по словам продавца, простоят две недели, потому что это гибридный сорт.

Лилии в конце торговой площадки, за них попросят 250 рублей

Лилии в конце торговой площадки, за них попросят 250 рублей

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На улицах сейчас также продают грибы. Горожане везут их из леса машинами. Какие грибы уже собрали новосибирцы, смотрите здесь.

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