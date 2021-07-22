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Новосибирцы спасаются от жары в опасном котловане — 15 фото счастливых отдыхающих

МЧС и полиция сегодня раздавали памятки

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Дети и взрослые развлекаются в воде, несмотря на все предупреждения

Дети и взрослые развлекаются в воде, несмотря на все предупреждения

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Новосибирцы спасаются от жары в опасном котловане, где запрещено купание

В Новосибирске МЧС, полиция и активисты провели рейд на Юго-Западном карьере. Он считается одним из самых опасных для купания в городе, но при этом в воде всё равно плещется огромное количество людей.

— В ходе патрулирования были обнаружены несколько компаний отдыхающих со спиртными напитками в присутствии своих детей и других семей. Полицией с ними были проведены беседы. Также были несовершеннолетние без присмотра взрослых. До их родителей дозвонились и провели также беседу и напомнили об ответственности, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Многие на вопрос «А вы знаете, где ваш ребенок?» отвечали, что не знали, что те ушли купаться на котлован.

В МЧС добавили, что купаться в котловане строго запрещено, но люди это игнорируют.

— Оборудовано место для отдыха только у водоема. Купание запрещено. Вода в карьере, по оценкам Роспотребнадзора, непригодна для купания. И там нельзя полноценно сделать пляж, потому что дно разноуровневое и не соответствует требованиям безопасности. Есть и подводные низовые течения, которые также опасны. Это один из наиболее опасных водоемов в городе, где ежегодно гибнут люди. И даже жильцы, которые сами видели, как достают водолазы утонувших, несмотря на это, всё равно купаются там, в том числе и с детьми.

При этом у котлована дежурят матросы-спасатели.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков присоединился к рейду и посмотрел, как новосибирцы спасаются от жары.

Дети с удовольствием плещутся в воде

Дети с удовольствием плещутся в воде

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На воде и рядом с берегом новосибирцы плавают, катаются на катамаране, играют с песком

На воде и рядом с берегом новосибирцы плавают, катаются на катамаране, играют с песком

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Несмотря на будний день, на пляже было много людей

Несмотря на будний день, на пляже было много людей

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На котловане дежурят матросы-спасатели

На котловане дежурят матросы-спасатели

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Вода, по данным Роспотребнадзора, здесь слишком грязная

Вода, по данным Роспотребнадзора, здесь слишком грязная

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Спасатели пытались убедить отдыхающих, что вода здесь опасна

Спасатели пытались убедить отдыхающих, что вода здесь опасна

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Полицейские звонили сегодня родителям, чьи дети были без присмотра

Полицейские звонили сегодня родителям, чьи дети были без присмотра

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Некоторые новосибирцы все-таки используют спасательные жилеты

Некоторые новосибирцы все-таки используют спасательные жилеты

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Ежегодно на Юго-Западном котловане тонут люди

Ежегодно на Юго-Западном котловане тонут люди

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Многие родители не знали, что их дети пошли именно купаться

Многие родители не знали, что их дети пошли именно купаться

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Отдыхающим раздавали памятки

Отдыхающим раздавали памятки

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В рейде принимали участие МЧС, полиция и активисты

В рейде принимали участие МЧС, полиция и активисты

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Жара вынуждает новосибирцев быть поближе к воде

Жара вынуждает новосибирцев быть поближе к воде

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У котлована очень опасное дно: оно многоуровневое и там есть неожиданные течения

У котлована очень опасное дно: оно многоуровневое и там есть неожиданные течения

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В середине июня в Новосибирске нашли утонувшего 15-летнего подростка. Ранее в Следственном комитете рассказали, как обнаружили тело погибшего 6-летнего мальчика в реке Власихе в городе Оби.

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ГУ МЧС по Новосибирской областикотлованкупаться запрещено
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