Новосибирцы спасаются от жары в опасном котловане — 15 фото счастливых отдыхающих

В Новосибирске МЧС, полиция и активисты провели рейд на Юго-Западном карьере. Он считается одним из самых опасных для купания в городе, но при этом в воде всё равно плещется огромное количество людей.

— В ходе патрулирования были обнаружены несколько компаний отдыхающих со спиртными напитками в присутствии своих детей и других семей. Полицией с ними были проведены беседы. Также были несовершеннолетние без присмотра взрослых. До их родителей дозвонились и провели также беседу и напомнили об ответственности, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Многие на вопрос «А вы знаете, где ваш ребенок?» отвечали, что не знали, что те ушли купаться на котлован.