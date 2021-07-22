Новосибирцы спасаются от жары в опасном котловане — 15 фото счастливых отдыхающих

Новосибирцы спасаются от жары в опасном котловане, где запрещено купание
В Новосибирске МЧС, полиция и активисты провели рейд на Юго-Западном карьере. Он считается одним из самых опасных для купания в городе, но при этом в воде всё равно плещется огромное количество людей.
— В ходе патрулирования были обнаружены несколько компаний отдыхающих со спиртными напитками в присутствии своих детей и других семей. Полицией с ними были проведены беседы. Также были несовершеннолетние без присмотра взрослых. До их родителей дозвонились и провели также беседу и напомнили об ответственности, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Многие на вопрос «А вы знаете, где ваш ребенок?» отвечали, что не знали, что те ушли купаться на котлован.
В МЧС добавили, что купаться в котловане строго запрещено, но люди это игнорируют.
— Оборудовано место для отдыха только у водоема. Купание запрещено. Вода в карьере, по оценкам Роспотребнадзора, непригодна для купания. И там нельзя полноценно сделать пляж, потому что дно разноуровневое и не соответствует требованиям безопасности. Есть и подводные низовые течения, которые также опасны. Это один из наиболее опасных водоемов в городе, где ежегодно гибнут люди. И даже жильцы, которые сами видели, как достают водолазы утонувших, несмотря на это, всё равно купаются там, в том числе и с детьми.
При этом у котлована дежурят матросы-спасатели.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков присоединился к рейду и посмотрел, как новосибирцы спасаются от жары.
В середине июня в Новосибирске нашли утонувшего 15-летнего подростка. Ранее в Следственном комитете рассказали, как обнаружили тело погибшего 6-летнего мальчика в реке Власихе в городе Оби.