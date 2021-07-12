В Новосибирской области появились маслята — смотрим снимки с первых урожаев

Как рассказала НГС одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова, нельзя сказать, что сезон маслят начался, пока они только «робко проклевываются».



— По моим наблюдениям, маслят совсем немного, и те, что есть, попадаются в изолированных тенистых участках, всё так же из-за прошедшей жары, но какой-то шанс наткнуться есть. При этом маслята попадаются разные — и зернистый, и поздний, и виды, приуроченные к лиственнице, — там, где есть посадки. Специально ради них идти, по-моему, не стоит, разве что параллельно с земляникой. Надо еще дождей. Может, где-то в жару получше с дождями было, и там повеселее, но основные места — приобские боры в черте города, Каракан — пока пустые, — объяснила миколог-любитель.

По словам Татьяны Бульонковой, сейчас в лесах много белых грибов, а где-то попадаются лисички.

— Кое-где уже есть лисички товарного размера, но в основном еще маловаты — лисички растут гораздо медленнее других съедобных грибов, — пояснила специалист.