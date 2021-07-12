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В Новосибирской области появились маслята — смотрим снимки с первых урожаев

Кое-где в лесах встречаются лисички и грузди

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Пока для роста маслят в Новосибирской области не хватает дождей

Пока для роста маслят в Новосибирской области не хватает дождей

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В лесах Новосибирской области появились первые маслята

В Новосибирской области пошли маслята, грибники уже делятся фотографиями своих находок.

— Бор трогается, мелкий боровик, маслята! — написала в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте» Ирина Чумадеева.

Грибники пишут, что маслята заметили в Бердске, в районе Спирино и в Завьялово.

— Ездили в районе Завьялово по березовым колкам и по лесу. Встречаются подберезовики, подосиновики, маслята, иногда белые. Не сильно густо. Червивых много, — написала Надежда Лобанова.

Грибники также отмечают, что в этом году в лесу много ягоды.

Такой масленок нашли в Бердске

Такой масленок нашли в Бердске

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Как рассказала НГС одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова, нельзя сказать, что сезон маслят начался, пока они только «робко проклевываются».

— По моим наблюдениям, маслят совсем немного, и те, что есть, попадаются в изолированных тенистых участках, всё так же из-за прошедшей жары, но какой-то шанс наткнуться есть. При этом маслята попадаются разные — и зернистый, и поздний, и виды, приуроченные к лиственнице, — там, где есть посадки. Специально ради них идти, по-моему, не стоит, разве что параллельно с земляникой. Надо еще дождей. Может, где-то в жару получше с дождями было, и там повеселее, но основные места — приобские боры в черте города, Каракан — пока пустые, — объяснила миколог-любитель.

По словам Татьяны Бульонковой, сейчас в лесах много белых грибов, а где-то попадаются лисички.

— Кое-где уже есть лисички товарного размера, но в основном еще маловаты — лисички растут гораздо медленнее других съедобных грибов, — пояснила специалист.

Сезоном для маслят считаются месяцы с июля по октябрь, обычно они растут в хвойных и смешанных лесах

Сезоном для маслят считаются месяцы с июля по октябрь, обычно они растут в хвойных и смешанных лесах

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На прошлой неделе в лесах Новосибирской области появились белые грибы. Тем временем продолжается и сезон свинушек — ядовитых грибов, которые некоторые ошибочно считают съедобными.

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