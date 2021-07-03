«Дешевле штраф заплатить, чем туристов распугать и зимой голодать». Как живет Сочи с 1 июля по новым правилам

Сочинцы смотрят и слушают новости, которые сообщают разные СМИ о происходящем в Сочи, и уже сами не понимают, чему верить. Одни говорят, что курортный сезон в Сочи пропал из-за открытых турецких курортов и введенных с 1 июля новых правил для отдыхающих, другие — что эти факторы фактически не повлияли на заполняемость отелей и других объектов размещения. Сами сочинцы видят, что пляжи, автобусы, столовые в городе забиты безмасочным народом, а власти то ужесточают правила въезда, то их смягчают. Ситуация от этого не меняется. Журналист 93.RU выяснял, кто останется в выигрыше от всей этой неразберихи. Скорее всего, те, кто плевать хотел на всевозможные постановления.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что массового оттока туристов из Краснодарского края в связи с новыми правилами размещения туристов в отелях и гостиницах нет, якобы отмена брони происходит в одном из десяти случаев.
«По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года», — подчеркнул Кондратьев. Всего в регионе сейчас находится около 400 тысяч туристов. Несмотря на эти громкие заявления, власти края все же решили смягчить условия заселения в объекты размещения. Решено, что сертификат о вакцинации предъявлять не обязательно, достаточно ПЦР-теста, сделанного за трое суток до приезда на черноморские курорты, подойдет и справка о том, что человек переболел коронавирусом не ранее чем полгода назад.
Пляжи для привитых и непривитых
Гостиница «Лазурная» в Сочи решила быть в тренде и заявила об открытии первого пляжа, свободного от COVID-19, такой COVID Free. Для прохода в стерильную зону необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или медицинский документ, подтверждающий тот факт, что человек перенес коронавирусную инфекцию 6 месяцев назад. Похоже мемы об отдельных пляжах для привитых и непривитых становятся реальностью.
В Российском союзе туриндустрии считают, что введенные карантинные меры в первую очередь могут оказать негативное влияние на легальный гостиничный бизнес, при этом частные небольшие гостиницы могут воспользоваться ситуацией и заработать. Тем более специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip отмечают, что объем бронирований авиабилетов на июль не снизился, а вот на август пока отмечается сокращение на 20 процентов, но есть надежда, что люди еще купят билеты на курорты Краснодарского края на август.
Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев считает, что туристы, несмотря на все ограничения и бесконечные ужесточения и смягчения ограничений, продолжают приезжать на отдых в Сочи.
— Особого шока нет, больше вопросов есть организационного плана. Где взять справки, можно ли их получить на месте? Но, считаю, надо выждать до понедельника, тогда будет ясность, — рассказал Валерий, но уже понятно, что массовых аннуляций, несмотря на заявления федеральных туристических структур, которые утверждают, что отказ от бронирования составляет 70 процентов, в Сочи не наблюдается. Зато очень резко проявился спад в бронировании осени, и это очень явно, заключил Валерий.
Как будут контролировать
Между тем администрация Сочи определилась с тем, как будут контролировать исполнение постановления губернатора: созданы мониторинговые группы, в состав которых вошли представители Роспотребнадзора, администрации города и полиции. Нарушителями будет заниматься Роспотребнадзор.
Заместитель главы Сочи Инна Петухова также отметила, что загрузка объектов размещения составляет от 88 до 100 процентов.
— В среднем по городу на июль и август отмена бронирования составляет порядка 4%. Отмечается приостановка новых бронирований на август и далее на осень. Надеемся, по мере иммунизации жителей в регионах бронирование туров будет возобновлено, — рассказала Инна Петухова.
В пансионате «Бургас» нам рассказали, что гости с пониманием относятся к введенным требованиям и отмены брони единичны. При этом в крупных пансионатах и санаториях и до ужесточения правил заселения губернатором требовали результаты ПЦР-тестов.
Неужели губернатор надеялся, что с наплывом туристов коронавирус пойдет на спад?
Владелица гостевого дома в Сочи Наталья рассказала корреспонденту «93.ру», что не требует никаких документов о здоровье у гостей, которые забронировали номера заранее.
— Нужно было вводить эти меры заранее, а не в разгар курортного сезона. Неужели губернатор надеялся, что с приездом тысяч гостей коронавирус пойдет на спад? Я предупреждаю о справках людей, которые бронируют на август-сентябрь, но таких единицы, обычно у меня еще зимой все забронировано, — говорит Наталья, она считает, что контролировать постановление губернатора в полном объеме невозможно, поскольку в Сочи тысячи малых объектов размещения.
— Столько людей нет ни в Роспотребнадзоре, не уж тем более в полиции, чтобы все гостевые дома обойти даже по одному разу, поэтому я считаю, что все эти ограничения — сплошная фикция, — заявила Наталья. Кстати, сама она не смогла вакцинироваться, хотя объехала несколько пунктов вакцинации.
— «Спутника V» нет вообще, другой вакцины только второй компонент. Отсюда я делаю вывод, что вся забота государства и в частности введение каких-то ограничений для туристов — это профанация. Потому что они местных сначала всех должны привить, а потом пускать сюда привитых туристов, — заявила Наталья, она считает, что если бы частные мини-гостиницы начали требовать от своих гостей справки и сертификаты о прививках, то разорились бы все.
— Гости беспокоились, прививки поставить не успевали, хотели отменять брони. Но я сказала, чтобы приезжали в любом случае, если есть возможность с ПЦР-тестом, если нет такой возможности, то и без него, — заключила Наталья.
«А мы должны голодать потом»
Владелица гостевого дома в Имеретинской низменности Ирина также не планирует требовать сертификаты о прививках, справки и тесты от своих гостей. Вообще все мои собеседники высказывали одну мысль: «Дешевле штраф заплатить, чем туристов распугать и зимой голодать».
— Мы все переболели этой зимой и считаем, что у нас есть антитела. Этот бизнес — наш единственный заработок, на заработанное вся семья живет год. Поэтому пусть штрафуют, нам это дешевле, чем сорвать сезон, — рассказала Ирина. После публикации постановления губернатора Кубани ее гости начали массово отменять бронирование.
— Губернатор и государство нам не дали никакой поддержки в прошлом году, когда мы были закрыты в начале сезона и сидели совершенно без денег. И сейчас он там ограничения вводит, а мы должны голодать потом. Заплатите всем компенсации, и мы будем сидеть и не работать, — заключила Ирина.
Владелица апартаментов в центре Сочи Манана Габриелян рассказала, что сегодня к ней заехали новые отдыхающие, и никаких медицинских документов она у них не спросила.
— Ну возьму я документы — и что я с ними буду делать? Государство вместо того, чтобы самому контролировать приезжих, хотя бы тех, кто прилетает на самолете и приезжает на поезде, отдает это на откуп самим отельерам. Понятно, что им не до контроля. У нас сезон короткий, и нужно денег заработать на зиму, — сообщила Манана. Она считает, что следовать постановлению губернатора будут только крупные отели и санатории.
Так что, если не хотите заразиться, подумайте хорошенько, где отдыхать надежнее.