«Дешевле штраф заплатить, чем туристов распугать и зимой голодать». Как живет Сочи с 1 июля по новым правилам

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что массового оттока туристов из Краснодарского края в связи с новыми правилами размещения туристов в отелях и гостиницах нет, якобы отмена брони происходит в одном из десяти случаев.



«По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года», — подчеркнул Кондратьев. Всего в регионе сейчас находится около 400 тысяч туристов. Несмотря на эти громкие заявления, власти края все же решили смягчить условия заселения в объекты размещения. Решено, что сертификат о вакцинации предъявлять не обязательно, достаточно ПЦР-теста, сделанного за трое суток до приезда на черноморские курорты, подойдет и справка о том, что человек переболел коронавирусом не ранее чем полгода назад.



Пляжи для привитых и непривитых

Гостиница «Лазурная» в Сочи решила быть в тренде и заявила об открытии первого пляжа, свободного от COVID-19, такой COVID Free. Для прохода в стерильную зону необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или медицинский документ, подтверждающий тот факт, что человек перенес коронавирусную инфекцию 6 месяцев назад. Похоже мемы об отдельных пляжах для привитых и непривитых становятся реальностью.

