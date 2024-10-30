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Стиль и красота Модные советы обзор Бууу, знакомые всё лица! Кем нарядиться на вечеринку в Хэллоуин — дарим идеи для костюмов

Бууу, знакомые всё лица! Кем нарядиться на вечеринку в Хэллоуин — дарим идеи для костюмов

Как сделать так, чтобы приз за лучший костюм достался именно вам

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Подсматриваем идеи образов для Хэллоуина

Хэллоуин в России начали отмечать не так давно, но он уже успел полюбиться (и стать ненавистным для определенной категории россиян). Тыковки, украшения, паутины, завывания призраков — ночь ужасов настанет совсем скоро. Пока малыши в пугающих костюмах играют в «Сладость или гадость», взрослые придумывают образы для атмосферных вечеринок. Вдохновением обычно служат герои из фильмов или сериалов и разная нечисть: ведьмы, зомби, вампиры. Подсказываем идеи костюма и рассказываем, как их можно реализовать.

Персонажи из сериалов

Просто дайте волю своей фантазии. Вспомните, кто из сериальных персонажей привлекал вас настолько, что воплотить его образ в реале на Хэллоуин стало вашей мечтой.

Серия с Россом Геллером в кожаных штанах считается одной из самых лучших в сериале

Может быть это Росс Геллер из «Друзей» в кожаных штанах? Наденьте черную рубашку, брюки с высокой посадкой, а волосы соберите в хвост или зачешите, щедро намазав гелем (Россу нередко прилетало за его обильное использование).

Очень простая стилистика

Девочка гик Эми из «Теории большого взрыва» — как вам? Очки в прямоугольной пластмассовой оправе, лонгсив или рубашка, поверх — вязаная жилетка или кардиган, юбка до колена или джинсы. Воссоздать образ Эми очень легко. Не забудьте прихватить себе в пару Шелдона.

Как вам такая идея?

Миллениалы могут вдохновиться «Сабриной — маленькой ведьмой». Надеть можно что-нибудь в стиле нулевых. С черным котом вас вряд ли пустят на мероприятие — лучше купите игрушку, можно говорящую.

Второго такого костюма точно не будет

Сестры Холливэлл или братья Винчестеры? Для первого воплощения пригодится книга таинств, а для второго — кольт или банка с солью. Посмотрите, во что одевались герои сериалов и подберите подходящий вариант, в гардеробе наверняка найдется что-то подходящее.

Не ново, но все еще популярно

Уже ставшие классикой образы из «Игры престолов» или «Дома дракона». Для костюма члена семьи Таргариенов пригодится парик — маркетплейс вам в помощь. Белые ходоки, Король ночи или Джон Сноу? А может быть, интриган Варис?

Какая Уэнсдей вам ближе?

Персонажа Уэнсдей Аддамс можно реализовать на современный лад, вдохновившись образом, который подарила нам Дженна Ортега, или обратиться к классическому в исполнении Кристины Риччи. В обоих случаях пригодится или кукольное платье с белым отложным воротничком, или любая черно-белая одежда в полоску или клетку. Заплетите две косы, на «Авито» можно заказать руку, чтобы реализовать образ Вещи. Еще идея — бутылочка с надписью «яд» (отсылка к фильму «Ценности семейки Аддамс»).

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Все еще встречаются на вечеринках зеленые спортивные костюмы или красные робы, отсылающие к «Игре в кальмара». Желтый защитный костюм напоминает нам о культовом сериале «Во все тяжкие».

Персонажи из фильмов

Персонажи обоих фильмов колоритны — можно выбрать любого

Нетрудно догадаться, что в этом году на Хэллоуин вечеринке каждый второй будет изображать или Битлджуса, или Джокера. Для первого пригодится полосатый костюм, для второго — зеленая рубашка, желтый жилет и красный пиджак. Помните про грим.

Оригинально и не заезженно

Предположим, что раз Эмма Стоун растопила сердца зрителей своей игрой в фильме «Бедные несчастные», то на вечеринках стоит ждать появления Беллы Бакстер. Понадобится черный парик и платье с объемными рукавами: желтое, голубое или белое.

Возможно, вы уже наряжались в Барби в прошлом году? Понравилось?

В прошлом году фильм «Барби» навел немало шума. Как вам идея нарядиться в куклу? Тренд на барбикор существовал долго — это значит, что в гардеробе многих девушек найдется достаточное количество розовых вещей. Подключайте фантазию.

Создать образ клоуна непросто, но если получится — приз за лучший костюм вам обеспечен

Изобразить героя из фильма «Люди в черном» тоже не составит труда. Пират Джек Воробей многим уже приелся, но остались и те, кому персонаж Джонни Деппа все еще близок. Клоун Пеннивайз все еще горячо любим, как и образ маленького мальчика в желтом дождевике с красным шариком.

Джерард Батлер в образе призрака оперы

Еще один киношный образ — Кристина и фантом, герои фильма «Призрак оперы». Вариант идеален для пары — помните, какая волна страсти захлестнула фантома по отношению к юной певице?

Для реализации идеи женского понадобится лишь белое винтажное платье с открытыми плечами, плойка с небольшим диаметром для кудрей, можно добавить диадему.

Мужчине нужно отыскать классическую белую рубашку, брюки, накидку (ее можно сделать самостоятельно, купив отрез черной ткани и шнурок), а также обязательно маска: черная или белая, как вам больше нравится. В фильме герой Джерарда Батлера носил оба варианта.

Джонни Депп и Мия Васиковска в образах своих персонажей

Персонажи Алисы и Шляпника были популярны всегда, эстетика Льюиса Кэрролла — это история о бесконечном вечном, но то самое воплощение миру подарил именно Тим Бертон.

Реализовать образы не сложно. Для Алисы ищем голубое кукольное платье и светловолосый парик, если вы не блондинка, ободок или ленту на волосы.

Со Шляпником чуть сложнее, но если сильно хочется, то можно заморочиться и потратиться. На любом маркетплейсе закажите рыжую шевелюру, шляпу цилиндр, пеструю бабочку или бант, полосатые гольфы. Жакет найдется в шкафу, а брюки можно приподнять и закрепить булавками, чтобы получились бриджи. Не забудьте выбелить лицо — грим тоже продают на маркетплейсах и в магазинах для творчества.

Всякая разная нечисть

Кто-то скажет — банальщина, а кто-то — классика. Не всегда есть время на придумывание и реализацию сложного костюма, а нарядиться хочется. К тому же, если вы приглашены на скромную вечеринку, где достаточно лишь элемента костюма, то конусообразная шляпа ведьмы или вампирские клыки вам пригодятся.

Цветные линзы, накладные клыки или искусственную кровь продают на WB или Ozon

Для более полноценного костюма ведьмы можно надеть черное платье любой длины: хотите выглядеть сексуально — выбирайте мини, зловеще — миди или макси. Метла, черная накидка или полосатые гольфы — по желанию.

Для образа вампирши кроме клыков пригодятся корсет и красная помада. Красное платье или брючный костюм, красные рожки, алый макияж губ — вуаля, вы дерзкая дьяволица. Часто на Хэллоуин наряжаются в монахинь — костюмы на любой вкус и цвет продают на маркетплейсах.

Идеи образов, которые не сложно стилизовать

Проще простого — привидение. Купите в любом швейном магазине белую ткань, аккуратно сделайте прорезь для глаз. Можно дополнить образ очками, шляпой или любым другим аксессуаром. Нередко для Хэллоуина выбирают образы положительных персонажей: ангела или феи. Просто купите крылышки и подберите подходящее платье, лучше, если оно будет легкое и летящее.

Заранее продумайте макияж и прическу: запишитесь к визажисту или посмотрите видеоуроки, если не хотите обращаться к мастеру. Можно сделать пробный вариант, обезопасив себя от неудачи в день вечеринки.

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