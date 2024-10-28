Провести ночь в заброшенном аэропорту или попасть в мир «Гарри Поттера»: изучаем афишу на Хэллоуин в Новосибирске

Почти везде можно получить призы за лучшие костюмы Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Хэллоуин, который отмечают 31 октября, в этом году выпал на четверг. Еще и рабочая неделя не простая, а шестидневная. Тем не менее, многие заведения в Новосибирске запланировали тематические мероприятия. НГС собрал небольшую афишу на предстоящий праздник. Тут вам и Мексика, и «Король и Шут», и фильмы, и дорогие подарки.

Три дня в «Типографии»

В руин-пабе «Типография» решили не ограничивать Хэллоуин одним днем, а сделать сразу три, но разных вечеринки.

В четверг, 31 октября, будет Gothic Party (18+), на которой выступит группа «Холодный год». В этот день будут проводить конкурс костюмов, мрачную ярмарку и обещают разные сюрпризы. Билет стоит 500 рублей, а начало в 20:00.

В пятницу, 1 ноября, мероприятие будет с мексиканским уклоном — Santa Muerte (18+). Музыку будет исполнять ансамбль Los Gringos. Посетителей ждут латиноамериканские хиты, текила и сангрия, а из еды — тако. Начало в 20:00, вход стоит 500 рублей.

А если вы хотите просто Хэллоуин без всяких изысков, то в субботу, 2 ноября, будет вечеринка Classic Halloween. На ней выступит группа For me band, будут красивые декорации и костюмы. Начало в 22:30, вход стоит 500 рублей.



Horror-вечеринка под рок

В главном зале «Подземки» Хэллоуин будут праздновать в пятницу, 1 ноября. Там пройдет horror-вечеринка (18+), во время которой выступят местные рок-группы. На сцену выйдут Stone Cage, Sturmmann, Lead Horizon, Pasadena Night. Организаторы обещают атмосферу потустороннего ужаса. Начнется концерт в 19:30, а билет обойдется в 900 рублей.

Святая Смерть на «Крыше»

Сам Хэллоуин в этом году выпадает на четверг Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Мексиканская тематика захватывает Новосибирск и в «Крыше» тоже отпразднуют День мертвых. На испанском праздник называется Día de Todos los Santos (18+).

Организаторы призывают наряжаться и делать макияж. В баре полностью поменяют атмосферу. Двери будут открыты 2 ноября с 18:00, а вход свободный.

В стиле «Гарри Поттера»

В пабе «Уголок Святого Патрика» на Ленина праздновать Хэллоуин предлагают в стиле «Гарри Поттера» (18+). Праздник там пройдет 2 ноября. В атмосферу школу чародейства и волшебства погружать будет помогать группа «Сыграй еще». Ждут в пабе тех, кто наденет мантии и возьмет с собой волшебные палочки. Вход свободный, а начало в 20:00.

В стиле «Сумерек»

Хэллоуин в Новосибирске будет не только в стиле «Гарри Поттера», но и в стиле «Сумерек» (18+). Такую тематику выбрали в коктейль-баре Friends. Она пройдет в пятницу, 1 ноября.

Команда бара переоденется в костюмы культовых героев и предлагает нарядиться посетителям. Организаторы обещают осеннюю атмосферу: туман, зелень, музыку и специальное коктейльное меню. Вход бесплатный.

Хэллоуин в аэропорту

Хэллоуин отпразднуют в аэропорту Северный Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Вечеринка от организации «Абсолют парк радио» пройдет в аэропорту Северный (18+) в субботу, 2 ноября. Посетителям обещают атмосферу мистики и волшебства, декор, костюмированные образы и house-techno сеты с элементами шоу.

Сбор гостей начнется в 22:00 и продлится до утра. Диджейями будут: T.W.N и Cuefocus, Drakunova, Oren, Averiii, Ben Pinkman, Pol Killo. Билеты для девушек стоят 850 рублей, а для парней — 1000 рублей. На входе цена поднимется до 1500 рублей. Если вы придете в костюмах, то обещают welcom drink и призы за самые яркие образы.

Бал восковых фигур и поездка в Дубай

В Blablabar в субботу, 2 ноября, запланировали Бал восковых фигур (18+). В Хэллоуин в пространстве на Депутатской можно будет увидеть шикарные вечерние платья, уникальный fashion-бал, ожившие восковые фигуры, ковровую дорожку и фотозоны.

Также захватывающее зрелище подарит иммерсивный спектакль «Инициация», а каждый гость получит welcom drink. За креативные костюмы будут подарки и депозитные карты, а главным призом станет поездка в Дубай.

Вход в костюмах до 23:00 бесплатный. После для тех, кто нарядится, будет 1000 рублей мужчинам и 300 рублей девушкам. Без костюмов 1500 рублей мужчинам и 500 рублей девушкам. Начало в 21:00.

Башня с приведениями

На этой неделе будет шесть рабочих дней Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Квест-вечеринку придумали в Башне на Маркса (18+). Пройдет праздник на Ватутина 29/1 там 1 ноября в 20:00. Билет обойдется вам в 500 рублей. Посетители смогут увидеть выставку картин, выступление музыкантов, квест от молодежного театра, диджей-сеты и шоу программа. Также напитки можно купить от бара Rebels. Можно будет выиграть призы за костюмы.

В стиле «Король и Шут»

Не только фильмы стали вдохновением для созданий идей на Хэллоуин. В фолк-баре «Хмельник» (на ул. Гоголя) решили отметить День всех святых в стиле «Короля и Шута» (18+). Трибьют-шоу «КиШа» устроит группа «Маслай».

Посетителей будут ждать в советском стиле и в красных галстуках. В полночь будет конкурс на лучший костюм. Также организаторы предлагают поучаствовать в конкурсе коллажей. Нужно принести до 1 ноября в бар Советские Страшные Коллажи. Сам праздник будет в пятницу, 1 ноября. Билеты стоят 300 рублей.

Ритуальные танцы

В Frame bar на Зырьяновской, 55 приглашают любителей крафтового пива и живой музыки отпраздновать Хэллоуин (18+). Организаторы предлагают исполнить ритуальные танцы под музыку DJ и продезинфицировать свои душевные раны. Праздновать будут вечером 1 ноября.